Цена украинского тепла. Первая Студия

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Эксперты в студии обсуждают, как в связи с назревающим энергетическим кризисом могут измениться отношения Украины с Донбассом? Как политические амбиции украинских властей влияют на энергобезопасность страны? Во что может обойтись Украине будущее топливо и почему в происходящем опять обвиняют Россию?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.