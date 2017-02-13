“Принуждение к миру”: выполнить “Минск-2” Порошенко можно только вынудить

13.02.2017 12:29:25

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Первый заместитель главы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что не стоит удивляться противоречивым заявлениям украинского президента Петра Порошенко.

Дело в том, что Порошенко сегодня заявил в Ивано-Франковске, что Украина придерживалась и придерживается принципов минских соглашений, но затем де-факто дезавуировал свои слова.

Порошенко заметил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин на следующей неделе отправится на встречу глав МИД стран-членов Нормандского формата, где будет настаивать на нереальности проведения местных выборов в Донбассе, что является одним из пунктов данных договоренностей и что из-за «соображений безопасности» ЛНР и ДНР должны первыми выполнить свои обязательства.

Это также полностью противоречит принципам «Минска-2», где есть четкий алгоритм – прекращение огня, отвод вооруженных сил, обмен пленными по принципу «все на все», амнистия всем участникам конфликта, закон об особом статусе Донбасса, местные выборы и только после этого выполнение обязательств со стороны ДНР и ЛНР.

Учитывая тот факт, что практика подобных спекуляций продолжается Киевом не первый год, то возникает вопрос, а есть ли вообще вариант, что минские соглашения будут выполнены или на этих договоренностях можно уже раз и навсегда поставить жирный крест.

«Украина выполнит минские соглашения только в том случае, если такое решение будет ей продиктовано. Во-первых, во-вторых и в-третьих – четким пониманием необходимости такого шага со стороны других участников нормандского формата и их единым взглядом на то, что пункты «Минска-2» должны быть выполнены», - заключает Затулин.

Кроме того, не надо здесь забывать про США, поэтому единое понимание со стороны Москвы, Вашингтона, Берлина и Парижа о том, что нужно выполнить минские соглашения и что это единственный вариант разрешения это конфликта, может сподобить Порошенко и его режим совершить обговоренные действия.

«Поэтому западным странам нужно перестать потрафлять постоянным апелляциям Киева к нарушению последовательности выполнения пунктов минских соглашений. Это давно пора сделать, поскольку Украина нарушает последовательность пунктов минских соглашений с самого первого дня, после того как они были подписаны в рамках переговоров в Минске», - резюмирует Затулин.

По словам Затулина, также не надо забывать про обстоятельства внутреннего происхождения, которые могут заставить Украину пойти на реализацию минских соглашений.

«В случае, если на Украине возникнет очередная дестабилизация, то этот утопающий режим Порошенко будет хвататься в такой ситуации за каждую соломинку, в том числе пойдет на какие-то шаги, на которые он прежде идти категорически не собирался», - констатирует Затулин.

По мнению Затулина, ситуация пока так не выглядит, хотя переоценка ценностей у населения Украины в настоящее время уже происходит.

«Украинские элиты все это улавливают и выступают уже с этих позиций, но для того, чтобы это стало на Украине мейнстримом, необходима поддержка зарубежных спонсоров, от которых и зависит на самом деле внутриполитический и внешнеполитический курс этой страны», - заключает Затулин.

Дмитрий Сикорский

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