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Детали
Строгие границы
|13.02.2017 12:39:42
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подчеркнул, что отмена виз не означает снятие пограничного контроля. Тем не менее, в Москве настороженно отнеслись к шагу Минска. ФСБ на этой неделе ужесточила пропускной режим на границе двух стран.
Решение России об установке режима пограничной зоны возмутило Александра Лукашенко. Шаг Москвы он назвал «чисто политическим выпадом». Встречные претензии России сформулировал российский посол Александр Суриков. По его словам, Москву настораживает указ о безвизовом въезде в аэропорт Минска граждан 80 стран.
Решение об установке пограничной зоны с Белоруссией было предсказуемым и необходимым, заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин: «Видимо, такие последствия Лукашенко и ожидал, отдавая распоряжение без консультаций с Россией открыть безвизовый въезд в Белоруссию. Но у нас союзное государство, в рамках которого нет пограничного контроля между странами, поэтому действия Лукашенко просто не могли не вызвать ответную реакцию со стороны наших пограничников. Таким образом Белоруссия открыла для неконтролируемого въезда не столько свои границы, сколько российские».
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