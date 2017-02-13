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Детали
Константин Затулин: Выборы в Туркменистане носят парадный характер
|13.02.2017 16:50:25
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вновь избран президентом страны. Его кандидатуру на выборах, которые состоялись 12 февраля, поддержали 97,69% граждан. При этом явка избирателей составила 97,27%. Наблюдатели от СНГ не заметили каких-либо нарушений в ходе голосования, поэтому признали выборы легитимными. Свои поздравления Бердымухамедову направил президент РФ Владимир Путин. Он также выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога между странами, сообщает Газета.ру.
Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил , что таких результатов и стоило ожидать.
«Всё то, что произошло в Туркмении, было совершенно предсказуемо. В Туркмении авторитарный режим. Он был установлен фактически одновременно с распадом СССР. За это время сменились только символы этого режима, то есть ушёл из жизни президент Ниязов, на его место пришёл Бердымухамедов. Наблюдатели отмечают, что есть некоторые изменения: было девять кандидатов, но это никоим образом не повлияло на процент проголосовавших и на явку. Они приближаются к 100%», - сообщил депутат.
По словам Константина Затулина, выборы в Туркменистане носят парадный характер.
«Я нисколько не сомневаюсь, что это соответствует представлению населения о всей этой процедуре. Она носит парадный характер и не является способом решения вопроса о власти. Вопросы власти в Туркменистане решаются совершенно иным путём, без выборов: например, путём наследования», - пояснил политик.
Константин Затулин уточнил, что выборы президента на отношения между Москвой и Ашхабадом не повлияют.
«Что касается отношений с Россией, я не предвижу изменений, поскольку президент остался тем же. Туркменистан как кошка, которая гуляет сама по себе со времён образования СНГ. С одной стороны, она наблюдает за развитием СНГ, участвует в саммитах на уровне вице-премьеров, с другой - ищет свою выгоду по всему свету, используя как главный аргумент скромное обаяние углеводородов (нефть и газ добываются в Туркмении)», - рассказал Затулин.
Основной вопрос, который предстоит решить странам, - проблема русских в Туркменистане, уверен депутат.
Напомним, Гурбангулы Бердымухамедов был избран на третий президентский срок. Таким образом, он как минимум ещё семь лет будет возглавлять страну. Впервые он занял кресло президента в 2007 году, за его кандидатуру проголосовали 89,23%. После этого был переизбран в 2012 году, тогда он заручился поддержкой 97,14 избирателей.
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