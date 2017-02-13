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Детали
Молдова хочет расширить сотрудничество с Украиной по контролю на границе
|13.02.2017 12:22:16
Кишинёв намерен расширить сотрудничество с Украиной по совместному контролю на границе. В частности, речь идет о пунктах пропуска "Кучурганы-Первомайск" и "Паланка-Маяки-Удобное".
Об этом заявил премьер Павел Филип в интервью национальному информагентству соседней страны "Укринформ".
Глава кабмина отметил, что расширение сотрудничества по совместному пограничному контролю реализуется при поддержке Евросоюза. По его словам, проекты соответствуют ожиданиям граждан обеих стран. Основная цель - противодействие контрабанде, нелегальной миграции и другим негативным явлениям. Напомним, что миссия Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине EUBAM была открыта в 2005 году.
Павел Филип коснулся и проблемы урегулирования приднестровского конфликта. Он подчеркнул, что Молдова настаивает на замене контингента российских войск гражданской миссией с международным мандатом. Также премьер отметил, что Кишинев высказывается за переход к обсуждению политических вопросов из так называемой "третьей корзины".
Говорил Павел Филип и о внешнем векторе. "Глубоко убежден, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое подписали и Украина, и Молдова, открывает широкие перспективы для укрепления связей между нашими странами - в частности, благодаря внедрению Соглашения о свободной торговле," - отметил премьер.