Как ЦРУ строило из Украины АнтиРоссию

13.02.2017 13:02:06

Единая — неделимая Украина, которую якобы «подорвал» Путин, а до этого регулярно «раскалывал» Янукович и Партия регионов – миф. Один из тех мифов, которыми много лет «кормили» украинское общество те, кто сейчас вопит о том, что не заметил на мирном майдане красно-черных флагов «Правого сектора» и Яроша с автоматом.

Единство мультинациональной и мультикультурной Украины нужно было всегда и всем для одной цели: мобилизовать население на борьбу с врагом. А враг – это Россия. Отсюда и развал СССР в Беловежской Пуще, санкционированный первым президентом Незалежной, Леонидом Кравчуком, и стратегия второго президента, Леонида Кучмы, выраженная в книге «Украина — не Россия». Уж про майданных президентов типа Виктора Ющенко и не говорю…

И тут на днях появился документ, который «разоблачает» показное единство целостной, суверенной, и крайне «независимой» Украины — тайная программа ЦРУ по подрыву и нацистизации Украины с 1953 года.

Автор материала Уэйн Мэдсен – следственный журналист, колумнист, член Общества профессиональных журналистов (SPJ) и Национального пресс-клуба. И он с фактами в руках доказывает, что нацистские и бандеровские организации американская и английская разведки поддерживали и окармляли начиная с 1953 года…

Собственно говоря, именно с этого времени в Украине и за Украину ведется скрытая война. По сути, и ЦРУ и Ми-6 после смерти Сталина сделали ставку на коллаборационистов, писавших на плакатах «Гитлер- освободитель», и как оказалось, в 2013-м году – не ошиблись. Вложенные полвека назад в укронацистов силы и средства с лихвой окупились в ходе двух цветных революций. И как подтверждают рассекреченные архивы ЦРУ, никаким национальным самосознанием, волей народа, «вышедшего на майданы бороться за свободу и демократию», там и не пахло. Всегда, и в 2004 и в 2013-м за спинами челов в оранжевых шарфиках и мирных мытынгувальныкив, стояли потомки нацистов. И не случайно, совсем не случайно, движущей силой обоих переворотов в Украине были выходцы с присоединенной в 1938 году Галичины – генетические наследники оуновцев и коллаборционистов из дивизий СС «Нахтигаль и СС «Галичина». Вспомните, кто скакал, пел, мовнякал, призывал убивать на Майдане? Откуда вылез пресловутый сотник Парасюк и подзабытая ныне баба Параска? А Спалахуйка Руслана и Славко Вакарчук, чьи песни подбадривали и мобилизовали майданных скакунов? Именно из майданного заповедника, охватывающего Львовскую Тернопольскую, Ивано-Франковскую области. Именно с этой «майданной колыбели» началось то кровавое безумие, которое заразило всю Украину, именно в этом «рассаднике» воспитывались и вербовались правые радикалы с националистами – еще с 1945 года.

Американский специалист разведки, Уэйн Мэдсен рассказал, что ему удалось обнаружить доказательства этой партизанской войны в документах ЦРУ.

«Подпольщики» из США и Великобритании сделали ставку на стратегию нацификации Украины в противовес братскому интернационализму и советской дружбе народов. Еще до сих пор живы свидетели зверств бандеровцев в 50-х годах прошлого века. Это была самая настоящая война, и для ее разгрома ОУН-УПА советской власти потребовалось еще десять послевоенных лет. Тем более, что бандеровцы от открытого противостояния перешли к террору и диверсиям. Все, как сейчас.

Руководство, находящееся за рубежом, дало бандеровскому подполью установку тянуть время и беречь силы до наступления «Чумы». Под таким названием в документах ОУН было зашифровано начало вооруженного конфликта между странами Запада и СССР. Спецслужбы США и Англии, по некоторым данным, подпитывали надежды на скорую войну с «советами». Время от времени они забрасывали с воздуха в леса Западной Украины своих эмиссаров, боеприпасы, деньги, спецтехнику. С частями Красной армии ОУН-УПА предпочитали не связываться. Их научили, что удар был перенесен на администрацию и лиц, сочувствующих советской власти. А к их числу, как правило, относились учителя, врачи, инженеры, агрономы, механизаторы, которые ехали поднимать Западную Украину со всего Союза.

С «лояльными» украинцами расправлялись очень жестоко — убивали семьями, часто пытали. На груди некоторых убитых оставляли записку «За соучастную работу с НКВД».

Знакомо, правда? Именно такими методами пользовались карательные батальоны, которые с 2014-го года зашли «зачищать» Донбасс. И гробы с убитыми «хероями» приходили, в основном, жителям Галичины: именно она стала донором для тербатов, призванных «усмирить» генетический донецкий «мусор», как выражается министр культуры Евгений Нищук.

