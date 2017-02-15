Приднестровская делегация отправилась в Москву расширять связи

15.02.2017 12:32:10

Делегация Верховного совета ПМР во главе с председателем Александром Щербой находится с трехдневным рабочим визитом в Москве.

Депутаты планируют провести более десятка встреч в российской Госдуме, Совете Федерации, Московской областной и городской думах в целях расширения связей России и Приднестровья как на парламентском, так и региональном уровнях. В российской Госдуме делегация намерена принять участие в заседании межфракционной группы по Приднестровью, в состав которой вошли российские депутаты, избранные от городов и районов региона. "Мы рассчитываем на тесное взаимодействие для решения таких актуальных вопросов, как получение российского гражданства, материнского капитала. Чтобы материнский капитал можно было использовать на территории Приднестровья. Это вопросы пенсионного обеспечения, вопросы культурные, научные", – отметил председатель комитета по развитию предпринимательства Виктор Гузун. По его словам, одной из главных тем обсуждений в Москве станет поддержка российских соотечественников, проживающих в Приднестровье. Две недели назад с такой же задачей в Москву ездил президент Приднестровья Вадим Красносельский. В состав делегации тогда вошло все правительство региона.

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