Говорить или договариваться?

13.02.2017 12:19:03

Еще в июне 2016-го года Российская Федерация инициировала возобновление переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем. Напомним, до этой даты стороны не встречались около двух лет. Первая после столь долгого перерыва встреча в формате «5+2» по урегулированию ситуации в Приднестровье состоялась в Берлине 3 и 4 июня прошлого года. Тогда подписали соглашение, в котором стороны подтвердили готовность продолжать регулярные встречи на уровне экспертных рабочих групп.

Участники встречи разработали так называемую «дорожную карту». Она содержала вопросы признания приднестровских дипломов, использование автомобилей с нашими номерными знаками, проблемы телекоммуникации, метеорологии и защиты окружающей среды в бассейне Днестра. Вопрос статуса Приднестровья, как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, пока не уместен: «Надо абстрагироваться от туманных перспектив и начать решать те вопросы, в которых заинтересованы люди. Это железнодорожное сообщение, это режим пересечения границ, это регистрация товаров, номеров автомобилей, многое другое». Позицию Дмитрия Рогозина разделяет и президент ПМР Вадим Красносельский.

Новый импульс этому процессу придала встреча в Бендерах в начале 2017-го года двух новоизбранных президентов Молдовы и Приднестровской Молдавской Республики. Темп взаимодействия между Тирасполем и Кишиневом сохраняется и по сей день.

С небольшим опозданием представитель по политическим вопросам от Молдовы всё же прибыл на встречу в офис миссии ОБСЕ. Более того, после двухчасовой дискуссии вышел к прессе и сказал, что диалог прошёл в позитивном ключе: стороны обсудили все пункты «Берлинского протокола». По многим наметились перспективы продвижения вперед.

Георгий Бэлан, представитель по политическим вопросам от Республики Молдова: «Надеемся, что удастся проработать и другие вопросы, такие как телефония, где существует реальная необходимость. Работа будет продолжена до того, пока мы не найдём какие-то взаимоприемлемые компромиссные решения в интересах жителей обоих берегов Днестра. Основное – это избежать политизации указанных вопросов».

Не «политизировать» призвал в интервью и глава МИД Приднестровья. Так кто создает проблемы в переговорном процессе на самом деле? Приднестровье, неоднократно подтверждавшее готовность договариваться, или Молдова, не раз блокировавшая работу на всех уровнях переговоров? Недавний пример - очередной отказ молдавской стороны посещать миротворческие посты.

Олег Беляков, сопредседатель ОКК от Приднестровья: «По известным причинам очень длительный период посещение постов ОКК блокировалось молдавской стороной, и вот сегодня мы опять не смогли реализовать эту возможность, поскольку молдавская сторона опять отказалась посещать посты совместных миротворческих сил».

В этом контексте интересно заявление молдавского премьера. В интервью украинскому информагентству Павел Филип сказал, что «Молдова последовательно будет продвигать усилия, направленные на безоговорочный вывод российских войск и вооружений с территории Приднестровья».

Павел Филип, премьер-министр Республики Молдовы: «Действующая военная миротворческая миссия на Днестре свой мандат давно выполнила, поэтому Молдова настаивает на ее трансформации в гражданскую миссию с международным мандатом».

В этом году миротворческая миссия в Приднестровье отметит 25-летие. Испортить праздник, конечно, не получится, но осадок оставить могут, говорят эксперты.

Владимир Ястребчак, министр иностранных дел ПМР 2008-2012 гг.: «Никто из этих громких заявителей: ни Филип, ни его предшественники, ни даже господин Гимпу в бытность его и.о. президента РМ, не вынес вопрос о денонсации соглашения 1992-го года в парламент. Хотя, наверное, тоже мог бы. Видимо, остатками даже не сознания, сознательности, в Кишинёве понимают все последствия, к чему это может привести. Привести это может к тому, что, в конце концов, в Приднестровье будут ставить вопрос о возвращении на те позиции, которые ранее занимались нами до начала миротворческой операции, а это, поверьте мне, несколько за трассой Тирасполь-Каменка».

К заявлениям о выводе российских миротворцев надо относиться спокойно, как к некой общеобязательной риторике, направленной на внешних адресатов, считает политолог. В Приднестровье проживает более 200 тысяч граждан России. Однако в Молдове приднестровский курс на евразийскую интеграцию не поддерживают.

Николай Бабилунга, заведующий кафедрой отечественной истории ПГУ им. Т.Г. Шевченко, профессор: «У них целый ряд политических партий выступают против России, против сближения Молдовы с Россией. Естественно, они не хотят и сближения Приднестровья с Россией. Есть целый такой легион политиков, которые не дадут и сделают что угодно, всё, что Додон даже хочет сделать, они ему просто этого не позволят сделать».

