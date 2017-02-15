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Рубрика / Безопасность
Здесь кончается рейх
|14.02.2017 11:19:32
В довольно правдивом немецком фильме «Бункер» (2004 года) о последних днях Третьего рейха, есть одна вроде бы рядовая, но на самом деле весьма красноречивая и назидательная сцена. В самом центре Берлина немецкий танкист говорит полковнику-медику, намеренному проникнуть в госпиталь, находящийся прямо на линии фронта: «Только вы там поосторожней. Там полно русских. Здесь кончается рейх. Дальше –земля Иванов!».
Значимость этой фразы вряд ли доступна пониманию сугубо гражданского человека, которому трудно себе представить, что вроде бы временная линия фронта имеет свойство превращаться в незыблемую линию государственной границы, либо даже границы между цивилизациями. И оставаться таковой многие годы и десятилетия. Именно поэтому так высока мера ответственности военных за судьбы своей страны – отдаёшь территорию противнику вроде бы на время, и может так выйти, что навсегда. И в этом смысле немецкий танкист был совершенно прав – считать потерянную землю немецкой, пусть даже в самом центре германской столицы, у него не было никаких оснований.
А вспомнился мне этот эпизод в связи с состоявшимся накануне совместным пешим походом американских и эстонских военнослужащих по восточной – российской границе Эстонии. Увенчавшимся памятной фотографией американских десантников с развенутым звездно-полосатым флагом на фоне старинной крепости российского Ивангорода. Заметьте – даже не на фоне эстонской в настоящее время Нарвы, а именно российского пограничного города!
Разумеется, этому можно не придавать никакого значения. На бытовом уровне – это вообще не вопрос. Мало ли кто и где фотографируется. Но если знать, какую роль играет в западном менталитете такого рода символизм, то это фотопослание читается более чем отчетливо. Тем более, что на нем запечатлены не какие-нибудь вольноопределяющиеся туристы, а американские солдаты, которые без ведомо своих командиров никакие политические акценты расставлять не станут.
Сам знаю – у них с этим строго. Однажды, во время посещаения военной базы США «Бондстил» в Косово, я попытался заговорить с одним из американских солдат. И задал ему самый простой вопрос – что он делает на Балканах. Так вот – прежде чем он открыл рот, тут же набежала целая толпа местных PR-officers – по нашему замполитов и стала чуть ли не силой оттаскивать этого бойца от меня. Объясняя, что вот просто так взять и поговорить с американским солдатом нельзя. Для этого есть специально выделенные «спикеры». Такие у них порядки. Поэтому в случайность таких пейзажей с американским флагом на фоне русского города я не верю.
А читается это фотопослание примерно так: «Здесь сегодня заканчивается американский рейх. Дальше земля Иванов». И судя по тому, что именно русская земля, а не натовская Эстония оказалась в фокусе американского фотоаппарата, у тех, кто сделал это красноречивое фото на память, есть вполне определенные виды и на Россию.
Запад всей историей доказал свою полную ненаучаемость. Даже конец Третьего рейха в центре Берлина его ничему не научил. И вот сегодня очередной «Дранг нах Остен!» уже под парами. Остается только надеяться, что это конец старой американской геополитической истории, а не начало новой.
Юрий Селиванов
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