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По сообщению Госпогранкомитета, пока что Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме, без усиления работы персонала. В случае существенного увеличения туристического потока, усилится и работа аэропорта.По словам замминистра спорта и туризма, в первые месяцы не стоит ждать большого наплыва туритов. В дальнейшем представитель министерства прогнозирует рост туристического потока на 15-20 процентов.Первым иностранным туристом, посетившим Беларусь на безвизовой основе стала гражданка Китая. Авиадиспетчервпервые прибыла в Беларусь, когда узнала от коллег, что республику теперь можно посещать без виз, сообщают информагентства.