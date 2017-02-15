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Рубрика / Безопасность

Боевики Ислямова устроили перестрелку на границе с Крымом


14.02.2017 11:54:06

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook опубликовал информацию о том, что между жителями Херсонской области, находящейся на границе с Крымом, и представителями татарского меджлиса (запрещен в России) произошел вооруженный конфликт. В результате перестрелки один человек погиб, еще один получил ранения.

«В итоге пострадавшие вызвали нацгвардию, нацгвардия вступилась за пострадавших. Кто-то с ислямовского батальона достал автомат и открыл стрельбу. Сейчас на подкрепление, как говорят люди, выехали с Днепропетровска. Поговаривают, что с «правого сектора» (организация запрещена в России. — Ред.), — написал Журавко.

По данным украинского экс-депутата, инцидент произошел в Геническом районе Херсонской области. Сейчас дорога перекрыта, слышны звуки выстрелов. На место ЧП выехал начальник областного УВД.

«Люди перепуганы. Такое ощущение, что начались боевые действия. Ранее я давал информацию, что «правый сектор» с ислямовским батальоном объединились на этих блокпостах для продолжения блокады Крыма», — написал Журавко.

Он добавил, что данный инцидент, в числе прочих, является результатом так называемой блокады, от которой продолжают страдать мирные жители Украины.

Зачистку базы междлисовских боевиков в Херсонской области, на которой дислоцировался т.н. батальон им Номана Челебиджихана, оказалась полностью уничтожена в результате операции, провели военнослужащие 57-й бригады Минобороны Украины.

Об этом, ссылаясь на данные очевидцев, «ПолитНавигатору» рассказал общественник Геннадий Сивак.

«Операцию проводили военные батальона, дислоцирующегося в Геническе. Приехал БТР и «Урал». Побывавшие с утра на месте очевидцы рассказывают, что всё сравняли с землей, раскрошили весь палаточный городок. Военные изъяли большое количество неучтенного огнестрельного оружия — мины, гранатометы, автоматы, пулеметы. Все данные оформляют сотрудники МВД», — рассказал Сивак.

«Есть несколько версий причин произошедшего. Первая – основная – официальные власти Киева полностью разругались с меджлисом. Батальону уже длительное время не дают зарегистрироваться. А на Украине уже давно есть тенденция – всех, кто не зарегистрирован, тех будут разоружать.

Вторая версия — меджлисовский батальон попросту стал представлять опасность. Оружия накопилось столько, что в любой момент боевики могли выкинуть какой-то финт. Большинство там неадекватные, употребляют наркотики. Поступали частые жалобы местных жителей, что в расположении батальона постоянно непроизвольная стрельба.

И еще одна версия – говорят, что регистрация всех добробатов на Украине происходила так – заносили большие взятки Авакову. А эти ничего не занесли», — уточнил общественник.

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