Иран: новые санкции со стороны США

Владимир Валерьевич Евсеев Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

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Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

Мультимедийный круглый стол на тему: "Иран: новые санкции со стороны США". 3 февраля США ввели дополнительные санкции против ИРИ, мотивировав этот акт испытаниями баллистических ракет средней дальности, проведенными Ираном в последние дни января.





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