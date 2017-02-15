В Киеве – апрель сорок пятого

15.02.2017 10:59:03

В последние дни существования нацистского Третьего рейха по улицам немецких городовметались эсэсовские зондеркоманды, наделенные правом расстреливать и вешать на месте любого, кто усомнился в гении фюрера. Это была одна из последних, отчаянных попыток полностью обанкротившегося режима сохранить контроль над ситуацией в стране. Как известно, Гитлеру это помогло, как мертвому припарки.

Очень похоже на то, что его нынешние идейные последователи из города Киева вступили в аналогичную, финальную фазу своего существования, которая лучше всего описывается состоянием загнанного в угол зверя. У которого уже нет шансов выжить, но еще есть клыки и способность кусаться.

У шахматистов эта ситуация называется «цугцвангом», когда любой новый ход только ухудшает положение. Но здесь работает уже совсем другая, отличная от нормальной логика, которая нацелена не столько на продолжение полноценной жизни, сколько на продление агонии.

Поэтому когда бешеный «спикер» тамошней «верховной рады» брызжет слюной, прогоняя с трибуны русскоязычных депутатов, понятно – что в дальней перспективе это не улучшит шансы двуязычной Украины на выживание. Но в перспективе «день до вечера» он элементарно заткнет рот своим самым непримиримым оппонентам. А что волку надо - только еще чуток отбиться от охотников. Чтобы еще немножко пожить. Вот и вся «логика»!

И примеров аналогичного поведения по стране становится все больше. Нынешний режим наплодил немало таких загнанных в угол волчар, которые прекрасно понимают, что в дальней перспективе шансов у них нет. И поэтому им ничего не остается, как только длить свою агонию, пускаясь во все тяжкие.

Для чего им нужно давить и искоренять вообще всё и вся, что еще шевелится не в унисон с ними. Это в более благополучные времена, когда режим был еще на подъеме, он мог позволять себе некоторый либерализм. Мол, трындите себе на здоровье, все равно ветер истории дует в наши паруса.

Но только не сегодня, когда эти паруса безнадежно обвисли и все видят, что неуправляемый корабль несет на скалы. Сегодня каждый голос, звучащий по этому поводу, может стронуть с места лавину непоправимых для режима последствий. Во всяком случае, так думают его приверженцы, потому что у страха, как известно, глаза велики.

И, следовательно, пришла пора давить всех подряд – по примеру расстрельных эсэсовских зондеркоманд времен апреля 1945 года.

Именно такой логикой обреченных только и можно объяснить практически все действия киевской власти. От совершенно безумных с военной точки зрения атак на Донбассе и террористических атак против лидеров Сопротивления, до участившихся в последнее время физических расправ даже над теми оппонентами, которые по отношению к режиму являются вполне безобидными и даже входят в его бешеную «верховную раду».

Так, например, в Одессе подвергся зверскому избиению председатель совета депутатов Раздельнянского района Одесской области Феликс Сигал – представитель вполне системной партии «Оппозиционный блок». Которая даже не думает ставить под сомнение законность этого очевидно незаконного, палаческого режима. Избит, по сути, просто за то, что недостаточно энергично кричал «Слава Украине! Героя слава!».

А вот и вовсе форменный анекдот. Так называемый «национальный совет про телевидению и радиовещанию, то есть бандеровское идеологическое гестапо, принял решение назначить внеплановую проверку одесской радиостанции «Гармония мира». Передачи этой радиостанции, по мнению «ценителей» из нацистской бандгруппировки «Свобода» «имеют антигосударственный смысл и создают условия для дестабилизации национальной безопасности». Черный юмор ситуации заключается в том, что «Гармония мира» едва ли не самая безобидная в мире радиостанция. Здесь вообще нет никаких политических новостей и, упаси Бог, комментариев. А её главная и, по сути, единственная специализация – классическая музыка.

И уж если даже Чайковский и Мусоргский, не говоря уже о Шостаковиче и Прокофьеве, рассматриваются режимом как угроза национальной безопасности, то сомневаться не приходится – спасительное «вундерваффе» не поспевает и остается только вешать «проклятых изменников», пока рейхсканцелярия еще держится. Но время запасаться цианистым калием уже явно пришло.

Юрий Селиванов

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