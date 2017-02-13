Обострение ситуации в Донбассе далее »
- 13:18:07
- В Минобороны Украины сообщили о задержании и разоружении членов крымскотатарского батальона далее »
- 13:06:28
- Первые безвизовые туристы прибыли в Беларусь далее »
- 12:22:16
- Молдова хочет расширить сотрудничество с Украиной по контролю на границе далее »
- 11:54:24
- Бердымухамедов получил более 97% голосов на выборах главы Туркмении далее »
- 11:50:17
- СК РФ: Киев применял в Донбассе комплексы «Точка-У» против гражданского населения далее »
- 17:41:04
- Украина проведет стрельбы из ЗРК «Бук» близ Крыма далее »
- 16:04:37
- Додон встретился с послом России в Молдавии далее »
- 12:38:29
- Президент Литвы обвинила Москву и Минск в подготовке войны с Западом далее »
- 12:24:48
- Киев обещает ввести военное положение при ухудшении ситуации в Донбассе далее »
- 11:19:27
- Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником далее »
-
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым далее »
-
Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником далее »
-
Иран: новые санкции со стороны США далее »
-
Необычная неделя с Инной Новиковой на ПРАВДА.РУ далее »
-
В центре событий с Анной Прохоровой далее »
-
Владимир Жарихин в программе "Грани времени"на "Радио Свобода" далее »
-
Нато в положении: Владимир Евсеев в программе "Право голоса" на ТВЦ далее »
Детали
Бердымухамедов получил более 97% голосов на выборах главы Туркмении
|13.02.2017 11:54:24
Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов побеждает на выборах главы республики, которые состоялись в минувшее воскресенье. По данным местного ЦИК, он заручился поддержкой 97,69 процента проголосовавших избирателей.
Всего, по данным газеты "Туркменистан: золотой век", на избирательные участки пришли 97,27 процента граждан Туркмении, имеющих право голоса. Международные наблюдатели не зафиксировали фактов нарушений во время выборов.
В качестве кандидатов на высший государственный пост в Туркмении принимали участие девять претендентов - выдвиженцы от партий и инициативных групп граждан.
Согласно новой редакции конституции, срок полномочий президента Туркмении продлен до семи лет.
Другие материалы по теме
Константин Затулин: Выборы в Туркменистане носят парадный характер
|Гурбангулы Бердымухамедов останется президентом Туркменистана. Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин рассказал, что его переизбрание предсказуемо.
Туркмения выбрала президента на семь лет
|
Туркмения выбрала президента на семь лет
|
Защитит ли Россия Туркменистан перед Трампом
Андрей Грозин: Продвижение российских интересов и вопрос региональной безопасности Центральной Азии идут рука об руку
|Визит секретаря Совбеза России в Душанбе 3-4 октября совпал с активизацией «Талибан» в Кундузе, каковы же мотивы россиян – озабоченность или продвижение своих интересов?
Президент Узбекистана утвердил протокол к соглашению в рамках СНГ
Назарбаев осуществляет «перезагрузку» Казахстана
|
Нурсултан Назарбаев намерен решить одновременно две задачи – обеспечить стабильность Казахстана в условиях новых конфликтов и террористических угроз и дать импульс модернизации страны. Так эксперты комментируют ход внеочередной парламентской кампании, инициированной лидером Казахстана. Неизменным остается курс на взаимодействие с Россией в рамках евразийских экономических и оборонных союзов.
Андрей Грозин: Любой внутренний или внешний толчок способен «похоронить» «арийский табор» Эмомали Рахмона
|
Недовольную «несемейную» элиту и исламистских радикалов совершенно не волнует будущий референдум о бессрочном правлении президента Рахмона. В их повестке дня ни «основоположнику мира», ни его родне места не предусмотрено.
Андрей Грозин: "афганский вопрос" станет ключевым на переговорах Лаврова с туркменским руководством
|
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин считает, что "афганский вопрос" станет ключевым на переговорах, учитывая серьезную деградацию ситуации в регионе.
Безопасность за лояльность: зачем Камилов поехал в США
|
Эксперт по Центральной Азии Андрей Грозин рассказал, почему США традиционно уделяют большое внимание Узбекистану и стоит ли республике рассчитывать на помощь американцев в случае внешней угрозы.
Сегодня состоится 9-е заседание туркмено-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству