Бердымухамедов получил более 97% голосов на выборах главы Туркмении

13.02.2017 11:54:24

Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов побеждает на выборах главы республики, которые состоялись в минувшее воскресенье. По данным местного ЦИК, он заручился поддержкой 97,69 процента проголосовавших избирателей.

Всего, по данным газеты "Туркменистан: золотой век", на избирательные участки пришли 97,27 процента граждан Туркмении, имеющих право голоса. Международные наблюдатели не зафиксировали фактов нарушений во время выборов.

В качестве кандидатов на высший государственный пост в Туркмении принимали участие девять претендентов - выдвиженцы от партий и инициативных групп граждан.

Согласно новой редакции конституции, срок полномочий президента Туркмении продлен до семи лет.

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