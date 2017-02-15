Единая России и ПСРМ могут заключить договор о сотрудничестве

14.02.2017 11:58:34

Всероссийская партия "Единая Россия" и Партия социалистов Молдовы могут заключить соглашение о сотрудничестве, рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В понедельник глава российского правительства и председатель партии "Единая Россия" принял лидера молдавских социалистов Зинаиду Гречаную.

"Мы можем подумать о том, чтобы и наши коллеги общались по различным направлениям и на партийном уровне, и на межпарламентском уровне. Ну и, наверное, подумать о том, чтобы подготовить соглашение о сотрудничестве между нашими партиями, как мы это делаем с другими партиями, с которыми у "Единой России" хорошие отношения", — сказал Медведев.

Приветствуя партийного лидера из Молдовы, он выразил уверенность, что под руководством Гречаной социалистическая партия сможет решить целый ряд крупных экономических задач в республике.

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