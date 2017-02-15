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Рубрика / Политика
Путин по телефону поздравил Бердымухамедова с победой на президентских выборах
|14.02.2017 13:06:03
Сегодня состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Глава государства поздравил его с победой на президентских выборах, сообщается на сайте Кремля.
Путин пожелал Бердымухамедову дальнейшей успешной работы на высшем государственном посту. Российский лидер также отметил успех туркменской дипломатии, инициировавшей принятие 2 февраля Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о Международном дне нейтралитета. Отмечается, что Россия, выступившая в числе соавторов резолюции, с большим уважением относится к проводимой Туркменистаном политике нейтралитета.
«С обеих сторон подтверждено стремление расширять взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Туркменистаном в самых различных областях», – говорится в сообщении, опубликованном на портале Президента РФ.
Накануне Владимир Путин направил Гурбангулы Бердымухамедову поздравительную телеграмму.