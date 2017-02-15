"Фроловликс" - итоги

14.02.2017 13:29:26

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Очевидно, что публикация «восьмого тома» «Фроловликс» приурочена к 21 февраля, когда Порошенко собирается ловить Дональда Трампа возле вашингтонского сортира, чтобы взбалмошно чем-то "загрузить", называть черное белым, спасать свое обреченное антиправославное антирусское дело. Сомневаюсь, что эти истеричные действия ему его делу помогут- мы все находимся в ожидании исторической и серьезной встречи двух великих христианских политиков мира - Владимира Путина и Дональда Трампа в июле 2017го года. Там речь пойдет и Православной Церкви на Руси, в том числе Киевской, и о Новороссии, Малороссии и Подкарпатской Руси - именно так называются эти земли и оба мировых лидера будут использовать историческую топонимику, а не глобалистский "украинствующий новояз".

Перед публикацией "Восьмого тома Фроловликс" нацистские антихристианские банды захватили православный храм села Котюжины Збаражского района Тернопольской области. А в Харьковской епархии "бандеровско-нацисткий УГИЛ" рапортует о захвате храма в селе Будаевка.

А к 1 февраля – празднику интронизации Святейшего Патриарха Московского и всей Великой, Малой и Белой России Кирилла - киевский режим, СБУ обыскивает известных и авторитетных пастырей и мирян из Союза православных журналистов Украины" за проведение Крестного хода летом 2016-го года, в котором приняло участие более 500 тысяч человек:

СБУ опять проводит обыски и аресты священников и православных журналистов. Обыскан дом и выдающейся пастырь – миссионер Волыни о.Виктор Земляной, спасший от захватов раскольниками многие храмы и организовывавший великий Крестный Ход и обыскан член Союза православных журналистов Украины, силы, отстаивающую Церковь в информационном пространстве.

"Восьмой том" реально демонстрирует, что "единство укрорейха" шито белыми нитками и хунта страшно боится Церковь, реально боится православного возрождения Новороссии, Малороссии и Подкарпатской Руси. Поэтому хунта, в первую очередь, ненавидит великого миссионера и патриота, духовного собирателя русских земель Святейшего Патриарха Кирилла, особенно ненавидит новые храмы в новых районах Москвы и готова фабриковать процессы и физически устранять выдающихся иерархов, священников и мирян УПЦ МП, таких, как митрополит Одесский и Измаильский Агафангел - духовный лидер православного русского народа Новороссии, одесские пастыри о.Илья Тетерько, это ревностный патриот Святой Руси, настоятель храма Сретения Владимирской Иконы Божьей Матери на Черноморке, не боящиеся хунты православные монархисты протоиереи Владимир Корецкий и Георгий Горщденцев, Епископ Овидиопольский Аркадий.

Под угрозой "приговоренные" фабрикаторами "Фроловликс" православные журналисты Владимир Скачко, Дмитрий Скворцов и великий современный киевский историк, качественно опровергающий ложь украинства, автор книг "Русь нерусская" и многих других блестящих трудов, которые должны издаваться миллионными тиражами. Кстати, об этом издании "Происхождении украинского сепаратизма","Талергофских альманахов","Карпаторусских писателей" надо просить православных благотворителей, таких, как Константин Малофеев, финансовые просьбы к которому приписывают мне "редакторы" и фабрикаторы "Фроловликс" - о проектах Византийского клуба о конференциях о тюркском факторе в православном мире я ему рассказывал, но "матчасть" придумана хунтарями.

Отчетлива видна и еще одна цель «Фроловликс»,компрометация путем «активного редактирования», то есть «фейков»,тех священников и мирян, в том числе и меня, которые активно свидетельствуют о беззакониях киевских властей, об их реальной политике уничтожения канонической Церкви, скомпрометировать в глазах Священноначалия Русской Церкви, коллег по православному информационному сообществу и перед ключевыми государственными мужами, влияющими на процесс неизбежного православного воссоединения, перед собственным начальством, наконец…

Почему необходимо отделять правду от лжи итак пристально разбирать т.н. «Фроловликс»? Потому что некоторые верят им антицерковному антироссийскому сайту «Кредо», программирующему «не верь Фролову». Вероятно, антицерковные антироссийские политтехнологи, знающие ату интронизации Патриарха, участвуют в разбираемых фабрикациях.

