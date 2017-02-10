«Незалежную» сняли с торга за Донбасс

10.02.2017 16:33:32

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ

Москва не собирается заключать никаких тайных сделок с Вашингтоном, и все сообщения на эту тему не соответствуют действительности. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию ряда западных СМИ о том, что Кремль якобы готовит «большую сделку» с Трампом по Украине, предполагающую ряд уступок со стороны США.

Песков еще раз напомнил, что происходящее в Донбассе — это внутриукраинский конфликт. И судьба людей, которые там живут, но «де-факто отторгнуты своим собственным государством», не может быть «предметом торга».

В то же время, Москва, по его словам, надеется, что Вашингтон «так или иначе использует свое влияние с тем, чтобы убедить-таки Киев выполнить взятые на себя обязательства в плане реализации минских договоренностей, а также отказаться от агрессивной тактики в решении этой проблемы, которую мы наблюдали последние дни».

Стоит напомнить, что одной из первых тему политических торгов — в контексте, что будет с бедной Украиной после победы Трампа — подняла британская газета Financial Times (FT). Еще в октябре 2016 года. То есть до того, как миллиардер-республиканец одержал победу в схватке с Хиллари Клинтон за президентское кресло. Издание тогда выдвинуло версию, что Трамп — если его изберут — «попытается заключить „большую сделку“ с Владимиром Путиным для улучшения американо-российских отношений и принесет в жертву Украину в этом процессе». Чем особенно «обеспокоен Киев и некоторые его иностранные сторонники».

Последняя публикация, основанная на тех же домыслах, появилась накануне в американской Washington Post.

Автор статьи, некий Дженнифер Рубин, пишет (не ссылаясь, правда, на официальные источники), что команда нового президента США готовит «определенного рода крупную сделку с Владимиром Путиным: никому ненужную „помощь“ в войне против ИГИЛ * могут обменять на уступки в Украине».

Почему с таким пренебрежением он пишет об объединении усилий наших стран в борьбе с исламскими террористами — другой вопрос… Трамп как раз собирался, как известно, «вышибить дух из ИГИЛ» в союзе с Россией…

Но в Киеве, понятно, получив подтверждение от «компетентного западного источника», что подобный сценарий решения украинского вопроса существует, снова напряглись… И замерли в тревожном ожидании…

Песков, можно считать, их страхи в этом смысле развеял.

А может, все-таки нужна такая сделка? Как способ расставить «красные флажки» для Порошенко, чтобы знал, что ему позволено, а что нет…

— «Красные флажки» для Порошенко — это, конечно, хорошо, — комментирует ситуацию заместителя директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. — Но будем реалистами. Про эту «большую сделку» твердит и российская пресса, и западная (в первую очередь, американская, но не только) по двум совершенно разным причинам.

У нас почему-то решили, что в связи с приходом Трампа в Белый дом мир вообще изменится. Среди экспертов идут постоянные дискуссии о том, что нам Трамп отдаст, когда мы снова с Америкой задружимся. Одни говорят, что отдаст Украину. Другие, что еще и Прибалтику. Третьи — все постсоветское пространство. Более того, мне приходилось читать, что и Балканы он в нашу сферу отдаст.

С какого перепуга Трамп это должен сделать? И с какой стати он обязан идти с нами на сделку?

Мы ждем, что Евросоюз не сегодня-завтра отменит все антироссийские санкции. Три года прошло, ЕС и не думает это делать. Собирается санкции дальше продлевать. Раз Европа не отменила, то давайте начнем кричать, что Трамп отменит…

Это — уже набившие оскомину разговоры.

На Западе, действительно, есть влиятельные силы, которые панически боятся разрядки отношений между Москвой и Вашингтоном, для которых крайне выгоден конфликт между нами. Чтобы не допустить налаживания взаимовыгодного сотрудничества Америки и России, они точно так же кричат на всех углах о готовящейся «большой сделке». Пытаются поставить Трампа в положение, что любой его шаг по нормализации отношений, будет восприниматься как сделка, как предательство и т. д.

Поэтому на этом фоне заявление Пескова совершенно четкое, взвешенное и ясное. Он сказал то, что должен был сказать в этой ситуации.

— «Большая сделка» — это, скорее, фигура речи. А какие-то переговоры с Трампом по Украине вообще нужны? В конце концов, чтобы просто иметь представление о том, будут ли США продолжать курировать Киев и надолго ли во все это ввязались…

— Это уже совсем другой вопрос. Это вопрос о том, пересмотрит ли новая администрация стратегию в отношении России.

Старая администрация, в принципе, проводила вполне логичную политику. Хотя у нас любят ее представлять как сборище неких идиотов, которые неизвестно зачем на пустом месте устроили кризис.

