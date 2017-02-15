Славная победа крымских татар над украинской армией

15.02.2017 11:57:18

Командир 34-го батальона 57-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Шпанко под телекамеры принес извинения за нападение на базу формируемого добровольческого крымско-татарского батальона в Чонгаре. Обещал восстановить и починить все, что его бойцы поломали вчера ночью. Инициатор создания батальона, координатор акции "Гражданская блокада Крыма" Ленур Ислямов принял эту капитуляцию с непроницаемым лицом, а потом заявил, что у его организации нет конфликта с властями Украины, а есть общая цель — возвращение Крыма как национально-территориальной автономии.

Освещение этого инцидента в украинских медиа представляет собой уже привычную какофонию. Известный националист, бывший заместитель главы Нацполиции Илья Кива сообщает, что военные решили проверить лагерь крымских татар на предмет незаконного хранения оружия и обнаружили пулеметы, автоматы и много чего еще. Попытались изъять, но были блокированы татарами. Председатель запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, напротив, заявил о немотивированном силовом захвате украинскими военнослужащими этого лагеря, и подчеркнул, что ими было повреждено имущество и "принимались попытки применения физической силы".

В качестве рабочей версии возник конфликт крымско-татарских боевиков с армянским руководством местного рынка. Руководство попросило комбата подсобить — проще говоря, обеспечить "крышу". Дело, таким образом, приобретает вид бандитской разборки.

Как бы то ни было, мы имеем первый факт силового конфликта между представителями украинской армии и крымско-татарскими боевиками. Это сражение армия проиграла. На место прибыли представители спецслужб и правоохранительных органов, однако сдается нам, что правда предъявлена не будет. Потому что любая версия происшедшего неприемлема для политического руководства Украины. Это как в том известном случае в Княжичах, когда одна группа полицейских перестреляла другую, и все подозреваются в грабежах

С одной стороны, придется признать, что регулярные части ВСУ превращаются в банды разбойников и рэкетиров. Да еще и неудачливых. С другой стороны, становится очевидным, что незаконные вооруженные формирования крымско-татарских экстремистов причиняют большие неудобства и страхи местным жителям. Тем более, если учитывать неоднократные заявления Мустафы Джемилева и других лидеров упомянутого Меджлиса о желательности создать на территории Херсонской области свою национально-территориальную автономию. Не забудем, что эту граничащую с Крымом область они считают своей исконной землей. Комментируя подрыв опор ведущих в Крым высоковольтных линий электропередачи в ноябре 2015 года, я высказывал соображение, что крымско-татарский экстремизм является одним из самых опасных джиннов, которые выпустила из бутылки киевская власть. Рано или поздно ей придется решать эту проблему. Джемилев и его товарищи сотрудничают с Порошенко так же, как Бандера сотрудничал с Гитлером — в постоянной готовности повернуть оружие против своих ситуативных покровителей. Они ненавидят Украину, и есть за что, если вспомнить, как она обращалась с ними в течение четверти века своей юрисдикции над Крымом. Однако поначалу им почему-то казалось, что главный враг — Россия — скоро рухнет под нажимом Запада, Украина вернет себе Крым и отдаст в управление татарам.

Теперь эти фантазии рассеялись. Меджлис понял, что Крыма ему не видать. И дальнейшая активность неизбежно будет перенаправлена на Украину. Требования дать официальный статус крымско-татарским вооруженным формированиям нарастают. По мере ослабления центральной власти будут усиливаться требования автономии. Помимо прочего, пассионариям нужны источники существования. Того, что присылают турецкие друзья, категорически не хватает — есть сведения, что вокруг турецких денег уже развернулась подковерная борьба в верхушке крымско-татарского движения. А значит, они будут требовать — уже делают это — усиления финансовой поддержки со стороны украинского государства, а то и фиксированной доли доходов.

Вооруженная, неплохо организованная, представленная в парламенте, имеющая определенную международную поддержку группа крымско-татарских экстремистов становится в ряд факторов, которые угробят украинскую государственность. А инцидент в Чонгаре имеет шанс войти в будущие хроники как первая блистательная победа крымских татар в национально-освободительной борьбе против украинского ига.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.