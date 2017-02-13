Украинский набат России

13.02.2017 11:26:48

На любой войне моральный дух нации превыше и важнее всего. Важнее даже количества и качества оружия. Именно благодаря присутствию этого духа триста спартанцев оказались грозным противником для многотысячного персидского войска, а его фатальное отсутствие привело к тому, что миллионная арабская армия ничего не смогла сделать с крошечным Израилем.

Мы – страна, которая в силу своей драматической истории, до предела наполненной военными испытаниями, должна знать этот закон жизни лучше большинства других стран. Но сегодня иногда кажется, что его у нас, наоборот - напрочь забыли.

О каком воспитании нации можно говорить, если по телевизору идет бесконечный срач всех со всеми, если один «светоч отечественной культуры» публично рассуждает о «некрофильском российском государстве», другой непринужденно предлагает отправить российских журналистов за их репортажи с Донбасса в гаагский трибунал, а «невмирущая» Хакамада во всеуслышание требует, чтобы Россия «заплатила Украине за оккупацию Крыма».

Иногда возникает такое ощущение, что у всех этих людей, фактически пытающихся пировать во время чумы, в запасе есть девять жизней или, как минимум, девять иностранных гражданств. И поэтому они так бестрепетно относятся к России и к своей причастности к ней. Может быть, у кого-то из них действительно нет проблем с иностранными паспортами и пентхаусами. Но если такие отстраненные от России пастыри с запасными аэродромами и дальше будут наставлять российскую нацию, то нетрудно себе представить, каковы могут быть плоды этих наставлений. Собственно и представлять уже не надо. И так все видно:

«Мария Свеτлова Москва

Что творится на СМИ-ресурсах, которые себя якобы отождествляют с моей страной - Россией??!!! На этих олигархических ресурсах - сейчас просто шабаш зверья происходит! Без блокирования радуются тому, что убивают наших защитников русских!

На ресурсах ria . ru, life . ru, на грязной mk -эсне

и на десятке других сми-ресурсах России

радуются толпы фашистов, на костях пляшут укронацисты.

Life . ru блокирует сопереживающие отзывы о гибели ГИВИ и публикует только злорадство укродебилов.

Мы где, вообще, оказались? Где живем?!! По сетям, чувствуется, что на фашиствующей Украине и в нацистской Германии! Большинство якобы российских СМИ приветствуют только радостные отзывы о диверсиях в ДЛНР. Что происходит?? Где власть?? Вот и произошла проверка "на вшивую подлинность" у всех этих сми.»

Как быстро, однако, у нас всё забывают! Прямо повальная амнезия какая-то! Немцы долгих полвека прожили разделенные не только границей, но и двумя враждебными военными блоками. Но никому из них и в голову не пришло на этом основании называть друг друга «небратьями» и другими, совсем нецензурными словами. И, тем более, отказываться от восстановления единства своего Германского государства. После СССР и многовековой Российской империи прошло всего-навсего двадцать пять лет! И сегодня буквально в ушах закладывает от истошных воплей некоторых «новых россиян» о том, что они знать не знают и знать не хотят никакую Украину и что она им вообще без надобности. Как будто именно эти урюпинские валенки за неё воевали и её отстраивали, а сейчас, чинно-благородно, с барского плеча, от неё отказываются.

Да ничего подобного! Многие из таких «отказчиков» даже понятия не имеют - где та Украина находится и откуда она вообще такая взялась. На самом деле им и на Россию то наплевать. Это просто такой удобный предлог - ни хрена не делать ради восстановления целостности государства, за которое наши предки боролись сотни лет и положили миллионы жизней. Точно как та «царская морда» из знаменитого фильма, которую даже обычный вор пристыдил за попытку раздачи казенных земель.