По сути, это продолжение стратегии нацификации, о которой говорит в своих материалах Уэйн Мэдсен. И тогда, в 1946-м, и сейчас, в 2016-17-м, все делалось для того, чтобы спровоцировать гражданскую войну в Украине. А уже через нее добраться и до России: ведь, если горит украинский «сарай», то когда-то, непременно, огонь перекинется и на российскую «хату».

Мэдсен, основываясь на документах ЦРУ, утверждает, что были опубликованы планы операций за период более 40 лет. Они начались с финансирования и оснащения антисоветских повстанцев на Украине. На ранних стадиях операции целью была дестабилизация Украины. С 1960-х характер операции изменился и взял курс на проведение различных пропагандистских мероприятий.

Именно по такой же схеме проходила и подготовка майданов на Украине. Вспомните, что «революционеров» хорошо снабжали деньгами, экипировкой, питанием, атрибутикой. Откуда-то брались все эти палатки, биотуалеты, полевые кухни, спальники, продукты. А уж потом и флаги, и прокламации, и оружие. Вместе с печеньками раздавались автоматы, и делали это американские сотрудники уже не скрываясь: кто не помнит Викторию Нуланд с кульком булок? А «ястреба» Маккейна, который прилетал на оба украинских переворота, оранжевый и коричневый?

Другими словами, кто-то «оснащал» повстанцев. Одни – шинами, дровами и экипировкой, другие – «духовной пищей», которая состояла из лозунгов «Бандера придет — порядок наведет» и «Украина — понад усе», который прямо перекликался с нацистским «Deutschland, Deutschland über alles». А сейчас некоторые наивные украинцы еще и интересуются: почему это Министерство Украины по делам оккупированных территорий (МинАТО) называется также, как аналогичный орган в фашистской Германии?

Не будем забывать и об украинской диаспоре, которая рьяно поддерживала пронацистские перевороты в Украине. И не только на словах. Финансовая помощь «восставшим», сбор средств на покупку оружия «хлопцям», медицинская поддержка майданов и майдановцев, средства на организацию множества «радио тысячи холмов» — все это мощным потоком поступало именно от канадских и американских украинцев. Я уж не говорю о мощной лоббистской работе, которую ведет диаспора все эти годы, и о том, что все больше представителей «наследников Бандеры» входят в правительство той же Канады. Последний пример – журналистка Христя Фриланд, занявшая пост министра иностранных дел Канады. Нелишне сказать, что послом Украины в Оттаве является активист оранжевого майдана, журналист и депутат Андрей Шевченко. Так что пазлы сходятся. А пропагандисты получают за свою образцовую работу жирные кормушки и высокие государственные должности. Потому что уничтожение остатков советской Украины и превращение ее в бандеровское логово — это государственная политика западных партнеров «Понадуси». И это подтверждают рассекреченные архивы американских спецслужб:

«В центре внимания научного исследования лежит проект «Аэродинамика» (Aerodynamic), который включал в себя ряд отдельных операций, таких, как «Капачо». В своих операциях ЦРУ опиралось на украинцев в изгнании, которые жили на Западе и затем были переправлены в Украину. В качестве контактных лиц разведки США назывались Украинский главный освободительный совет (УГОС), Организация украинских националистов (ОУН) и их партизанская сила Украинская повстанческая армия (УПА). Кроме того, ЦРУ совместно с британской службой МИ-6 создали политического партнера на Западе, который внешне даже относился к Бандере критически, ЦП-УГВР.

Сверхсекретный Документ ЦРУ от 13 июля 1953 описывает проект «Аэродинамика» следующим образом:

«Целью проекта «Аэродинамика» является использование и расширение антисоветского, украинского сопротивления в нуждах холодной войны и для вооружённых военных целей. Для этого к работе следует подключать такие украинские группы как «Украинский главный освободительный совет» (УГОС) и его «Украинскую повстанческую армию» (УПА), а также зарубежные представительства украинского «Главного освободительного совета» в Западной Европе и Соединенных Штатах, а также другие организации, такие как ОУН/Б».

В общем, совсем небескорыстно американские власти после войны спасли многочисленных нацистских пособников и военных преступников, дав им спокойно дожить свой век в Канаде или США. Это было сделано с целью использовать и самих ветеранов ОУН–УПА и их потомков против Советского Союза. И все получилось. Особенно с потомками, в которых нацистское семя, щедро удобряемое соросовскими грантами, проросло пышным цветом. Нужны доказательства? А посмотрите на тех, кто стоял на трибунах Майданов и потом пришел к власти в Украине. Именно сторонники неонацистов (тот же Парубий, Тягнибок, Фарион, Парасюк, Кубив, Мельничук, Нищук) не просто поддерживают власть, а являются ее топовыми представителями. Например, Парубий-спикер парламента, Кубив — вице-премьер, Нищук — министр культуры, Гриневич – министр образования… Я уже не говорю про местные органы власти, где генетические наследники полицаев и УН-УПА занимают прочные позиции. Откуда они взялись в таком количестве — сегодня задаются вопросом те, кто не натянул кастрюлю на голову. Как мог толерантный, культурный, многонациональный Киев почти мгновенно превратится в кубло жидобандеровцев, красно-черных правосеков, откровенных наци? А все просто многолетняя кропотливая идеологическая работа Запада по подготовке «антисоветского сопротивления» принесла свои плоды.

