Современные герои Русского мира. Будущий Царь грядет!

13.02.2017 11:09:23

Олег Трофимов Доктор богословия и магистр религиоведения.

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Новороссия – Новая Россия, это метафизическая и конкретная географическая точка, стыка двух миров – антихриста, Западной цивилизации в лице бандеро-фашистской хунты, и мира Христового – Святой Руси. Запад отступил от Закона Божьего, хотя там не было катастрофичных войн и революций, как в России. Через Запад, антихрист продвигает демократические ценности. Всевозможные извращения: гибридная война – превращение русского в нерусского, информационная война – ложь и клевета. Конфликт стал – неизбежен!

Новороссия – в этой точке, куется современная история России! О, как чудовищно, если это мы недооцениваем! О, какие еще тяжелые и большие последствия ожидают нас… Сейчас, убивают русских за то, что они русские, что сохраняют память о своих предках, чтут своих героев, хранят свою веру, что не захотели присоединиться к евросадомским законам Западной цивилизации, что бандеро-фашисткие «герои» были отвергнуты. И в этом есть, мученический Христов крест, русских. Беззакония, предательства, геноцида хватает и в самой России. Вы сравните, какие сейчас приняты законы в республиках ДНР и ЛНР – законодательный запрет абортов, уголовное наказание за содомию. Этот урок в России, мы еще не вняли.

Посему, без приказа начальства, по велению своего сердца, многие добровольцы, потянулись защищать безвинно убиваемых в Новороссии соотечественников. Встать за Святую Русь. Меня, как «пастыря ватников», очевидца и участника этих событий, весьма удивляет, какими неисповедимыми путями, Бог приводит людей на эту войну. На защиту Святой Руси приехали: сербы, французы, бразильцы, американцы, каталонцы, выходцы со стран СНГ, и даже из дальних стран, как афганцы и индийцы, и другие народности. Эти люди не только разные по национальностям, но и по вероисповедованию.

(Фото: Ополченцы интернационалисты на молитве в православном храме с «пастырем ватников»)

Именно, этих героев, мы должны прославлять, имена этих героев, должны занимать первые информационные полосы в СМИ. Вспомните, недавно в сирийском конфликте были убиты русские военные: летчик подбитого самолета, офицер, который вызвал огонь на себя. А теперь сравните с добровольцами Новороссии: они там, по приказу, а не добровольно оказались, их привезли, а не сами поехали, им и их семьям, государственное обеспечение, они там – не бескорыстно. О них говорят постоянно в СМИ. Естественно, я не отрицаю, что они герои. Но, насколько не сравнено превосходит нравственный поступок добровольцев в Новороссии!

О, какое чудовищное унизительное национальное состояние и государственное предательство, когда мы не можем заступиться за русских, когда РФ беспомощно наблюдает за ежедневным убийством соотечественников, за разрушением храмов Божиих, убийством священников, за насилием и бесконечной клеветой, за геноцидом, русских в Новороссии. Какое чудовищное унизительное положение беженцев-русских, которые в РФ не могут получить годами!!! гражданство на своей же Родине. Где выводы с уроков истории?

У вас есть мама и отец, связывает ли вас к ним самые добрые и светлые чувства? У вас есть дети, любят ли они вас, а вы их? Вспоминаем ли мы, проведываем ли мы своих милых дедушек и бабушек? У вас есть братья и сестры, поддерживаем ли мы друг друга? У вас есть дорогие и надежные друзья, понимаем ли мы, как без них нам было бы трудно? Так вот, все это убито, там убивают нас!

Меня глубоко потряс ответ молодого добровольца – Сергея, ему 16 лет, он сирота, приехал на войну в Новороссию с Урала, по зову своего сердца. Я спрашиваю его: «Зачем ты сюда приехал?»

– Когда я увидел, как убивают фашисты мирных людей – детей, стариков, таких подростков, как я, то понял – там убивают меня! Батюшка, поймите мое состояние, это чувство до сих пор меня не покидает. Как после этого можно мне спокойно есть и спать, спокойно улыбаться своей девушке, спокойно жить обыденной жизнью? Я вижу эти смерти перед глазами. Там убивают меня, там проливается моя кровь!

Братья и сестры, это и есть русская душа: «нет большей любви, кто душу свою положит, за ближнего своего», так говорит Христос. Я знаю, наша Родина наполнена такими героями, и они так же отзовутся, на Божий призыв.

Умалчивая своих героев, мы сейчас выбрасываем со своей истории, богатырей русского духа. Это целый пласт нашей современной истории, ОНИ, дух и острие русской совести. Неужели мы опять будем Иванами, безродными и беспамятными, как те, что уничтожили дореволюционную Россию?

Хочу напомнить имена наших настоящих легендарных героев: Александр Беднов («Бэтмен»), убит 1 января 2015 года. 2014 года – работал министром обороны ЛНР, Евгений Ищенко, убит 23 января 2015 года – офицер казачьей национальной гвардии «Всевеликого войска Донского», Алексей Мозговой («Призрак»), убит 23 мая 2015 года – полевой командиров ЛНР, Павел Дремов («Батя»), убит 12 декабря 2015 года – командир ополчения города Стаханова. Особенно нас потрясло убийство Арсения Павлова, («Моторола»), убит 16 октября 2016 года – полковника армии ДНР и Михаила Толстых (позывной «Гиви»), убит 8 февраля 2017года – командир батальона «Сомали» ДНР.

Все они погибли не в бою, а из-за совершенного покушения на них. На передовой их пуля не брала. Мы можем говорить о беспечности, охранных мер и провале контрразведки, если таковая там существует, но весьма очевидно то, что врагу эти люди были очень не удобными, и речь идет, не только об бандеро-фашистской стороне, но и продажных местных властителей служащих масонам. И то, что существует связь этих властей с масонами, достаточно вспомнить, как пранкер, под видом народного мера Донецка П.Ю. Губарева, разыграл еврейского миллиардера олигарха с Украины И.В. Коломойского, который пытался там всех купить.

Заказным убийством, этих популярных лидеров ополчения Новороссии, есть весьма глубокий смысл, и дело, не в диверсантах.

Пророчества о благочестивом славном русском Царе, как Помазаннике Божием, чудно явленным Богом, существуют с древности. Одно из пророчеств, месточтимого святого диакона Филиппа Луганского, гласит о Луганске: «город Луганск, Святоградом Царьградом наречется» – т.е. это город Царя. Пророчества о восстановлении монархии и явления Помазанника Божьего, сразу после войны на Украине, сказано было благочестивым прозорливцем схиархимандритом Ионой (Игнатенком) Одесским (+2012г). О близком явлении Царя, было сказано нашим современником, ныне здравствующим схиепископом Красно-Лиманским Алипием (Погребняком).

Как во время рождения Христа, царь Ирод погубил младенцев в надежде убить среди них Христа-Царя, так и ныне, дьявольская власть, стремиться убить всякого народного популярного лидера, за которым может пойти народ, который по их представлению, может стать будущим правителем. И в первую очередь, среди ополченцев, убивают и убирают с должностей, убежденных православных монархистов.

Ирод, остался, обманут волхвами, ангел Божий-промыслитель, устроил пути Господни. Так и ныне, это – предсмертная агония лукавого. Будущий Царь, Грядет!

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