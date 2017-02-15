На Украине приготовились к введению ЧП в энергетике

14.02.2017 13:10:07

Правительство Украины рассмотрит целесообразность введения чрезвычайного положения в энергетике, если в ближайшее время не прекратится блокада поставок угля с Донбасса. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает «Интерфакс».

Гройсман подчеркнул, что нельзя допускать снижение запасов угля до критического уровня. Антикризисный энергетический штаб также рассмотрит возможность веерных отключений электроэнергии из-за низких запасов угля на складах электростанций.

«Вы понимаете: если есть двухнедельный запас, это означает только одно — что мы не можем этот запас сжечь, чтобы через две недели войти в кризис», — заявил премьер.

Электростанции Украины, по его словам, ежегодно потребляют около 9 миллионов тонн угля антрацитовой группы. Полезное ископаемое добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. На Украине, добавил Гройсман, начали переводить теплоэлектростанции с антрацита на уголь газовой группы, однако для модернизации «необходимы время и миллиарды».

В конце января украинские ветераны Донбасса заблокировали ветку железной дороги Луганск — Лисичанск — Попасная на участке Горское — Золотое с целью пресечения торговли с «незаконными вооруженными формированиями». Кроме того, была заблокирована станция Светланово.

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