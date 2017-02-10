Пресловутые "Фроловликс" используются как "оглашение приговора"

10.02.2017 17:31:53

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Убийство Михаила Толстых - это демонстрация готовности киевской хунты убивать и устраивать теракты против всякого, кто посмеет подумать о той правде, что великороссы, малороссы и белорусы являются одним народом и посмеет сказать правду о том, что только каноническая УПЦ МП является Церковью, а остальные "конфессии" это ересь и раскол.

Пресловутые "Фроловликс" используются как "оглашение приговора". По их итогам одесский мирянин Георгий Неустроев попал в рубрику "Чистилище" террористического нацистского сайта "Миротворец", что означает "публично приговорен". Вот эта публикация с униатского "погромного" ресурса - публичный приговор мечтающему покрыть Донецкую Народную Республику сетью православных гимназий епископу Варсонофию (Винниченко) и всякому, кто поставит важнейший вопрос о духовном окормлении армии ЛДНР, исповеднику, соратнику митрополита Онуфрия по борьбе с унией и расколом Краснолиманскому схимитрополиту Алипию (Погребняку) и всем активным миссионерам православного русского мира в Новороссии. Все, что я писал в сентябре 2015го года, крайне актуально:

Смотр интеллектуальных сил, экспертного сообщества, борющегося за русский мир в Новороссии

Федор Михайлович Достоевский писал , что поле битвы-это сердце человека. О том, как идет битва за умы и сердца православного русского народа Новороссии, я хотел посмотреть собственными глазами (что удалось благодаря Изборскому Клубу и конечно же, поучаствовать в этой битве. Благодаря «Изборскому Клубу Новороссии» мне были предоставлены эфиры на ведущих теле и радио каналах Донецкой Народной Республики, аудитории в Донецком Национальном и Луганском Государственном Университетах, Республиканской Библиотеке ДНР. Доказательством правоты аксиомы о том, что ДНР и ЛНР-это Историческая Россия и они не должны вернуться в «укррорейх», я считаю истеричную реакцию СМИ хунты на успешную презентацию спецвыпуска журнала Изборского Клуба Новороссии «Новая Земля» с тезисным изложением своей книги «Сакральные смыслы Новороссии» (СПб, Алетейя, 2015 г.).

И какие же интеллектуальные силы православного русского мира я увидел в ЛДНР? Поделюсь.

Донецк. Интеллектуальные силы, выступающие за возвращение ДНР в состав России, сосредоточены в Донецком Национальном Университете, ряде православных общественных организаций, ряде интеллектуальных и политических центов и фигур армии ДНР и власти. Интеллектуальным экспертным центром является центром являет Изборский Клуб Новороссии во главе с Артемом Ольхиным, клуб имеет влиятельные экспертные СМИ-журнал "Новая земля" и ИА "Новороссия". Центром русских интеллектуалов и сторонников невозвращения ДНР в Украину является Исторический факультет Донецкого национального университета во главе с деканом Кириллом Черкашиным. Ольхин и известный историк Дмитрий Муза преподают спецкурсы "История Новороссии" и мобилизуют перспективных студентов в русском направлении.

В результате отставки Андрея Пургина с поста главы Народного Совета ДНР Андрей Пургин не намерен уходить из политики, но сосредоточиться на создании православных русских интеллектуально-политических центров, "фабрик смыслов", идеологии, что крайне необходимо и перспективно. Подобное направление дальнейшей деятельности Пургина позволит избежать ненужных политических расколов в ДНР и востребовать Андрея Пургина на достойное и важное направление, соответствующее его потенциалу. Я честно и откровенно предложил Андрею раскрыться как православному русскому эксперту, политологу и политику.

"Православный спецназ". Это группа активных мирян), которые проводят ежедневные Крестные Ходы у ключевых центров ДНР, где распространяют собственные, написанные хорошим богословским и публицистическим языком, воззвания за воссоединение с Россией, за неприятия антиправославной хунты, то есть занимаются мировоззренческой и духовной мобилизационной работой, о необходимости которой така актуаьно пишет ополченец Аслан Мамиев. На Крестном Ходе ежедневно читаются молитвы Михаилу Архангелу о здравии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Президента России Владимира Путина. Потенциал группы, действующей пассионарно, жертвенно, активно и ежедневно, серьезен, группа нуждается в нашей духовной и интеллектуальной поддержке.