Да, Соединенные Штаты стояли за государственным переворотом на Украине. Да, без них не было бы войны на востоке Украины — этой карательной операции. Они поддерживали и поддерживают до сих пор киевский режим.

Но это делалось совсем не по глупости, как у нас часто любят представлять. США всегда — при всех президентах — заявляли о том, что для них недопустима интеграция постсоветского пространства. Для них недопустимо восстановление на этой территории великой державы.

Они считали — и пока, видимо, считают — что национальным интересам США в полной мере соответствует ситуация, сложившаяся в результате распада СССР. Или, как они говорят, их «победа в холодной войне».

И вот для того, чтобы не допустить пересмотра итогов их «победы», чтобы не допустить интеграции постсоветского пространства и возвращения России в ранг великих держав, они все это и устроили. Отнюдь не по глупости. Здесь сыграло огромную роль убеждение, которое им привил Бжезинский, — о ключевой роли на постсоветском пространстве Украины. Что без Украины Россия никогда не станет снова великой державой.

Это уже другой вопрос, ошибался он или нет… Но сама политика недопущения России в ранг великих держав — это не глупость. Это соответствие интересам Соединенных Штатов, как единственной сверхдержавы.

Было бы более чем странно, если бы они не попытались сохранить этот статус. Не надо в них комьями грязи кидать — они отстаивали и отстаивают свои интересы.

— Но тут, надо понимать, что-то у них не заладилось?

— Да. Прошло три года, и выяснилось, что этот переворот не принес нужного результата. Да, конечно, Украину оторвали и создали проблему России. Но за эти же годы Россия вернулась в стан великих держав. Как раз в борьбе за свои интересы.

Этот украинский кризис, организованный США и Западом в целом, и привел к возвращению России в стан мировых игроков. То есть, к прямо противоположному результату.

Такое бывает в политике. Довольно часто.

И поэтому сейчас, действительно, стоит вопрос, будет ли Америка с упорством, заслуживающим лучшего применения, продолжать прежнюю политику, рассчитывая, что украинский кризис сломает Россию. Или попытаются отказаться от политики, которая оказалась провальной, и постараются найти другие пути и методы обеспечения американской гегемонии.

Не нужно ни в коем случае предаваться иллюзиям, что Трамп откажется от американской гегемонии. Американская гегемония дает Америке колоссальные выигрыши. И никто, никогда, ни одна страна мира не отказывалась от своих завоеваний добровольно.

— Здесь как раз сомневаться не приходится, учитывая, что предвыборный девиз Трампа был: «Сделаем Америку снова великой!» Но этому гегемону нужна будет Украина в нынешнем ее виде?

— Если будет ключевой пересмотр политики в отношении России, если поймут, что такое «лобовое» столкновение не приносит нужного результата, а приносит прямо противоположный, вот тогда — да, тогда американцы могут сказать, что этот проект провалился, займемся другим. И потерять всякий интерес к Украине.

Может такое быть? Может.

Не исключаю, что они постараются свой отказ от поддержки киевского режима в переговорах с нами обставить какими-то нашими уступками на других участках. Было бы странно, если бы они не использовали такую возможность. Это вполне нормальные, естественные взаимоотношения великих держав.

Есть еще вариант. Они, скажем, решат, что не будут дальше обострять эту проблему, эту ситуацию.

Но с другой стороны, у них-то ущерба от этого никакого нет. Ну, есть «болячка» у России. Лишняя. Пусть будет. Америке-то от этого ни холодно, ни жарко.

Так что такой вариант тоже вполне возможен - когда они и не откажутся от этого проекта полностью, но и не будут его обострять. Просто, исходя из логики — пусть будет вялотекущий постоянный кризис на границах с Россией. Я думаю, там считают, что это неплохо для Америки.

Поэтому сейчас у нас целый веер возможных решений, которые примет Трамп. Только мы не знаем, какие из них он примет.

— Но он, насколько я понимаю, тоже не свободен в выборе?

— Я думаю, сам-то он знает, какие решения примет. Но, действительно, не может знать, какие из них сможет осуществить. Мы видим, какая в Америке идет серьезнейшая внутриполитическая борьба. И не все, что Трамп пожелал сделать, будет сделано. Это тоже нужно принимать во внимание.

Поэтому сейчас нет смысла заниматься гаданием…

И здесь как раз видна позиция российского руководства предельно взвешенная и здравая. Давайте, не будет говорить гоп, пока не перепрыгнем. Определятся — будут предложения. Мы эти предложения будем рассматривать уже с точки зрения наших национальных интересов. И там, где они совпадут, можно достигать договоренностей.

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