Другими словами, правит, но не управляет. Эксперты говорят: Додону нужна оглушительная победа на парламентских выборах.

Игорь Коротченко, журналист: «Пока мы видим, что политический режим в Молдавии представлен интересами крупного олигархата, известного господина, чья фамилия начинается на букву «П», поэтому не думаю, что здесь возможны какие-то компромиссы до парламентских выборов».

Тем не менее, позиция молдавской стороны, озвученная Георгием Бэланом в ходе недавней встречи политических представителей, выглядит конструктивной. Так ли это?

Николай Бабилунга, заведующий кафедрой отечественной истории ПГУ им. Т.Г. Шевченко, профессор: «То, что настроена Молдова позитивно, это уже само по себе позитивно. Но я очень и очень сомневаюсь, что на данном этапе может что-то произойти, какие-то кардинальные изменения в наших отношениях. Я думаю, что ни в одну, ни в другую сторону, ни в лучшую, ни в худшую они не изменятся».

Об этом в ходе брифинга говорил и министр иностранных дел. «Мы ─ реалисты, смотрим на ситуацию максимально открыто», ─ заявил Виталий Игнатьев, отметив, что недавняя встреча с молдавским визави прошла плодотворно. По ряду вопросов намечены перспективы движения вперёд, например, в части признания приднестровских дипломов, телекоммуникаций, автомобильных номеров.

Виталий Игнатьев, министр иностранных дел ПМР: «Решение этих вопросов объективно выгодно и населению Молдовы, и молдавским экономическим агентам. Это касается и железной дороги, и автотранспорта. Если во главу угла ставить рациональные экономические интересы, объективно необходимо нормализовать ситуацию, совместно получать, в том числе, и экономическую выгоду за счёт реализации транзитного потенциала, улучшать взаимоотношения между людьми, не создавать проблемы, а, наоборот, убирать административные барьеры. Здесь есть хороший пример по ОСАГО».

Требует внимания и тема политически мотивированных уголовных дел. Проблема комплексная и крайне сложная, отметил министр. По его словам, решить вопрос полностью будет непросто, однако снять напряженность, устранить проблемы, с которыми сталкиваются граждане, реально.

Виталий Игнатьев, министр иностранных дел ПМР: «Если мы включимся в этот диалог, если мы осуществим на нормальном уровне обмен актуальными списками уголовных дел, чего давно не было, и, к сожалению, эти списки увеличиваются. Если мы подойдём к вопросу хотя бы объективного моратория на какие-то процессуальные действия, на дальнейшее уголовное преследование, это уже будет достаточно чёткий осязаемый практический успех».

«Необходимо на 100% использовать механизмы международной переговорной площадки», ─ считает Игнатьев. Впереди – встреча в формате «5+2». Она намечена на весну. Всего в 2017-м по регламенту их должно пройти шесть. Состоятся ли и насколько будут успешными? Делать прогнозы ни эксперты, ни дипломаты не берутся.

Николай Бабилунга, заведующий кафедрой отечественной истории ПГУ им. Т.Г. Шевченко, профессор: «Думаю, что встреча состоится. Потому что здесь решает не столько Тирасполь и Кишинёв, здесь решают другие игроки, более сильные, которые, как они скажут, так оно и будет. Я думаю, что как бы там ни было – договорятся или нет, но договариваться нужно. Лучше 100 лет переговариваться, чем один день люди будут стрелять друг в друга. Это, мне кажется, достаточно очевидно».

Владимир Ястребчак, министр иностранных дел ПМР 2008-2012 гг.: «На мой взгляд, все предпосылки и необходимые условия для встречи в формате «5+2» есть уже сейчас. В Приднестровье побывал и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ, и сам действующий председатель ОБСЕ, со дня на день мы ожидаем наших российских коллег. Я не вижу смысла вообще заниматься таким долгосрочным планированием, говорить о весне. Да хоть в конце зимы, хоть в феврале. Потому как, на мой взгляд, повестка есть. Изобретать велосипед не требуется. Есть «Берлинский протокол», надо сверять часы и определяться, работаем мы по «Берлинскому протоколу». А если в Кишинёве исходят из чего-то другого, чем раньше об этом заявят, тем лучше будет для всех».

Как подчеркнул в ходе общения с журналистами глава МИД ПМР, проблемы в отношениях сторон «застарелые» не потому, что сложные, а потому что просто не решаются и откладываются в дальний ящик. Позиция Приднестровья проста: большинство вопросов можно решить уже сейчас, необходима только политическая воля, в первую очередь, у представителей Молдовы.

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