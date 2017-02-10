Украина проведет стрельбы из ЗРК «Бук» близ Крыма

10.02.2017 17:41:04

Украина проведет стрельбы из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» около Крыма. Учения пройдут в Херсонской области Украины, граничащей с российским Крымом на полигоне Ягорлык.

Представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк, сообщивший об этом, не уточнил сроки проведений стрельб из ЗРК.

Также украинские военнослужащие будут задействованы в военных учениях Saber Guardian в Болгарии. Туда ВСУ перебросят ЗРК С-300, добавил Гуцуляк.

В январе этого года Украина провела стрельбы в Херсонской области. Министр обороны страны Степан Полторак тогда заявил, что Киев будет проводить учения вблизи Крыма, когда сочтет необходимым.

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