Помеха из Средней Азии

13.02.2017 11:57:40

Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом Туркменистана. В воскресенье в этой азиатской республике прошли выборы — за действующего лидера проголосовали более 97% избирателей. Сохранятся ли на высоком уровне отношения между Ашхабадом и Москвой?

Понятно, что в местном ЦИК были предсказуемы: мол, выборы прошли без нарушений, организация не подкачала, граждане находились на эмоциональном подъеме. Формально можно было ожидать конкуренции — вместе с Бердымухамедовым в президентской гонке участвовало еще восемь кандидатов, включая директора нефтяного предприятия, других чиновников. Но по факту борьбы не получилось, остальные претенденты получили крохи.

«После того, как Советский Союз распался, среднеазиатские республики сохранили прежнюю элиту и в большинстве своем сохранили стабильность. Исключение — Таджикистан и Киргизия, где были гражданские войны и всяческие перевороты, попытки демократизации при помощи западных рекомендаций. Это сильно подорвало и экономическое, и социальное развитие. В Туркмении же была мощная авторитарная власть, прежние коммунистические партии плавно переросли в партии с сильно идеологической направленностью для того, чтобы легитимизировать элиту у власти. Большой процент голосов «за» — тут используется административный ресурс и потом нет реальной конкуренции на таких выборах. Не из кого выбирать. Есть видимость демократического процесса, какие-то оппоненты существуют, но чаще всего они говорят, что и не против переизбрания национального лидера, и поддерживают его во всем», — комментирует политолог Юрий Почта.

Бердымухамедов впервые возглавил Туркменистан в декабре 2006 года, когда умер предыдущий президент Сапармурат Ниязов. На выборах 2007 года он получил 89% голосов населения, спустя пять лет — 97%. И вот третий срок.

«Сложность существования таких государств состоит в том, что они иногда переоценивают свои возможности в проведении самостоятельной линии во внешней политике. Не знаю, как изменит положение дел Дональд Трамп со своей новой администрацией, но прежняя политика США и Запада в целом состояла в том, что если какая-то страна не вписывалась в глобалистские проекты, сохраняла свои границы и суверенитет, она воспринималась как помеха. как некая опасность для успешного дела глобализма. И с таким государством могли работать как с помощью мягкой, так и жесткой силы. Этот режим просто свергался. Мы это видим на примере Ливии или Ирака. У Туркмении могут быть такие опасности в дальнейшем», — продолжает эксперт.

Опасность тем более высока, что рядом находится Афганистан, где действуют местные талибы и силы «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). В конце 2015 года в Таджикистане уже пытались совершить попытку государственного переворота — как раз силами группировок ИГИЛ в Средней Азии.

«В остальном сейчас мы видим, что Ашхабад пытается выстраивать многовекторную политику с Западом и Востоком, резко ограничить население в передвижении и получении информации. Получается такое восточное государство с богатыми природными ресурсами. Если Штаты начнут развивать свою линию критики Ирана и попыток сдерживать его вплоть до военных действий, на чем настаивает часть политической элиты США, Израиля и Саудовской Аравии, то многие государства каспийского региона могут оказаться под реальной угрозой. И тогда им придется выбирать: без ориентации на один или другой лагерь (западный или евразийский) они не защитят свой суверенитет», — добавляет Почта.

Что же касается отношений с Россией прямо сейчас, то в конце января президент Туркменистана называл Москву своим важным партнером. Идут слухи о включении Турменистана в ряды членов ОДКБ, ШОС и Евразийского экономического союза. Ведется активная торговля с регионами РФ, включая Татарстан, Санкт-Петербург, Астраханскую и Свердловскую область. Возможно, в будущем будет улажен и газовый вопрос: несколько лет назад «Газпром» разорвал контракт с Ашхабадом из-за разногласий по цене в контракте и перестал осуществлять закупки. Что напрямую отразилось на экономическом состоянии среднеазиатского государства. Так что в плане двустороннего сотрудничества глобально ничего не поменяется.

Дмитрий Пятов

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