Итак, все что касается православной миссии в Китае, защиты о.Олега Трофимова, дьяконов Павла Шульженка, Игоря Голикова, о.Владимира Зайцева и др. - правда http://hram-troicy.prihod.ru/zhizn_prikhoda/view/id/1190430. Что касается митрополита Екатеринбургского Кирилла, то все, что касается Тефта, работы екатеринбургского консульства США, мы с ним обсудили, митрополит Кирилл –патриот и миссионер, поэтому налицо приемчик публикаторов «Фроловликс» - сталкивать православных. И здесь опять «редактирование». Что касается ситуации в Санкт-Петербургской митрополии, то во «Фроловликс» «пропали» резюмирующие части моей записки о церковной ситуации в Питере - верное духовное чадо Патриарха Кирилла митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий является для либеральной западнической группки «ватником», «пришельцем» и поэтому «миссионерско – патриотический порядок» он наведет.

Что касается о.Николая Балашова, высокопоставленного опытного церковного дипломата, то я уже сказал свое мнение о нем и о приписываемых мне словах о нем. Добавлю, что о. Николай действительно является опытным церковным дипломатом, а я – не обличенным властью мирянином, поклонником митрополита Антония (Храповицкого), склонного к резким, импульсивным, эмоциональным оценкам. И из них «отредактировали» нападки и оскорбления. Я являюсь сторонником церковной духовной и гуманитарной помощи Новороссии и считаю, что можно и нужно, не жертвуя ей, сохранить единство Русской Церкви на всей ее канонической территории. Если бы о.Николай был предателем, то непримиримый враг «ереси украинства» отец Андрей Ткачев не служил бы в его храме. Я придерживаюсь строгого правила - весьма резок в оценках отношении тех, кто на другой стороне баррикад, а таковых в руководящих структурах Московского Патриархата нет. Понимая, что любые эмоциональные реакции дают массу возможностей для "редактирования", приношу покаяние перед Матерью - Церковью и прошу прощения у о.Николая, что дал такой повод. Те, кто на другой стороне, и пытаются столкнуть лбами архиереев, священников и мирян Русской Православной Церкви. Делают это топорно, примитивно - того же о.Николая авторы поделки «моим именем» записали в противники миссии в Китае и, видя, что меня публикуют «Интерфакс-религии», решили столкнуть меня и с ними. Да что с них взять, они пишут небылицы о том, что «Кирилл Фролов придумал Донецкую Республику и Новороссию». Голь на выдумки хитра - почту взломали еще осенью, до сих пор «редактируют», иначе выложили бы сразу. Так вот, правда о Донецко-Криворожской Республике и Новороссии: и о главной задаче фабрикации «Фроловликс» - проекте разгрома канонической Православной Церкви Юго-Западной Руси.

И еще. Патриарх Кирилл никогда не говорит пустых, «пацифистских» проповедей. Не дождетесь!

И самое главное:

Публикаторы «Фроловликс», сами того не желая, занимаются популяризацией азбучных истин о том, что земли Новороссии, Малороссии и Подкарпатской Руси - это русская земля и миллионы, одурманенные ложью о том, что украинцы-это не русские и антирусские, узнав историческую правду о своем православном русском прошлом, вернуться к нему и возненавидят ложь «украинствующих» и любых других фальсификаторов истории. А то абсурд получается-киевской беззаконной пронацистской властью подготовлен законопроект о репрессиях за употребление русского языка. Значит, мы обязаны открыть глаза зазомбированным людям на то, что самый украинский язык, самый родной - русский и что украинцы - это русские. Источники свидетельствуют об однозначно русском и российском самосознании жителей Киева, Львова и Вильны в XIV-XVIII веках. На эту тему М.Максимович (1804-1873) - знаменитый южнорусский этнограф и историк, называвший себя "щирым малороссиянином", написал работу "Об употреблении названий Россия и Малороссия в Западной Руси", отрывки из которой уместно процитировать: "Не очень давно было толкование о том, будто Киевская и вся западная Русь не называлась Россией до ее присоединения к Руси восточной; будто и название Малой России или Малороссии придано Киевской Руси уже по соединении ее с Русью Великой или Московской. Чтобы уничтожить навсегда этот несправедливый и нерусский толк, надо обратить его в исторический вопрос: когда в Киеве и в других западно-русских областях своенародные имена Русь, Русский начали заменять по греческому произношению их именами Россия, Российский?

