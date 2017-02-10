Необычная неделя с Инной Новиковой на ПРАВДА.РУ

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Как живет Киев после гибели командира батальона "Сомали" Гиви? Смогла ли Тимошенко поговорить с Трампом? Простит ли Турция России убийство турецких военных? Кто позволять Мартену Фуркаду хамить российским спортсменам? Чем живут страны бывшего СССР. Источник http://www.pravda.ru/news/world/10-02-2017/1324341-zatulin-0/Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.