Вот типичный образчик такого отказного стиля:

Богдан: «Халява кончилась! Всем тем, кто за пределами РФ требует чего-то от России, считает, что Россия им чего-то должна, срочно требуется хирургическая операция по коррекции мозга, ну или как минимум госпитализация в психбольницу! Мы Украине ничего не должны! Украина, бандеровская или нет, в любом своём состоянии после 1991 года, независимая страна, незалежная! Как мы можем теоретически бросить Украину, когда Украина сейчас не есть часть России, не принадлежит нам сейчас? Чтобы бросить Украину, нам надо сначала её подобрать! Украинцы (граждане Украины всех национальностей) сами разрушили свою страну, сами уничтожили свои жизни и своё будущее! Россия не обязана украинцам всё время восстанавливать их страну, всегда их спасать, поить, кормить и содержать! Мы, Россия, спонсировали Украину всегда, и внутри Союза, и уже после его развала, так сколько же можно, может хватит? Может вы сами, насколько у вас хватит сил, будете бороться с вашими родными бандеровцами, восстанавливать ваше родное хозяйство, вашу родную экономику? Мы никогда не были обязаны, после вашего провозглашения независимости, продавать вам газ и всё остальное со скидками. По-честному, вы были обязаны, оглядываясь на свою независимость, платить всем и за всё по мировым ценам! Можете сколько угодно кричать, что вы на Украине уже русские, будь вы хоть марсианами, хоть лунатиками, мы вас не обязаны спасать. Не будет халявы больше, не нужны такие "братья", вечные нахлебники, и не должны наши солдаты за вас воевать и погибать!!!»

Такой вот поток бессознательного в стиле «Караул!!! Хулиганы зрения лишают!». На Украине в свое время вопили - «Хватит кормить москалей!», эти сейчас вопят - «Хватит кормить хохлов!». Кто из них больший дурак – вопрос риторический. Кормить Украину! Как будто их кто-то об этом просит! И как будто страна, производящая рекордные урожаи зерновых сама себя не прокормит. Да она вон, даже при фашистах уже третий год и то - с голоду не помирает.

Придумали еще одну удобную сказочку – про каких-то злыдней-«криптобандеровцев», из которых якобы состоит все население Украины. И, стало быть – не надо оно нам совсем! А между тем миллионы этих «тайных бесов» уже давно в России, точнее – в той её части, которая называется РФ, прекрасно здесь трудятся и не одна собака не отличит их от обычного русского. Потому, что никаких отличий нет.

По уму, радоваться бы надо, что в такой огромной стране с мизерным населением появилось несколько лишних миллионов рабочих рук, к тому же ближайших родственников, которые создают материальные ценности и платят налоги в бюджет. А эти скулят, что понаехавшие у них последний кусок хлеба забирают! А на самом деле просто элементарно и тупо боятся реальной конкуренции со стороны достаточно образованной и квалифицированной рабочей силы с Украины. Это ведь не с узбекскими дворниками и нянечками влегкую конкурировать. Тут и вспотеть можно!

Или вот еще одна популярная дурка. Насчет того, что Россию и россиян мол хотят заставить воевать и помирать за Украину. Во-первых, позволю себе спросить – за какую такую Украину? За ту, которую вместе с «украинской нацией», придумали всего-навсего сто с небольшим лет назад офицеры германского и австро-венгерского генеральных штабов, коим была поставлена задача любым способом разорвать Россию на части? Нету никакой Украины, запомните это хорошенько! Если не считать таковой уродливое порождение сумрачного германского гения на окраинной части исторической русской земли, населенной теми же русскими. Я все двадцать пять лет «незалежности» там прожил и никакой Украины не обнаружил. Кроме ублюдочной шароварной клоунады, типа напяливания на памятник видному государственному деятелю России смирительной рубахи с орнаментальным узором.

И во-вторых. Воевать, если придется, Россия может и должна только за Россию. То есть сама за себя. Потому что она действительно никому ничего не должна, кроме как самой себе. Но не вечно же ей, родимой, пятиться и отдавать себя по частям всякоразным супостатам! Которым, видите ли, взбрело в голову прихватить то, что плохо лежало. Вчера Прибалтику, сегодня Украину, завтра, глядишь – весь Кавказ с Поволжьем в придачу.

И вообще – а кто собственно говорит о том, что Россия должна обязательно на Украине воевать? Я, во всяком случае, такого никогда не утверждал. И Россия на Украине сегодня не воюет вовсе не из-за мифической «нерешительности Путина» и не потому, что кто-то дурным голосом вопит со своего дивана «Нафиг нам та Украина!». Просто для военного решения украинской проблемы, если до этого когда-нибудь дойдет, вполне достаточно вооруженных сил Новороссии и тех русских добровольцев, которые еще не забыли, что Россия не помещается в американскую шляпу. Честь им за это и хвала! Именно за великую, неделимую Россию, а не за какую-то фантомную Украину сражались на Донбассе и погибли там Алексей Мозговой, Арсений Павлов, Михаил Толстых и тысячи других настоящих русских людей. И эти тысячи никогда не иссякнут, потому что русские в своем большинстве остались Русскими с большой буквы, а не русскоговорящим приложением к американскому айфону.

