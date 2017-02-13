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Детали

СК РФ: Киев применял в Донбассе комплексы «Точка-У» против гражданского населения


13.02.2017 11:50:17

СК РФ получил доказательства применения Киевом тактических ракетных комплексов «Точка-У» против мирного населения в Донбассе.

«Получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения — тактических ракетных комплексов «Точка-У» против мирного населения в ходе вооруженного конфликта»,— говорится в сообщении ведомства.

В СК, отметили, что огонь велся по селам Новосветловка и Терновое, а также по населенным пунктам в Краснодонском районе, городу Ровеньки, поселку Юбилейный Луганска.

По данным следствия, украинские военные против мирного населения Донбасса применили ракеты, снаряженные осколочно-фугасными и кассетными зарядами.

В ведомстве добавили, что, используя оружие, которое «не оставляет шансов выжить как воюющим сторонам, так и гражданским лицам», украинские военнослужащие действовали в нарушение Минских соглашений, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней.

«Использование подобного оружия свидетельствует о том, что киевская власть преследует цели тотального уничтожения населения и инфраструктуры юго-востока страны», —говорится в сообщении.

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