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Детали
Эксперты рассказали, зачем Киев пошел на обострение в Донбассе
|15.02.2017 11:17:00
Киев пошел на очередное обострение на Донбассе, чтобы привлечь внимание Запада, в том числе нового президента США, и вернуть Украину в "американскую повестку", считают российские политологи.
По мнению заместителя директора Института стран СНГ в России Игоря Шишкина, "чтобы остановить бойню на востоке Украины, без давления с Запада это сделать нельзя". "Нынешний киевский режим никогда добровольно не пойдет на выполнение минских соглашений…
Выполнение (минских соглашений) произойдет, когда Запад поймет, что в его интересах не конфронтация с Россией, а сотрудничество. Вот тогда он заставит киевский режим их выполнить", — считает Шишкин.
"Если будет консолидированная позиция Запада… если будет давление (на Киев) западных стран, то для Порошенко это будет аргумент (внутри страны — ред.): мол, вы же видите, что Запад так решил", — поддержал эту точку зрения директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.
Ополченцы и украинские силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.
По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. В ДНР заявили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО "Град" и "Ураган" впервые за почти два года. При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.