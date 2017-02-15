Прямые линии туркменского ковра

14.02.2017 18:55:37

Как и в предыдущие годы, граждане Туркмении продемонстрировали удивительную сознательность, отдав за президента Гурбангулы Бердымухамедова 97,69% голосов. При явке в 97,27%. Победителем президентских выборов в Туркменистане считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, участвовавших в голосовании. В списки избирателей внесены 3 223 455 граждан страны, однако порог явки законодательством не определен, и туркменские выборы считаются состоявшимися даже при минимальном числе пришедших на участки избирателей.

Лет до ста расти вам без старости! Итак, из девяти кандидатов на выборах президента Туркменистана первенство ожидаемо взял действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Президенту Бердымухамедову 59 лет, он избран на третий срок и, как можно предположить, намерен руководить страной еще два срока, до 2031 года. Новая Конституция Туркменистана, которую приняли в сентябре 2016 года, устанавливает, что президентом может быть избран любой уроженец страны в возрасте не моложе 40 лет. Верхнюю планку сняли: ранее для кандидатов в президенты действовало ограничение в 70 лет. Заодно увеличили и срок президентских полномочий – теперь он составляет семь лет вместо пяти. За новую Конституцию, позволяющую править страной фактически пожизненно, единогласно проголосовали все члены туркменского парламента (меджлиса).

В том, что все это делалось ради продления срока правления Гурбангулы Бердымухамедова, сомнений нет почти ни у кого. И восемь его «конкурентов» на выборах – не более чем декоративные завитки во внутриполитическом узоре. Чем-то большим нынешняя политическая система Туркменистана им просто не позволяет стать. Политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, в подтверждение того, что выборы в Туркмении – чистая формальность, приводит публикацию МИД.

Ведомство в начале февраля официально сообщило о подготовке официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Катар в этом году. «То есть они даже не стесняются заранее называть имя президента», – говорит Дубнов. Кандидатуру Гурбангулы Бердымухамедова выдвигала Демократическая партия Туркменистана. Баллотировались также Бекмырат Аталыев (глава коммерческого банка «Рысгал», выдвинутый в кандидаты Партией промышленников и предпринимателей), Дурдыгылыч Оразов (председатель Марыйского регионального комитета Аграрной партии), а также кандидаты, выдвинутые инициативными группами граждан. По лучу солнца – к культу личности Получить какую-либо статистику о туркменских выборах крайне сложно: данные по районам или избирательным участкам не обнародуются, а независимые наблюдатели на участки не допускались. Правда, некоторые проблески гласности есть. В отличие от предыдущих, нынешняя избирательная кампания, по крайней мере, освещалась в прессе. Кандидат Бердымухамедов во время встреч с избирателями не только разговаривал, но и пел (песню собственного сочинения «Солнца луч»), а бесплатное эфирное время на центральных телеканалах «пожертвовал» конкурентам. Комментаторы считают, что таким образом Бердымухамедов пытался создать впечатление хотя бы относительно свободных выборов.

Гурбангулы Бердымухамедов впервые занял президентский пост в 2007 году, после смерти первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. За кандидатуру Бердымухамедова проголосовали тогда 89,23% избирателей. На второй срок он был переизбран в 2012 году, получив голоса 97,14 избирателей. Ожидалось, что, возглавив страну, Бердымухамедов возьмет курс на либерализацию. Однако чем дальше, тем больше он входит во вкус, превратившись в типичного туркменбаши. В мае 2015 года в Ашхабаде был установлен прижизненный памятник – 21-метровая статуя, изображающая президента верхом на скакуне, 24-каратным золотом. Как и его предшественник, нынешний глава Туркмении ничего не имеет против культа личности. Бердымухамедов одновременно является и президентом, и председателем правительства страны, верховным главнокомандующим, академиком АН Туркменистана, носит звания доктора медицины и экономики.

Неофициальные титулы Бердымухамедова – Отец нации и Аркадаг («покровитель»). С партнерами в стране напряженка «Все то, что произошло в Туркмении, было совершенно предсказуемо. В Туркмении авторитарный режим», – говорит первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. И явка в 97 процентов, и такое же число проголосовавших – это для сегодняшнего Туркменистана нормально. «Я нисколько не сомневаюсь, – продолжает депутат, – что это соответствует представлению населения о всей этой процедуре. …Вопросы власти в Туркменистане решаются совершенно иным путем, без выборов: например, путем наследования» (кстати, у Бердымухамедова есть сын – Сердар и три дочери).

По мнению Константина Затулина, вопрос бипатридов (людей с двойным гражданством) остается одним из основных в отношениях России и Туркмении. А само по себе переизбрание Бердымухамедова не дает оснований для того, чтобы ожидать какого-то нового курса. Туркменистан, полагает Константин Затулин, продолжит использовать в выстраивании отношений с другими странами «скромное обаяние углеводородов» – и не более того. В третью каденцию президент Бердымухамедов вступает в непростое время: Туркменистан озабочен поисками новых покупателей газа (сейчас туркменский газ закупает только Китай) и новых инвесторов. И с теми, и с другими есть проблемы. Экспорт в Россию и Иран приостановлен, пока идут затяжные переговоры с «Газпромом».

Евросоюз не желает покупать газ в стране, где царит диктатура – а Туркменистан давно и прочно утвердился в статусе тоталитарного государства, где регулярно нарушаются права человека. Для России важна в первую очередь ситуация с обладателями двойного гражданства: Туркменистан не выдает загранпаспорта тем, кто получил гражданство РФ после 2003 года, требуя отказа от российского паспорта. Таким образом тысячи людей лишены возможности даже временно покинуть страну, оставаясь заложниками системы. И новый-старый президент Бердымухамедов прекрасно осведомлен об этой ситуации: ведь именно он ее и создал.

Лидия Григорьева

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