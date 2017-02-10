Константин Затулин: Украина должна быть поставлена на место

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

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Обострение ситуации в Донбассе

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Рубрика / Видео

Нато в положении: Владимир Евсеев в программе "Право голоса" на ТВЦ


09.02.2017 Источник: ТВ Центр
 

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НАТО находится в интересном положении. К такому выводу пришли эксперты Wall Street Journal. С одной стороны - надо не попасть под руку Трампу, который говорит о желании наладить отношения с Москвой, с другой - надо сдерживать Россию. На этом фоне Украина рвётся в альянс, в Черногории звучат призывы не вступать в него, а Молдавия требует для себя нейтрального статуса. Как изменится НАТО с приходом Трампа?
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