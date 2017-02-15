Минобороны Украины предложило боевикам Ислямова стать морскими пехотинцами

15.02.2017 11:54:43

Вооружённые силы Украины готовы принять боевиков созданного Ленуром Ислямовым на границе с Крымом отряда «Аскер» на службу в морскую пехоту. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

«Вооружённые силы Украины готовы рассмотреть заявления членов общественного объединения «Аскер», которые изъявят в порядке, предусмотренном законом Украины, добровольное желание служить в составе крымского подразделения бригады морской пехоты ВМС», – говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

В министерстве добавили, что формирование подразделения будет происходить с учётом вероисповедания и традиций личного состава. В частности, будут созданы условия соблюдения религиозных потребностей верующих различных религиозных конфессий, для чего будут привлекаться представители разных вероисповеданий. В оборонном ведомстве отметили, что соответствующее предложение было озвучено министром обороны Украины Степаном Полтораком в ходе встречи с депутатом Верховной рады Рефатом Чубаровым, причиной которой стал конфликт военных с боевиками на Чонгаре.

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