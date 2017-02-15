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Детали
Православный взгляд на национально-государственное строительство Республик Новороссии
|15.02.2017 13:04:59
14 февраля в Институте стран СНГ состоялась конференция, посвященная 99-й годовщине создания Донецко-Криворожской Республики.
Организаторы:
• Институт Стран СНГ;
Византийский Клуб,
Ассоциация православных экспертов
• Российская общественная организация «Союз соотечественников»;
• Общественное движение «Русское Причерноморье»;
• Общественная организация «Русь Триединая»
При участии Владимира Корнилова , известного политолога и историка, писателя и журналиста, директора Центра евразийских исследований, автора книги «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта».
Выступали:
• Кирилл Фролов, лидер Ассоциации Православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ, подчеркнувший значение явления ДКР для существования Новороссии сегодня.
• Валерий Ситников, лидер РОО «Союз соотечественников» рассказал об истории создания ДКР, как «предтечи» ДНР и ЛНР.
.Александр Посадский, гл.редактор портала Международного Византийского Клуба
• Антон Половенко, лидер ОД «Русское Причерноморье», рассказал об истории создания и достижения Одесской советской республики (ОСР) , подчеркнув ее связь с ДКР и защиту армией ОСР границ ДКР, как и сегодня добровольцы из Причерноморья воюют в рядах защитников ДНР и ЛНР.
• Владимир Корнилов, рассказал о приемствености между ДКР и сегодняшними республиками Донбасса, о позиции ДКР как части России и неприятии руководством ДКР идеи присоединения к Украине.
• Сергей Моисеев, лидер ОО «Русь Триединая», рассказал малоизвестную историю о существовании Чугуевской республики, созданной юнкерами верными Российской империи и не принявшими февральско-октябрьского переворота 2017 года.
Все выступающие и присутствующие сошлись в следующем:
• Новороссия, выстроенная князем Потемкиным Таврическим по указанию императрицы Екатерины II никогда до Октярьского переворота не являлась частью Малороссии (Украины) а была самостоятельным регионом Российской империи, искусственно включенным в состав Украины Советской властью против воли населения Новороссии, с целью «усилить» преимущественно аграрную Малороссию промышленным потенциалом Новороссии. (Здесь и далее речь идет об исторической большой Новороссии от Харькова до Одессы).
• И Донецко-Криворожская республика, и Одесская советская республика, и Крымская советская республика (Таврида) никогда не ассоциировали себя с Малороссией(Украиной), считали себя частью России и даже вели войны с вновь созданной Украиной.
• После включения Новороссии в состав Украины, ее украинизация велась насильно, что не принималось большинством русского населения. И несмотря на годы украинизации Советской властью и дальнейшей жесткой украинизацией в независимой Украине, население Новороссии во многом сохранило свою русскую культуру и русскую идентичность и по сегодняшний день в большинстве своем «тянется» к России
• Новороссия не была, не стала Украиной и ее исскуственная украинизация всегда порождала и будет порождать конфликт, до тех пор, пока большая Новороссия (от Харькова до Одессы) не получит право на сохранение и защиту своей русской идентичности, русской культуры и русского языка , быть неотъемлемой частью большого «Русского Мира»