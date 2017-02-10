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Детали
Белорусская проблема евразийской интеграции
|10.02.2017 16:52:42
Владимир Валерьевич ЕвсеевЗаместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.
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В настоящее время для развития евразийской интеграции наибольшую проблему представляет процесс ухудшения российско-белорусских отношений. В частности, «Россельхознадзор выразил глубокую озабоченность ввиду увеличения попыток ввоза в Россию с территории Белоруссии животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности. Поэтому теперь белорусские товары будут отслеживаться от пункта пересечения границы с РФ до места их реализации с помощью информационных систем «Аргус» и «Меркурий». Это позволит избежать претензий белорусской стороны.
«Россельхознадзор проинформирует руководителей органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации о том, что решение о дальнейшем использовании животноводческой продукции, поступившей из Белоруссии, необходимо принимать после проверки наличия в автоматизированной системе «Аргус» информации о прохождении данной партии через границу РФ.
Кроме того, «Россельхознадзор» считает необходимым внести в ветеринарные сертификаты информацию о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого эти партии поступили российским хозяйствующим субъектам. Это также позволит исключить возникновение спорных вопросов, которые связаны с подтверждением происхождения продукции, возникающих при отборе проб. Так, РФ ограничила ввоз мясной продукции двух белорусских предприятий, подозревая, что те поставляют товар из Украины.
Конечно, проблемы в российско-белорусских отношениях существовали всегда, и они постепенно накапливаясь. Как следствие, с 7 февраля 2017 г. Россия была вынуждена в одностороннем порядке ввести с Беларусью пограничный режим с целью, в том числе, недопущения в страну иностранцев через открытую российско-белорусскую границу (ранее Минск также без согласования с Москвой разрешил безвизовый въезд в Беларусь на срок до пяти дней через минский аэропорт гражданам 80 стран). Это случилось после более чем двадцати лет свободного передвижения между нашими странами пассажиров и грузов. Тем не менее, эта граница остается прозрачной и открытой для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь.
Все это происходит на фоне обострения двустороннего спора, связанного с ценой на российский природный газ и объемов поставок в Беларусь нефти, что, по сути, является формой субсидирования белорусской экономики. Так, президент Александр Лукашенко считает справедливым платить 83 долл. за тысячу м3 с учетом общемирового понижения цен на углеводородное сырье. Однако в 2016 г. Минск платил за российский газ всего 107 долл. за тысячу м3, что было существенно ниже контрактного предложения ПАО «Газпром» (132 долл.).
Помимо этого, стремясь вернуть белорусский долг в размере 550 млн долл., Москва во второй половине 2016 г. сократила поставки нефти в эту страну в полтора раза. До этого Беларусь успешно торговала нефтепродуктами, произведенными из российского сырья, получая значительные экономические дивиденды.
Если российско-белорусские отношения продолжат развиваться по негативному сценарию, то в какой-то момент Минск может выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что нанесет серьезный удар по евразийской интеграции (президент Александр Лукашенко заявил, что белорусские специалисты уже отозваны из таможенных органов ЕАЭС, а товарооборот с этой страной в 2016 г. снизился на 40%). Фактически, даже то, что уже произошло, ставит под серьезный вопрос существование Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь.
Нужно обратить внимание, что еще в декабре 2016 г. белорусские власти неоднократно заявляли о неудовлетворительном положением дел в ЕАЭС. В частности, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко на заседании парламентской Ассамблеи Союзного Государства России и Белоруссии выделил следующие аспекты, которые не устраивают белорусскую сторону:
- отсутствие реальных шагов по экономической интеграции в ЕАЭС;
- сохранение ограничений для белорусских производителей на выход на российский рынок;
- становление ЕАЭС, как политического объединения;
- отсутствие возможности белорусских производителей закупать природный газ по внутрироссийской цене;
- введение контроля на российско-белорусской границе.
При этом в Минске стараются не замечать рост международного авторитета ЕАЭС. Так, в середине 2017 г. Евразийская экономическая комиссия намерена закончить переговоры с Ираном по созданию временной зоны свободной торговли. В настоящее время соответствующие консультации ведутся по вопросу конкретных товаров, по которым будет устранена или снижена тарифная защита. Для завершения этого процесса может потребоваться и принятие решений по принципиальным вопросам с иранским руководством.
В этом крайне заинтересован, например, другой член ЕАЭС – Армения, которая стремится построить железную дорогу в Иран, чтобы выйти из нынешней изоляции со стороны Азербайджана и Турции. Как считают в Ереване, этот железнодорожный проект является дополнительным стимулом к развитию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.
В качестве еще одного успеха в деятельности ЕАЭС следует заметить, что в рамках создания в организации единого информационного пространства особую роль приобретают образовательные проекты в области гуманитарных наук на русском языке. Это позволяет воспитать новое поколение гуманитарной интеллигенции стран-членов ЕАЭС, которое способно формировать дружественную информационную и культурную политику. Такие программы могут быть нацелены на подготовку писателей, художников, музыкантов, актеров и журналистов. В связи с этим представляется перспективным создание магистерских программ на русском языке в рамках работы российских университетов для студентов творческих специальностей, которые уже получили степень бакалавра в своих странах».
Важным фактором евразийской интеграции в научно-образовательной сфере является Евразийская ассоциация университетов. Сейчас она объединяет более ста университетов стран-членов ЕАЭС. Причем 12 апреля 2016 г. на заседании Совета Евразийской ассоциации университетов, который проходил в МГУ им. М.В. Ломоносова, был подписан меморандум о создании Евразийского сетевого университета. В качестве его учредителей выступили 23 страны: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан и другие. Деятельность этого университета в настоящее время реализуется в форме подготовки совместных образовательных программ магистратуры по подготовке специалистов для обеспечения потребностей рынка ЕАЭС.
Кроме того, в последние месяцы были созданы 10 центров Ломоносова в разных странах мира. В них ведется работа по распространению русского языка и культуры, на их базе создаются различные центры.
Таким образом, складывается представление, что белорусская сторона сознательно идет на обострение отношений с Москвой, информируя о своей возможности выхода из ЕАЭС. Но как это сделать на практике, если национальная экономика Беларуси чрезвычайно глубоко в нее интегрирована (в первую очередь это касается российско-белорусских отношений в экономической сфере)? По-видимому, такой подход Минска является ошибочным. И он может привести не только к экономическим проблемам, но и к возникновению политического кризиса в этой стране.
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