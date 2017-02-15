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Детали

Православный взгляд на национально-государственное строительство Республик Новороссии


15.02.2017 13:04:59

14 февраля в Институте стран СНГ состоялась конференция, посвященная 99-й годовщине создания Донецко-Криворожской Республики.

Организаторы:
• Институт Стран СНГ;
  Византийский Клуб,
  Ассоциация православных экспертов
• Российская общественная организация «Союз соотечественников»;
• Общественное движение «Русское Причерноморье»;
• Общественная организация «Русь Триединая»

При участии Владимира Корнилова , известного политолога и историка, писателя и журналиста, директора Центра евразийских исследований, автора книги «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта».

Выступали:
Кирилл Фролов, лидер Ассоциации Православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ, подчеркнувший значение явления ДКР для существования Новороссии сегодня.
Валерий Ситников, лидер РОО «Союз соотечественников» рассказал об истории создания ДКР, как «предтечи» ДНР и ЛНР.
.Александр Посадский, гл.редактор портала Международного Византийского Клуба
Антон Половенко, лидер ОД «Русское Причерноморье», рассказал об истории создания и достижения Одесской советской республики (ОСР) , подчеркнув ее связь с ДКР и защиту армией ОСР границ ДКР, как и сегодня добровольцы из Причерноморья воюют в рядах защитников ДНР и ЛНР.
Владимир Корнилов, рассказал о приемствености между ДКР и сегодняшними республиками Донбасса, о позиции ДКР как части России и неприятии руководством ДКР идеи присоединения к Украине.
Сергей Моисеев, лидер ОО «Русь Триединая», рассказал малоизвестную историю о существовании Чугуевской республики, созданной юнкерами верными Российской империи и не принявшими февральско-октябрьского переворота 2017 года.

Все выступающие и присутствующие сошлись в следующем:
• Новороссия, выстроенная князем Потемкиным Таврическим по указанию императрицы Екатерины II никогда до Октярьского переворота не являлась частью Малороссии (Украины) а была самостоятельным регионом Российской империи, искусственно включенным в состав Украины Советской властью против воли населения Новороссии, с целью «усилить» преимущественно аграрную Малороссию промышленным потенциалом Новороссии. (Здесь и далее речь идет об исторической большой Новороссии от Харькова до Одессы).
• И Донецко-Криворожская республика, и Одесская советская республика, и Крымская советская республика (Таврида) никогда не ассоциировали себя с Малороссией(Украиной), считали себя частью России и даже вели войны с вновь созданной Украиной.
• После включения Новороссии в состав Украины, ее украинизация велась насильно, что не принималось большинством русского населения. И несмотря на годы украинизации Советской властью и дальнейшей жесткой украинизацией в независимой Украине, население Новороссии во многом сохранило свою русскую культуру и русскую идентичность и по сегодняшний день в большинстве своем «тянется» к России
• Новороссия не была, не стала Украиной и ее исскуственная украинизация всегда порождала и будет порождать конфликт, до тех пор, пока большая Новороссия (от Харькова до Одессы) не получит право на сохранение и защиту своей русской идентичности, русской культуры и русского языка , быть неотъемлемой частью большого «Русского Мира»

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