Ответ: с 90-х годов XVI века... Основанием такого ответа служат тоговременные акты письменные и книги, печатанные в разных областях Русских... Приведу свидетельства тех и других.

Вот первая книга, напечатанная в Киеве, в типографии Печерской Лавры - "Часослов" 1617 года. В предисловии к ней иеродиакона Захария Копыстенского сказано: "Се, правоверный христианине и всяк благоверный читателю, от нарочитых мест в России Кийовских, сиречь Лавры Печерския"...Основательница Киевского Богоявленского братства Анна Гулевична Лозьина в своей записи о том 1615 года, говорит, что она учреждает его - "правоверным и благочестивым христианам народу Российского, в поветах воеводств Киевского, Волынского и Брацлавского будучим..."Окружная грамота 1629 года, напечатанная в Киеве, начинается так: "Иов Борецкий, милостию Божией архиепископ Киевский и Галицкий в Всея России..."

Но довольно о Киеве, обратимся к земле Галицкой.

Там Львовское братство в своей типографии прежде всего издало "Грамматику" 1591 года в наставление "многоименитому Российскому роду"...Того же, 1592 года, Львовское братство обращалось в Москву к царю Федору Ивановичу с просительными посланиями, в которых именуют его "светлым царем Российским", вспоминают "князя Владимира, крестившего весь Российский род" и т. п. В земле Волынской находим то же…Такое же употребление имен Россия, Российский было тогда и на Северо-Западе русском».

Какое же было подлинное отношение киевлян, волынян и львовян той эпохи к северной, Московской Руси?

Следует отметить, что идеология национально-политического единства Южной и Северной России была выработана в большей степени именно в Киеве. Венцом ее стал знаменитый киевский "Синопсис", написанный предположительно киево-Печерским архимандритом Иннокентием Гизелем (во второй половине XVII в.). Эта книга переиздавалась около 30 раз и стала первым учебным пособием по русской истории. Согласно "Синопсису", "русский", "российский", "славянороссийский" народ - един. Он происходит от Иафетова сына Мосоха (имя последнего сохраняется в имени Москвы), и он "племени его" весь целиком. Именно "Синопсис" утверждает главенство суздальско-владимирских князей после разорения Киева татарами.

По "Синопсису", Россия - едина. Ее начальный центр - царственный град Киев, Москва - его законная и прямая наследница в значении общего "православно-российского" государственного центра. Весь русский народ един, и временное отделение его части от России в другие государства (Польшу и Литву) "милостью Божией" завершается воссоединением в единое "государство Российское" (И.И. Лаппо. Идея единства России в Юго-Западной Руси. - Прага, 1929).

В результате воссоединения 1654 года уроженцы Киева и Львова, начиная с XVIII века, сделались хозяевами положения на церковном, научном и литературном поприще России.

Еще более красноречиво участие Северо- и особенно Юго-Западной Руси в создании общерусского литературного, "книжного" языка. Смело можно сказать, что участие это - преобладающее: грамматика, лексика, орфография и первые церковно-славянские и русские словари созданы во Львове, Киеве и Вильне.

Какова же была языковая ситуация в середине ХУП в. в Юго-Западной Руси? Она обрисована в грамматике Иоанна Ужевича (1643 г.). В ней описывается "Lingua sacra” или “словенороссийский язык” (так именовался церковно- словянский) - высокий книжный язык, язык богослужения и богословия, lingua slavonica или “проста мова”-гражданский , светский литературный и деловой русский язык, и “lingua popularis” - диалектная речь. (БА.Успенский "Краткий очерк истории русского литературного языка (Х1-Х1Х в.в.) М, 1994).В Киеве в 1627 г. "протосингел от Иерусалимского патриаршего престола и архитипограф Российския церкви" ученый монах, подлинный энциклопедист того времени Памва Берында издает толковый словарь "Лексикон словенороссийский или слов объяснение". В нем "руская" речь (в послесловии к Киевской Постной Триоди 1627 г. Берында называет "просто мову” "российской беседой общей"), противопоставляется народным диалектам - "волынской" и "литовской" мове. Кодификация "словенороссийского" языка была произведена в основном в Киеве, Львове и Вильне. "Грамматика" Мелетия Смотрицкого стала учебником церковно-славянского языка для всей Русской Церкви буквально на века. "Проста мова" стала основой общерусского литературного языка' "...Действительно, "проста мова" не оказала почти никакого влияния на современный украинский и белорусский литературный языки... Однако, на историю русского литературного языка "просто мова" как компонент юго-западнорусской языковой ситуации оказала весьма существенное влияние. Достаточно указать, что если сегодня мы говорим об антитезе "русского" и "церковнославянского" языков, то мы следуем именно югозападнорусской, а не великорусской традиции... Это связано с тем, что условно называется иногда "третьим южнославянским влиянием", т.е. влиянием книжной традиции Юго-Западной Руси на великорусскую книжную традицию в ХУП в.: во второй половине ХУП вежа это влияние приобретает характер массовой экспансии югозападнорусской культуры на великорусскую территорию" (Б.А..Успенский "Краткий очерк истории русского литературного языка (Х1-Х1Х в.в.) М, 1994).

