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Рубрика / Политика

Путин по телефону поздравил Бердымухамедова с победой на президентских выборах


14.02.2017 13:06:03

Сегодня состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Глава государства поздравил его с победой на президентских выборах, сообщается на сайте Кремля.

Путин пожелал Бердымухамедову дальнейшей успешной работы на высшем государственном посту. Российский лидер также отметил успех туркменской дипломатии, инициировавшей принятие 2 февраля Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о Международном дне нейтралитета. Отмечается, что Россия, выступившая в числе соавторов резолюции, с большим уважением относится к проводимой Туркменистаном политике нейтралитета.

«С обеих сторон подтверждено стремление расширять взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Туркменистаном в самых различных областях», – говорится в сообщении, опубликованном на портале Президента РФ.

Накануне Владимир Путин направил Гурбангулы Бердымухамедову поздравительную телеграмму.

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