Какую только фигню не изобретут, чтобы доказать, что Украина ни в коем случае не Россия и «нам оно не надо». Особое паскудство этой желудочно-кишечной пропаганды заключается в том, что главными «экспертами» по Украине, как правило, выступают те, кто никогда там не бывал, понятия о ней не имеет, а все представления об этой территории черпает из московских СМИ определенного сорта. Которые, чего греха таить, порой очень сильно и, похоже - не без умысла, перебарщивают на тему пресловутых украинских «небратьев».

Таких, с позволения сказать, «российских патриотов» совершенно не смущает, что их позиция полностью, до последней запятой и самым позорным образом, сопадает с точкой зрения на эти вопросы госдепартамента США и прочих западных «партнеров» России, которые уже сотни лет только о том и мечтают, чтобы увидеть её в гробу в белых тапках. Главный тезис этого «нового российского патриотизма» точь в точь повторяет главный вывод геополитики профессионального американо-польского русофоба Збигнева Бжнезинского – «Без Украины Россия никогда не будет великой державой!». Зачем это надо Бжезинскому – вполне понятно. Ему и таким, как он, Россия всегда была как кость в горле. Но выходит, что и в самой РФ у него навалом единомышленников. Не надо России никакая «украина», не надо России быть великой державой!

И никто из этих фейковых «патриотов» даже в толк не возьмет, что иначе как великой державой Россия быть вообще не может. ОНА ПРОСТО НЕ СПОСОБНА ИНАЧЕ СУЩЕСТВОВАТЬ. Такова её историческая и философская карма - или быть великой, или не быть вообще. До сих пор ей всегда удавалось первое, благодаря доблести русского народа, потому она и жива до сих пор. Но если так бездумно, как сейчас некоторые предлагают, бросаться её интересами и землями, то и бескрайней России надолго не хватит.

А нынешние горлопаны, дрожащие, понятное дело, над своим жалким куском добычи, даже не знают, чем они рискуют. А рискуют они проигрышем всей России. А проигравший теряет всё и навсегда, в том числе и свой кусок. Особенно если имеет дело с Западом, который никогда не прощает своих врагов. И вот сегодня когда этот Запад фактически создал свой плацдарм на Украине - в двух танковых переходах от Москвы, в РФ продолжается хоровой скулеж на тему «Наша хата с краю, ничего не знаю!». Да пусть мне кто угодно рассказывает, что это благоразумная позиция типичного российского гражданина. Никогда не поверю. А вот в то, что этот вселенский ор в интернете организован и проплачен западными спецслужбами верится очень даже легко. Западу сейчас очень выгодно превратить РФ в этакую страусиную ферму, обитатели которой «решают» все проблемы путем запрятывания своей головы в песок.

Налицо явная психологическая диверсия против интересов России. Не придавать значения которой значит работать на её врагов. Нация, у которой подавлен инстинкт самосохранения, которая мечтает только забиться за печку и чтобы её там никто не трогал, такая нация обречена. Нация, которая отрекается от значительной части своего собственного населения, оправдываясь всякими глупостями о «небратьях» и «криптобандеровцах», которая отказывается от своей политой реками крови территории в пользу каких-то пришлых ублюдков и исторических врагов, такая нация будущего не имеет. До поры до времени прокантоваться, пока враг, закрепившийся на занятых рубежах, не пойдет дальше, таким способом конечно можно. Но это вряд ли надолго. Сдача одного неизбежно влечет за собой сдачу другого. Стоит только начать, остановиться будет очень трудно. Инерция, знаете ли! Тем более, что враг не станет выжидать и будет ковать железо пока горячо. Пока народ в своей основной массе не опомнился и не уразумел, что речь идет не о какой-то там далекой «украине», а об нём самом и о его существовании на этой земле. Именно это имел в виду Хемингуэй, когда пророчески написал – «Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе!».

Юрий Селиванов

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