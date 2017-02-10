Константин Затулин: Украина должна быть поставлена на место

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

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10.02.2017 Источник: Правда.Ру

Константин Федорович Затулин

Директор Института стран СНГ, 
автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",
член Совета по казачеству при Президенте РФ, 
депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов

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Как живет Киев после гибели командира батальона "Сомали" Гиви? Смогла ли Тимошенко поговорить с Трампом? Простит ли Турция России убийство турецких военных? Кто позволять Мартену Фуркаду хамить российским спортсменам? Чем живут страны бывшего СССР. Источник http://www.pravda.ru/news/world/10-02-2017/1324341-zatulin-0/
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