"Говорят, что Петр Великий гражданскую печать выдумал, а, оказывается, он, просто-напросто, заимствовал ее у галичан у прочих малорусов, которые употребляли ее еще в ХУ1 в. Заголовки многих грамот и статутов, виденные мною в Ставропигии, начерчены чисто нашими гражданскими буквами, а текст, писанный в ХУ1 в. - очевидный прототип нашей скорописи и наших прописки елисоветинских и екатерининских времен". ("Галичина и Молдавия. Путевые письма Василия Кельсиева, С-Петерб., 1868).

Что касается диалектов - "волынской", "литовской" и многих других мов, то о "целесообразности" создания на их основе местных литературных языков лусше всего сказал замечательный галицко-русский историк Денис Зубрицкий в своем письме к М.А.Максимовичу: "...Ваши мне сообщенные основательные и со систематической точностью изданные сочинения - откуда идет русская земля, и исследование о русском языке читал я с величайшим любопытством и вниманием. Вы опровергли сильным словом мечтательные утверждения писателей и выдумки как о происхождении народа, так и о русском языке, которые мне всегда не нравились... Что касается до наречий русского языка, то их бесчетное число) внимательный наблюдатель, странствуя по русской земле, найдет почти в каждом округе, даже в каждой деревне, хотя и неприметное различие в произношении, изречении, прозодии, даже в употреблении слов, и весьма естественно. По исчислению г-на Шмидель Litterarisce Anreiger 1882 г. есть 1 14 наречий немецких столь одно от другого расстоящих, что немец Друг друга никогда не разумеет, но язык есть всегда немецкий, и невзирая на сие, ученые немцы в Риге, Берлине, Вене и даже в Страсбурге употребляют в книгах и общежитии лучших обществ одно словесное наречие. Я бы желал, чтобы и русские тем примером пользовались..." (Путями истории, Т.2. Изд. Карпато-русского литературного общества, Нью-Йорк, 1977).

Что же касается создания литературы на "киево-полтавской мове", то здесь уместно процитировать Н. Костомарова: "Пока польское восстание не встревожило умов и сердец на Руси... самое стремление к развитию, малороссийского языка и литературы не только никого не пугало признаками разложения государства, но и самими великороссами принималось с братской любовью" (Н. Ульянов, "Происхождение украинского сепаратизма", М. 1996). Все это дало повод известному русскому философу Николаю Трубецкому утверждать, что "та культура, которая со времен Петра живет и развивается в России, является органическим и непосредственным продолжением не московской, а киевской, украинской культуры", что русская культура редакции.

Откуда же и когда возникла идеология "украинофильства", а точнее - украинского сепаратизма? Исследуя генезис "самостийнического" движения, невозможно не отметить его эпигонский характер и зловещую роль идеологов польского реванша XIX века. Недаром церковный историк Георгий Флоровский метко называл полонофильскую и латинофильскую ориентацию части южнорусской шляхты "провинциальной схоластикой" (Пути русского богословия. - Париж, 1937). Как отмечено исследователями, "настали разделы Польши, и вот тогда польские ученые заговорили об особой украинской национальности... В первой четверти XIX века появилась особая "украинская" школа польских ученых и поэтов, давшая таких представителей, как К.Свидзинский, И.Гощинский, М.Грабовский, Э.Гуликовский, Б.Залесский и др., которые продолжали развивать начала, заложенные гр. Потоцким, и подготовили тот фундамент, на котором создавалось здание современного украинства. Всеми своими корнями украинская идеология вросла в польскую почву" (Труды подготовительной по национальным делам комиссии. - Одесса, 1912). В историю вошла также крылатая фраза ксендза Калинки: "Все-таки лучше самостоятельная Русь, чем Русь Российская. Если Гриць не может быть моим, говорит известная мысль, пускай, по крайней мере, он не будет ни мой, ни твой" (A.Tamovski. Ksiands Walerian Kalinka. - Krakow, 1887).

