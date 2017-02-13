Константин Затулин: Выборы в Туркменистане носят парадный характер

13.02.2017 16:50:25

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

перейти на страницу автора



Директор Института стран СНГ,

Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вновь избран президентом страны. Его кандидатуру на выборах, которые состоялись 12 февраля, поддержали 97,69% граждан. При этом явка избирателей составила 97,27%. Наблюдатели от СНГ не заметили каких-либо нарушений в ходе голосования, поэтому признали выборы легитимными. Свои поздравления Бердымухамедову направил президент РФ Владимир Путин. Он также выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога между странами, сообщает Газета.ру.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил , что таких результатов и стоило ожидать.

«Всё то, что произошло в Туркмении, было совершенно предсказуемо. В Туркмении авторитарный режим. Он был установлен фактически одновременно с распадом СССР. За это время сменились только символы этого режима, то есть ушёл из жизни президент Ниязов, на его место пришёл Бердымухамедов. Наблюдатели отмечают, что есть некоторые изменения: было девять кандидатов, но это никоим образом не повлияло на процент проголосовавших и на явку. Они приближаются к 100%», - сообщил депутат.

По словам Константина Затулина, выборы в Туркменистане носят парадный характер.

«Я нисколько не сомневаюсь, что это соответствует представлению населения о всей этой процедуре. Она носит парадный характер и не является способом решения вопроса о власти. Вопросы власти в Туркменистане решаются совершенно иным путём, без выборов: например, путём наследования», - пояснил политик.

Константин Затулин уточнил, что выборы президента на отношения между Москвой и Ашхабадом не повлияют.

«Что касается отношений с Россией, я не предвижу изменений, поскольку президент остался тем же. Туркменистан как кошка, которая гуляет сама по себе со времён образования СНГ. С одной стороны, она наблюдает за развитием СНГ, участвует в саммитах на уровне вице-премьеров, с другой - ищет свою выгоду по всему свету, используя как главный аргумент скромное обаяние углеводородов (нефть и газ добываются в Туркмении)», - рассказал Затулин.

Основной вопрос, который предстоит решить странам, - проблема русских в Туркменистане, уверен депутат.

Напомним, Гурбангулы Бердымухамедов был избран на третий президентский срок. Таким образом, он как минимум ещё семь лет будет возглавлять страну. Впервые он занял кресло президента в 2007 году, за его кандидатуру проголосовали 89,23%. После этого был переизбран в 2012 году, тогда он заручился поддержкой 97,14 избирателей.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.