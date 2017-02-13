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Детали
В Минобороны Украины сообщили о задержании и разоружении членов крымскотатарского батальона
|13.02.2017 13:18:07
Министерство обороны Украины заявило о задержании и разоружении членов крымскотатарского батальона в ходе вооруженного столкновения в Херсонской области.
Ранее сообщалось о том, что представители ВСУ силой заняли территорию, обустроенную общественной организацией «Аскер», где базируется крымскотатарский батальон имени Номана Челебиджихана и повредили отдельные сооружения и имущество.
Однако Минобороны Украины опровергает эту информацию. По данным ведомства, подразделение воинской части оперативного командования «Юг» обустраивало боевые позиции на границе с Крымом. В ходе выполнения задания на позициях появились вооруженные представители незаконного крымскотатарского батальона. Бойцы ВСУ задержали и разоружили участников вооруженного формирования.
«Сообщение о нападении Вооруженных сил Украины на общественную организацию «Аскер» является не чем иным, как очередным «фейком» и попыткой очернить ВСУ», - передает РИА Новости заявление пресс-службы оперативного командования «Юг».