"Фроловликс" и ЛДНР Под угрозой-жизни епископа Варсонофия (Винниченко), схимитрополита Алипия (Погребняка) и мирянина Георгия Неустроева

Убийство Михаила Толстых-это демонстрация готовности киевской хунты убивать и устраивать теракты против всякого, кто посмеет подумать о той правде, что великороссы, малороссы и белорусы являются одним народом и посмееет сказать правду о том,что только каноническая УПЦ МП является Церковью, а остальные "конфессии"-это ересь и раскол.

Пресловутые "Фроловликс" используются как "оглашение приговора". По их итогам одесский мирянин Георгий Неустроев попал в рубрику "Чистилище" террористического нацистского сайта "Миротвотворец" ,что означает "публично приговорен". Вот эта публикация http://risu.org.ua/ru/index/monitoring/society_digest/66015/ с униатского "погромного" ресурса -это публичный приговор мечтающему покрыть Донецкую Народную Республику сетью православных гимназий епископу Варсонофию(Винниченко) и всякому,кто поставит важнейший вопрос о духовном окормлении армии ЛДНР, исповеднику, соратнику митрополита Онуфрия по борьбе с унией и расколом Краснолиманскому схимитрополиту Алипию (Погребняку) и всем активным миссионерам православного русского мира в Новороссии. Все, что я писал в сентябре 2015го года,крайне актуально:

Федор Михайлович Достоевский писал , что поле битвы-это сердце человека. О том, как идет битва за умы и сердца православного русского народа Новороссии, я хотел посмотреть собственными глазами (что удалось благодаря Изборскому Клубу и конечно же, поучаствовать в этой битве. Благодаря «Изборскому Клубу Новороссии» мне были предоставлены эфиры на ведущих теле и радио каналах Донецкой Народной Республики, аудитории в Донецком Национальном и Луганском Государственном Университетах, Республиканской Библиотеке ДНР. Доказательством правоты аксиомы о том, что ДНР и ЛНР-это Историческая Россия и они не должны вернуться в «укррорейх», я считаю истеричную реакцию СМИ хунты на успешную презентацию спецвыпуска журнала Изборского Клуба Новороссии «Новая Земля» с тезисным изложением своей книги «Сакральные смыслы Новороссии» (СПб, Алетейя, 2015 г.).

И какие же интеллектуальные силы православного русского мира я увидел в ЛДНР? Поделюсь.

Донецк. Интеллектуальные силы, выступающие за возвращение ДНР в состав России, сосредоточены в Донецком Национальном Университете, ряде православных общественных организаций, ряде интеллектуальных и политических центов и фигур армии ДНР и власти. Интеллектуальным экспертным центром является центром являет Изборский Клуб Новороссии во главе с Артемом Ольхиным, клуб имеет влиятельные экспертные СМИ-журнал "Новая земля" и ИА "Новороссия". Центром русских интеллектуалов и сторонников невозвращения ДНР в Украину является Исторический факультет Донецкого национального университета во главе с деканом Кириллом Черкашиным. Ольхин и известный историк Дмитрий Муза преподают спецкурсы "История Новороссии" и мобилизуют перспективных студентов в русском направлении.

В результате отставки Андрея Пургина с поста главы Народного Совета ДНР Андрей Пургин не намерен уходить из политики, но сосредоточиться на создании православных русских интеллектуально-политических центров, "фабрик смыслов", идеологии, что крайне необходимо и перспективно. Подобное направление дальнейшей деятельности Пургина позволит избежать ненужных политических расколов в ДНР и востребовать Андрея Пургина на достойное и важное направление, соответствующее его потенциалу. Я честно и откровенно предложил Андрею раскрыться как православному русскому эксперту, политологу и политику.

"Православный спецназ". Это группа активных мирян), которые проводят ежедневные Крестные Ходы у ключевых центров ДНР, где распространяют собственные, написанные хорошим богословским и публицистическим языком, воззвания за воссоединение с Россией, за неприятия антиправославной хунты, то есть занимаются мировоззренческой и духовной мобилизационной работой, о необходимости которой така актуально пишет ополченец Аслан Мамиев. На Крестном Ходе ежедневно читаются молитвы Михаилу Архангелу о здравии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Президента России Владимира Путина. Потенциал группы, действующей пассионарно, жертвенно, активно и ежедневно, серьезен, группа нуждается в нашей духовной и интеллектуальной поддержке.

