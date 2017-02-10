Нато в положении: Владимир Евсеев в программе "Право голоса" на ТВЦ

В вашем браузере отключен JavaScript

Скачать медиафайл

НАТО находится в интересном положении. К такому выводу пришли эксперты Wall Street Journal. С одной стороны - надо не попасть под руку Трампу, который говорит о желании наладить отношения с Москвой, с другой - надо сдерживать Россию. На этом фоне Украина рвётся в альянс, в Черногории звучат призывы не вступать в него, а Молдавия требует для себя нейтрального статуса. Как изменится НАТО с приходом Трампа?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.