Таджикистан желает сократить путь в Россию. Что в этом плохого?

14.02.2017 12:53:08

Возможность восстановления прямого железнодорожного сообщения между Таджикистаном и Россией – через Узбекистан и Казахстан – вызвала в конце января негативную реакцию МИД Туркменистана. Похоже, Ашхабад опасается некоей «изоляции» в связи с этим проектом и – в более широком контексте – с изучением в Таджикистане вопросов вступления этой страны в ЕАЭС.

В течение длительного периода напряженности во взаимоотношениях Ташкента и Душанбе при Исламе Каримове, а это – без малого 25 лет, для внешнеторговых и пассажирских перевозок с РФ и многими другими странами Таджикистан использовал транзит через Туркменистан. Это, с одной стороны, пополняло туркменистанскую казну, но с другой – затрудняло развитие экономических связей Таджикистана со многими странами. Хотя бы из-за того, что маршрут через Туркменистан почти во все страны экс-СССР в полтора раза, а то и вдвое длиннее в сравнении с традиционным – через Узбекистан и Казахстан.

Быстрые темпы нормализации политико-экономических взаимоотношений Ташкента с Душанбе с конца прошлого года нацелены и на то, чтобы был восстановлен традиционный транспортный путь Таджикистан–Узбекистан–Казахстан–Россия. Это тем более важно в связи с, повторим, возможным вступлением Таджикистана в ЕАЭС, как и с учетом участия этой страны в ОДКБ. Туркменистан же пока не намерен участвовать ни в этом экономическом блоке, ни в ОДКБ, предпочитая активизацию двухсторонних отношений с РФ и другими странами-участницами этих блоков.

Тем временем в рамках таджикистано-узбекистанских консультаций обсуждается предложение заместителя начальника Таджикских железных дорог Усмона Каландарова восстановить железнодорожное движение на участке Амузанг–Хатлон (в приграничном районе обеих стран) и обоюдно снизить тарифы на транзит железнодорожных грузов. По сути, речь идет о возобновлении трансазиатского железнодорожного маршрута Душанбе–Пахтаабад–Бойсун–Карши–Тошгузар и далее в Казахстан и РФ, минуя территорию Туркменистана.

Что же касается преимуществ для Таджикистана от его вступления в ЕАЭС, то, по многим экспертным оценкам, при решении проблем, в том числе с Ташкентом, в перевозочной сфере и стимулировании другими странами ЕАЭС торговых и инвестиционных связей с этой страной, совокупный ВВП Таджикистана увеличится минимум на треть в сравнении с уровнем 2015/2016 гг. А общий объем таджикистанского экспорта в другие государства ЕАЭС возрастет, самое меньшее, наполовину. Вдобавок будут наверняка «расконсервированы» до 50 стратегических инвестпроектов более чем в 10 отраслях. А всё это, в свою очередь, более чем на четверть повысит уровень занятости и, соответственно, сократит на 25-35% отток трудоспособного населения из страны.

С учетом вышеупомянутых тенденций в руководстве Туркменистана, похоже, не ожидали столь активной нормализации таджикистано-узбекистанских отношений и вполне вероятного усиления «присутствия» ЕАЭС в регионе. Между тем Туркменистан еще в начале 1990-х односторонне прервал прямое железнодорожное сообщение с Россией (из-за опасений проникновения политически нежелательных лиц). Этот шаг не отвечал экономическим, да и политическим интересам Душанбе.

Вдобавок в связи с нацеленностью Таджикистана на более активное экономическое взаимодействие с РФ транзит через Туркменистан становится для него менее актуальным. К тому же через Узбекистан–Казахстан–РФ возобновятся прямые перевозки с участвующими в ЕАЭС Белоруссией и Арменией. В то время как маршрут в эти страны, а также в РФ через Туркменистан – это несколько перевалок с железнодорожного транспорта на морской, как и в обратной последовательности при перевозках из тех же стран в Таджикистан. Что, конечно, удлиняет сроки доставки и делает более дорогостоящими эти (по транспортной терминологии – смешанные) перевозки.

Несмотря на активизацию с 2015 г. российско-туркменистанских экономических связей, восстановления прямого железнодорожного сообщения с РФ Ашхабад в настоящее время не планирует. Что не может не препятствовать более высоким темпам развития торговли России с Туркменистаном.

Некоторые источники в ОАО «РЖД» и на госпредприятии «Туркменская железная дорога» в ноябре-декабре 2006 г. неофициально сообщали о возможном восстановлении этого сообщения, но вопрос по сей день остаётся в подвешенном состоянии. Пока последнее официальное сообщение по данному вопросу такое (от 26 мая 2009 г.): «Скорый поезд № 11/12 Ашхабад – Москва (через Казахстан и Узбекистан) формирования Туркменской железной дороги курсировал ежедневно с Казанского вокзала Москвы, но в 1995 г. был отменён решением туркменской стороны.

После пятилетнего перерыва с осени 2000 года через Восточную Туркмению возобновилось регулярное курсирование пассажирских поездов № 319/320 Душанбе – Москва и № 329/330 Куляб (Юго-Западный Таджикистан. – Ред.) – Москва. Назначение этих поездов обеспечивает возможность проезда по железной дороге пассажиров из туркменских городов Мары, Ташауз, Чарджоу, Байрам-Али в Россию. Воспользовавшись указанными маршрутами, правда с пересадками, можно добраться и до Ашхабада.

Предложений от железнодорожной администрации Туркмении о возобновлении курсирования поезда сообщением Ашхабад–Москва в ОАО «РЖД» не поступало. Андрей Костромин, и.о. начальника департамента пассажирских сообщений ОАО "РЖД"».

Словом, сложившаяся ситуация едва ли выгодна экономикам обеих стран. И, кроме того, она не привлекательна для Таджикистана в контексте его сближения с ЕАЭС.

Алексей Балиев

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