Викарный епископ Новоазовский Варсонофий (Винниченко), настоятель храма св. Агапита в Донецке. Подготовил проекты создания центров подготовки православной русской элиты ДНР и ЛНР , гимназий и богословского факультета ДНР, системы православных русских общественных организаций ДНР, подбирает под эту задачу кадры. Соответственно, вокруг епископа Варсонофия собираются активные, идейно мотивированные миряне.

Необходима и идеологическая мотивация главной политической силы ДНР- движения "Донецкая Республика". В него административным путем интегрируется актив армии ДНР и местных управленческих кадров .Ополченцы мотивированы, но им нужна идеология, ее отсутствие погубит движение. Идеология может быть только одна-православная, русская, державная, воссоединение русского народа, непримиримость к "украинскому проекту"

Одним из ярких представителей власти ДНР является градоначальник Дебальцево Александр Григорьевич Афендиков. Он не похож на "серого управленца", его семья русских греков создала в Москве музей в честь последних русских императоров Александра Третьего и Николая Второго "Наша эпоха" (около ст.м. «Фрунзеская»). Был главой ополчения Макеевки и ее мэром, успешным и популярным воином и управленцем. Сейчас успешно руководит восстановлением разрушенного Дебальцево, является важной фигурой ОД "Донецкая Республика" и колоритной фигурой-в его кабинете висят иконы Державной Иконы Божией Матери, царя-мученика Николая Второго и портрет генералиссимуса И.В. Сталина. Я посетила Александра Григорьевича, подарил «Сакральные смыслы Новороссии» всей его команде и увидел настоящего русского православного начальника, управленца, который, став Главой Администрации, не «забронзовел», всегда с народом, вместе с людьми поднимает Дебальцево из руин! Он- противоположность компрадорской смердяковской надменной элите, презирающей «ватников» и «совков». Александр Афендиков-«ватник и совок», то есть православный русский

Благодаря активной работе благочинного города Луганска убежденного русского патриота и ревнителя духовного просвещения и образования протоиерея Александра Пономарева, других пастырей –миссионеров и патриотов Русского мира, удалось показать Главе ЛНР Игорю Плотницкому факт в безальтернативности востребования мобилизационного потенциала Русской Православной Церкви. В результате Игорь Плотницкий призвал русское духовенство идти в школы и ВУЗы ЛНР- Университет имени В. Даля, педагогический и др. гуманитарные и технические ВУЗЫ. Ответственный со стороны Церкви за православное участие в системе светского образования ЛНР отец Александр Пономарев, сам принимавший активное духовное участие в Луганском восстании против нацизма (СБУ успела завести на него уголовное дело) организовал на важнейшее дело духовного возрождения ЛНР убежденное русское патриотическое миссионерское духовенство и образованную интеллигенцию, создав совместно с д.ф.н. профессором Владимиром Исаевым кафедру философии и богословия в Луганском Университете имени Владимира Даля. На кафедре собраны ученые, ведущие профессиональное научное опровержение "проекта Украина" и его "научной" базы. Например, доцент кафедры, к.ф.н. Константин Деревянко работает над опровержением "умеренных, образованных и респектабельных", "фундаментальных", "гениев украинства", таких как Т. Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Михаил Драгоманов. Его книга "Украинка против Украины" (Луганск, 2012), показывающая, на основании анализа текстов и источников, творчества Леси Украинки как раздутого и антихристианского, уже привела к его увольнению и попыткам лишить научной степени на Украине в 2012 году. Нервная реакция противников является доказательством эффективности. Развенчание "фундаментальных деятелей украинства" необходимо, оно приведет к тому, что восторжествует правда – «украинствующие», «мазепинцы», «бандеровцы», «обаморвцы», «майдауны» - это, на самом деле, нацистские идеологии типа Донцова, а серьезные ученые , богословы, интеллектуалы, святые, исторические деятели-с общерусским национальным самосознанием, что и является исторической правдой. Кафедра философии и богословия ЛГУ ЛНР им .В. Даля хотела бы сотрудничества с философским факультетом МГУ, другими российскими ВУЗами и научно-богословскими православными центрами. Это крайне важно поддержать.

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