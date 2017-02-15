Радикалы готовы оставить Украину без света и тепла

14.02.2017 12:09:59

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Украинские власти просят националистов, устроивших торговую блокаду ДНР и ЛНР, прекратить самоуправство и открыть железнодорожное движение на ключевом участке Ясиноватая-Константиновка. Так как без донбасского угля «незалежная» рискует остаться без электроэнергии и тепла.

В связи с серьезными проблемами, которые могут ожидать Украину, если в ближайшее время блокада не будет снята, премьер-министр «незалежной» Владимир Гройсман обратился к инициаторам блокады в Верховной Раде. По его словам, запасов угля осталось на 10-20 дней, и если не восстановить поставки энергоресурсов, то львиная доля украинцев. Будет лишена тепла и света.

«Мы все должны объединиться и решить проблему, которую я бы разделил на несколько частей. Украина потребляет 24 миллиона тонн угля в год, из которых 9 тонн поступает с территории, не подконтрольной нам, – объяснял Гройсман. – Блокировка поставок угля, которому нет альтернативы, приведет к тому, что в стране остановится промышленность и будут веерные отключения электроэнергии по всей территории Украины. Стоит ли до этого доводить? Я думаю, что нет!»

По его подсчетам, уголь как основной вид топлива, использует по меньшей мере треть всех теплостанций Украины. К слову, из-за начинающейся нехватки энергоресурсов часть ТЭЦ уже перешли на аварийный режим в целях экономии. По информации украинских СМИ, с 13 февраля могут быть отключены три объекта – Славянская, Кураховская и Запорожская ТЭС, а еще через день к ним присоединятся Мироновская и Змиевская. А всего в течение ближайшей недели около 10 предприятий могут временно закрыться. При этом, Гройсман явно слукавил, говоря о количестве теплостанций, работающих на угле. На начало 2016 года все украинские теплоэлектростанции, а их 15 штук, используют уголь. В результате, блокада, которую инициировали радикалы, нанесла основной удар не по жителям самопровозглашенных республик, а по остальной части Украины.

Резервные варианты в Киеве также рассмотрели: есть возможность перейти на газ. Однако результаты такой альтернативы не утешительны: коммуналка, которая и так достигла небывалых размеров за последние 25 лет, вновь вырастет, причем в 2 раза. Впрочем, и огромными запасами газа Украина похвастаться не может, поэтому рассчитывать на него не приходиться. Поэтому Гройсман не исключает введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе страны – этот вопрос обсудят на соответствующем заседании в Верховной Раде.

Радикалы пока никак не отреагировали на обеспокоенность властей – блокада продолжается. Минувшей ночью они остановили очередной локомотив с грузом, следовавший из Донецка в Киев. Напомним, что началась блокада в декабре 2016 года. Украинские радикалы сначала блокировали автомобильное сообщение и железнодорожные пути. 10 февраля им удалось взять контроль крупнейший транспортный узел Украина-Новороссия между поселками Ясиноватая и Константиновка, откуда и шли основные поставки угля в Киев.

Тем не менее, российские и украинские эксперты считают, что Киеву удастся найти общий язык с радикалами, даже несмотря на отсутствие действующих на них рычагов управления.

Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ:

– В какой-то момент националистам это все надоест, и Киев сможет их остановить. Но это будет не очень скоро, ведь ни для никого не секрет, что украинские власти не могут контролировать радикалов. Учитывая, что Порошенко уже не является популярным политиком на Украине, он не хочет лишний раз переходить им дорогу. Тем не менее, запасы времени еще есть и Киев постарается восстановить поставки угля с Донбасса. Всем известно, что подавляющее большинство украинских предприятий заточены на донецкое сырье, поэтому искать выход из сложившейся ситуации в их интересах.

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