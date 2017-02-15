Тест на лояльность

15.02.2017 12:37:23

На Среднем Урале разработали пилотный проект социокультурной адаптации мигрантов. Его участниками станут центр образования и тестирования иностранных граждан, департамент занятости населения, центр истории Свердловской области, центр профилактики и борьбы со СПИД, институт развития образования, а также структуры МВД и ФСБ, курирующие миграционную политику.

Чем эта программа будет отличаться от экзамена, который с 2015 года обязаны сдавать все приезжие, желающие работать в нашей стране, рассказывает Андрей Тихонов, директор центра тестирования мигрантов при Уральском лесотехническом университете.

Андрей Викторович, чем обусловлена такая образовательная инициатива?

Андрей Тихонов: 31 октября 2016 года президент РФ поручил правительству разработать проект федерального закона об интеграции иностранных граждан в российское общество. В принципе, в регионах можно реализовать подобные проекты уже сейчас. Первые центры социокультурной адаптации были созданы в Тамбове и Оренбурге.

Регион сам формирует заявку в Минтруда РФ, чтобы получить квоты на временное проживание иностранных граждан, и сам их распределяет после утверждения, поэтому может создавать преференции для определенных категорий. В этом должна помочь программа социокультурной адаптации, где владение русским языком, знание истории России и основ законодательства являются обязательной частью, а повысить свой балл для включения в квоту можно за счет регионального компонента.

На кого ориентированы программы адаптации?

Андрей Тихонов: Не на сезонных мигрантов, которые приехали, заработали на уборке урожая и уехали, а на тех, кто хочет осесть на Урале, получить в перспективе разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ). Если первой группе достаточно элементарных навыков общения, то второй необходима более глубокая социализация. Это важно как с точки зрения профилактики экстремизма, так и по экономическим причинам.

В прошлом году Свердловская область приняла по квотам порядка 3,5 тысячи человек. Кто конкретно к нам едет? Этот выбор сегодня ничем не обусловлен, достаточно соблюсти минимальные требования: зарегистрироваться по месту пребывания, пройти медосмотр и предоставить сертификат. По опыту могу сказать, что стремление получить РВП не всегда связано с интеграцией. Во многих случаях это всего лишь сокращение обязательных расходов для ведения трудовой деятельности в России. Региональный уровень тестирования позволит дифференцировать мигрантов и отдавать предпочтение тем, в ком наиболее заинтересована региональная экономика.

Так ли уж важно, знает ли дворник из Средней Азии, кто такой Татищев?

Андрей Тихонов: В июне прошлого года состоялась конференция, ее участниками стали более 150 образовательных организаций и центров тестирования. По итогам обсуждения принята резолюция, рекомендующая разделить комплексный экзамен на три уровня сложности для желающих получить разрешение на работу или патент. К примеру, сейчас от мигрантов, занятых в ЖКХ, розничной торговле или бытовом обслуживании, требуют лишь языковой минимум, хотя эти люди непосредственно контактируют с населением, им неплохо бы лучше знать русский. А вот исторический блок для них можно и упростить. То есть спрашивать у дворника, кто такой Татищев, никто не будет. Ему достаточно самых общих сведений по истории России. Прошлое Урала должны, на наш взгляд, изучать те, кто претендует на квоту по РВП или ВНЖ в Свердловской области и готов вступить в программу адаптации.

Также рекомендовано дифференцировать сроки действия сертификата: патент и разрешение на работу - два года, РВП - три, ВНЖ - пять лет. В некоторых субъектах РФ, допустим в Москве, Нижегородской области, уже ввели региональную форму документа, подтверждающего сдачу комплексного экзамена. Он действителен всего год, стоит в 2-3 раза дешевле, чем федеральный, дающий право на получение патента или разрешения на работу, и позволяет властям соотнести хаотичные миграционные потоки с реальными потребностями бизнеса в рабочей силе. В Свердловской области подобная схема пока не используется, хотя мы думаем, что она экономически целесообразна.

Региональный компонент программы не будет дублировать федеральный?

Андрей Тихонов: Он должен его дополнять. Мы предлагаем знакомить приезжих с такими темами, как историческое и социально-экономическое развитие субъекта, система профориентации, основы безопасности жизнедеятельности, профилактика массовых заболеваний с учетом наших климатических особенностей (тот же клещевой энцефалит многим незнаком), санитария в быту, знание своих трудовых прав, основ семейного законодательства РФ, общего порядка обращения в органы госвласти. Допустим, представители министерства образования могут рассказывать о курсах повышения квалификации, способах подтверждения диплома и т.п.

Региональный уровень тестирования позволит дифференцировать мигрантов и отдавать предпочтение тем, в ком наиболее заинтересована региональная экономика

Базовая часть программы адаптации уже готова, она состоит из 370 учебных часов, или 4-5 учебных недель. Осталось довести до ума экзаменационную часть: согласовать со всеми ведомствами критерии оценки, определить, какое количество процентов присваивать за каждый этап.

Кроме того, мы заключили соглашение с институтом развития образования - есть идея совместно обучать русскому языку родителей-мигрантов и их детей. Подготовили методические материалы, помещение, начали продвигать идею в окрестных школах: желающих много, но мы столкнулись с тем, что иностранцы не готовы платить даже минимальную сумму за работу педагога (3000 рублей в месяц), пока учеба - дело сугубо добровольное. Так что ограничились просто консультациями.

А во сколько обойдется им участие в программе адаптации?

Андрей Тихонов: Расчетная стоимость - 30-40 тысяч рублей на человека - соотносима с теми суммами, которые мигранты платят посредникам, чтобы попасть в очередь на комиссию по распределению квот на РВП. Мы считаем, что количество квот в субъекте РФ должно быть привязано к количеству приезжих, прошедших программу адаптации. В конечном счете это должно способствовать модернизации институтов РВП и ВНЖ.

Сколько сейчас человек проходят тестирование? К примеру, при горном университете аналогичный центр закрыли, так как поток желающих резко снизился.

Андрей Тихонов: Это правда, особенно по сравнению с 2015 годом. На тот момент у нас в регионе было всего пять центров тестирования, куда устремилось 40 тысяч мигрантов, только один наш центр принял за год более 7,5 тысячи человек. Сегодня - не более 100-200 в месяц. Федеральные сертификаты действуют пять лет, соответственно, следующую массовую волну можно ждать не раньше 2020-го.

К тому же появилось много частных пунктов тестирования, которые не сотрудничают ни с миграционной службой, ни с министерством труда. По сути, это не обучение, а продажа сертификатов. С одной стороны, мигрантов все устраивает: заплатил и легализовался. С другой - сводит на нет задачи, которые изначально ставило правительство РФ.

Наталия Швабауэр (Екатеринбург)

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