Викарный епископ Новоазовский Варсонофий (Винниченко), настоятель храма св. Агапита в Донецке. Подготовил проекты создания центров подготовки православной русской элиты ДНР и ЛНР , гимназий и богословского факультета ДНР, системы православных русских общественных организаций ДНР, подбирает под эту задачу кадры. Соответственно, вокруг епископа Варсонофия собираются активные, идейно мотивированные миряне.

Необходима и идеологическая мотивация главной политической силы ДНР- движения "Донецкая Республика". В него административным путем интегрируется актив армии ДНР и местных управленческих кадров .Ополченцы мотивированы, но им нужна идеология, ее отсутствие погубит движение. Идеология может быть только одна-православная, русская, державная, воссоединение русского народа, непримиримость к "украинскому проекту"

Одним из ярких представителей власти ДНР является экс-градоначальник Дебальцево Александр Григорьевич Афендиков. Он не похож на "серого управленца", его семья русских греков создала в Москве музей в честь последних русских императоров Александра Третьего и Николая Второго "Наша эпоха" (около ст.м. «Фрунзеская»). Был главой ополчения Макеевки и ее мэром, успешным и популярным воином и управленцем. Сейчас успешно руководит восстановлением разрушенного Дебальцево, является важной фигурой ОД "Донецкая Республика" и колоритной фигурой-в его кабинете висят иконы Державной Иконы Божией Матери, царя-мученика Николая Второго и портрет генералиссимуса И.В. Сталина. Я посетила Александра Григорьевича, подарил «Сакральные смыслы Новороссии» всей его команде и увидел настоящего русского православного начальника, управленца, который, став Главой Администрации, не «забронзовел», всегда с народом, вместе с людьми поднимает Дебальцево из руин! Он- противоположность компрадорской смердяковской надменной элите, презирающей «ватников» и «совков». Александр Афендиков-«ватник и совок», то есть православный русский

Луганская Народная Республика.

Благодаря активной работе благочинного города Луганска убежденного русского патриота и ревнителя духовного просвещения и образования протоиерея Александра Пономарева, других пастырей –миссионеров и патриотов Русского мира, удалось показать Главе ЛНР Игорю Плотницкому факт в безальтернативности востребования мобилизационного потенциала Русской Православной Церкви. В результате Игорь Плотницкий призвал русское духовенство идти в школы и ВУЗы ЛНР- Университет имени В. Даля, педагогический и др. гуманитарные и технические ВУЗЫ. Ответственный со стороны Церкви за православное участие в системе светского образования ЛНР отец Александр Пономарев, сам принимавший активное духовное участие в Луганском восстании против нацизма (СБУ успела завести на него уголовное дело) организовал на важнейшее дело духовного возрождения ЛНР убежденное русское патриотическое миссионерское духовенство и образованную интеллигенцию, создав совместно с д.ф.н. профессором Владимиром Исаевым кафедру философии и богословия в Луганском Университете имени Владимира Даля.На кафедре собраны ученые, ведущие профессиональное научное опровержение "проекта Украина" и его "научной" базы. Например, доцент кафедры, к.ф.н. Константин Деревянко работает над опровержением "умеренных, образованных и респектабельных", "фундаментальных", "гениев украинства", таких как Т. Шевченко, Леся Украинка,Иван Франко, Михаил Драгоманов. Его книга "Украинка против Украины" (Луганск, 2012), показывающая, на основании анализа текстов и источников, творчества Леси Украинки как раздутого и антихристианского,уже привела к его увольнению и попыткам лишить научной степени на Украине в 2012 году. Нервная реакция противников является доказательством эффективности. Развенчание "фундаментальных деятелей украинства" необходимо, оно приведет к тому, что восторжествует правда –«украинствующие» , «мазепинцы», «бандеровцы», «обаморвцы», «майдауны» -это, на самом деле, нацистские идеологии типа Донцова, а серьезные ученые , богословы, интеллектуалы, святые, исторические деятели-с общерусским национальным самосознанием, что и является исторической правдой. Кафедра философии и богословия ЛГУ ЛНР им .В. Даля хотела бы сотрудничества с философским факультетом МГУ, другими российскими ВУЗами и научно-богословскими православными центрами. Это крайне важно поддержать.

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