Исторические исследования показывают, что:

«Во времена холодной войны ветераны ОУН, УПА и Ваффен-СС Галиции, которые в 1944 покинули Украину вместе с немцами, преобразились в героев-антикоммунистов и стали орудием борьбы против Советского Союза».

То, как происходил этот процесс, демонстрируют документы, которые исследует Уэйн Мэдсен. В рамках проекта «Аэродинамика» были задействованы агенты в пределах Советского Союза. Они завязали контакты с «украинским движением сопротивления». У ОУН была своя секретная служба, СБ, которая налаживала контакты. ЦРУ предоставляла радиоприемники, технику и вооружение. Большинство агентов проходили свое обучение на территории Германии под руководством отделения внешней политической и психологической разведки при военной разведке армии США. Связь поддерживалась при помощи отдаленных радиостанций и секретных курьеров.

Как подчеркнул в одном из своих исследований историк Гжегож Россолински-Либе, немецкая «Организация Гелена» (послевоенная разведывательная организация в Германии — прим. пер.) и возникшая затем Федеральная разведывательная служба состояли в тесном сотрудничестве с партнерами по проекту «Аэродинамика». Ни одна другая западная разведка не поддерживала Организацию украинских националистов (ОУН) так интенсивно, как Федеральная разведывательная служба в Мюнхене.

Реплика в тему: стоит ли удивляться, что Германия и ее послы были активными сторонниками госпереворота в Украине в 2014 и стояли на трибуне Майдана вместе с неофашисткими лидерами? А как могло быть иначе, если Европа сама их готовила и курировала работу?

Ну а теперь перейдем к самому «вкусному»: поддержке, созданию и финансированию пропагандистских изданий и некоммерческих организаций. Помните пост Найема, который позвал украинцев с пледами и зонтиками выходить на Майдан и свергать законную власть? Это проросли семена, которые «западные партнеры Украины» тщательно возделывали с середины 70-х годов, переориентировав своих агентов влияния на психологическую войну. ЦРУ создало на Манхэттене агитационную компанию, которая печатала антисоветскую литературу для украинских националистов и тайно распространяла материал на Украине. «Новым полем битвы», − пишет Уэйн Мэдсен, «стали не заболоченные ничейные земли под Одессой или холодные заброшенные склады в Киеве, а всемирный центр экономики, средств массовой информации и издательств». Посредством «Конгресса за свободу культуры» секретные службы финансировали многих художников и писателей, чтобы они пропагандировали крестовый поход против Советского Союза, ну а потом, и России. Давайте посмотрим, кто идейно вдохновлял майдаунов в кастрюлях? Недаром же организаторы революции гидности уверяли, что свергать Януковича пришли художники дизайнеры, культурологи и шахматисты, а не селяне или рабочие заводов. Кто была девочка, стоявшая на Майдане с плакатом «дайте кружевные трусы»? Актрисой местного театра. А «Фемен» с их перфомансами? А художник и активист Автомайдана Поярков, который от темы свержения панды плавно перешел к агитации за уничтожение жителей Донбасса? А поэтесса Евгения Бильченко, в перерывах между вечерами поэзии, собирающая средства и продукты для «Правого сектора»? А «золотой голос Майданы, нынешний министр Евгений Нищук, заявивший о чистопородности галичан и обозвавший жителей Донбасса неполноценными генетическими рабами?

Вот это все винтики и шпунтики большой пропагандистской машины, которую смазывали в военных разведках Америки и Европы. Никто ведь не забыл откровенные до циничности слова Виктории Нуланд, о том, что подрывная работа в Украине покупка СМИ и финансирование некоммерческих организаций, стоили США 5 миллиардов долларов — чтобы после распада Советского Союза помешать России захватить управление над Украиной.

Эти средства, вложенные в НПО и небольшие каналы, типа «Экспрессо» и «Громадське ТВ», со временем стали базой для создания целого министерства Пропаганды во главе с кумом президента, Юрием Стецем. И уже на государственном уровне стала вариться лапша для миллионов украинских «кастрюль», зомбироваться население, которому внушали и внушают, что Россия- агрессор, враг, напавший на мирную Украину, и бороться с «Рашкой» надо всеми возможными способами: от санкций до военных операций.

