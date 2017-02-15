Владимир Жарихин в программе "Право голоса"

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Сегодня мы наблюдаем очередную, ставшую практически традиционной фазу трудностей в отношениях между Россией и Белоруссией. Что за противоречия, и насколько они сильны? Что за ними стоит, и что можно сделать для того, чтобы их снять?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.