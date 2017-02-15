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Рубрика / Экономика

Россельхознадзор вводит доптребования к ввозу продукции из Беларуси


14.02.2017 12:58:57

Россельхознадзор вводит дополнительные требования при ввозе из Беларуси продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней (АЧС), сообщила РИА Новости пресс-секретарь службы Юлия Мелано.

"Ввозимая из Беларуси продукция должна сопровождаться разрешением на ввоз, которое будет выдаваться на белорусскую продукцию, несущую риск распространения АЧС", — сообщила Мелано.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за якобы препятствие поставкам белорусского продовольствия в РФ. В пресс-службе Кремля тогда выразили недоумение в связи с этим предложением, а в Россельхознадзоре заявили, что ограничения поставок продукции из Беларуси осуществляются в рамках правил международной торговли.

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