«ЦРУ уже какое-то время игралось с идеей, что для борьбы против коммунистов вряд ли подходит кто-нибудь лучше, чем бывшие коммунисты. По мнению ЦРУ, коммунистический миф может быть уничтожен только, если для кампании убеждения получится мобилизовать некоммунистических представителей левых сил», — написано в секретных документах ЦРУ. И план этот, надо признать, в случае с Украиной, блестяще сработал. Давайте посмотрим, кто сейчас владеет умами и душами патриотов. А тот же директор института Национальной памяти Вятрович, планомерно избавляющийся от советского наследия и перепрошивающий мозги целого поколения. Кем он был до того, как встал на ниву профессионального патриотизма? Аспирантом Львовского института обществоведения КПСС, возглавлял который отец нынешнего спикера-неонациста Парубия. Я уж не говорю о комсомольцах и коммунистах украинской политики, ставших самими убежденными ярыми наци: Фарион стала рядовым членом ВЛКСМ с сентября 1978 года. После комсомола политик пошла на повышение и 1988 была принята в ряды КПСС. Ну а теперь с пеной у рта агитирует за «Свободу», от этой партии проходила в парламент. Нынешний секретарь Совбеза Турчинов в 1987-1990 годах стал секретарем райкома комсомола, затем заведующим отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола. Организатор самообороны двух Майданов, львовянин Степан Кубив, который сегодня занимает пост первого вицика в Кабмине, начинал с должности секретаря комитета комсомола Львовского госуниверситета, потом — заведующий организационным отделом, заведующий отделом научной и студенческой молодежи обкома комсомола, секретарь областного координационного совета научно-технической творческой молодежи, член ученого совета ЛГУ, заместитель председателя координационного совета при Львовском облисполкоме по вопросам научно-технического творчества молодежи, член ревизионной комиссии ЦК ЛКСМУ. И это только самые яркие представители украинской власти, которые сегодня двумя руками поддерживают декоммунизацию и стирают из памяти сограждан любые воспоминания об общем советском прошлом и агитируют их на борьбу против России.

Опять же, Европа и ее разведки тоже не пасли задних. Немецкие институты, типа Фонда Эберта, активно раздавали гранты тем журналистам, общественным активистам и «мытцям», которые поддерживали идею незалежной от всего Украины, «топили» за европейские ценности и Ассоциацию с ЕС. Чем это обернулось, видно сейчас. Украина не только потеряла международную субъектность, но и превратилась в сырьевую колонию Запада, а ее жители — в расходный материал для органов. Или в пушечное мясо, которое бросают ее правители на «войну с РФ». А пока «одвични лыцари воюют», подстегиваемые обученными на Западе «пропагандонами», Порошенко и Гройсман расплачиваются за услуги и кредиты украинскими землями, стратегическими предприятиями, дешевой рабочей силой, утекающей в Европу…

В общем, нацистизация Украины принесла вполне конкретные профиты и гешефты тем, кто последовательно настраивал Неньку против соседней России. И если кто-то начнет рассказывать, как Янукович и партия Регионов «раскалывали» Восток и Запад, подрывали «единство» и целостность Незалежной, за что и были изгнаны — не верьте. Знайте, это элемент той самой пропагандисткой войны, целью которой является не только превращение Украины в кровавую рану и вечное Гуляй-поле, но и плацдарм для атаки на Россию. Недаром же, патриотов постоянно учат тому, что никогда они не жили хуже, чем при Путине». И бороться надо уже не с Януковичем, который «украл 200 миллиардов и вывез их КАМАЗами», расстреляв по дороге Небесную сотню», а с Россией, которая прямо виновата во всех бедах и проблемах Киева.

«Часто людям кажется, что они достойны намного лучшего, что счастье и богатство у них украли, и они могли бы жить намного лучше не будь тех или иных проблем, строя, народов, соседей и т.д. Эти соображения заставляют людей не строить своё будущее, работая и выстраивая свою жизнь, а переводят его энергию в разрушение чужой собственности, жизни, свободы. Кстати, при отделении Украины от СССР уже на этом чувстве «достоинства» чего-то лучшего сыграли. Мол, такая богатая страна и так бедно живёт.

Эти идеи – национализма, перевода стрелок, обиды на жизнь — характерны для обществ с обмирщённым сознанием, отошедшим от христианской этики, с проверкой своей совести, поиска проблем в себе, исправлением себя и благодарения за то, что есть. Для немецкого общества обмирщение происходило раньше, для нас позже. Для украинского народа время пришло сейчас. Конечно, во время войны было УПА, но и сами украинцы с этим боролись. А сейчас – через АТО прошло больше 100 тыс. человек и Украина пьет горькую чашу нацистизации, в которую подливают и подливают яду ее «кураторы», — написал Уэйн Мэдсен.

Ольга Талова

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