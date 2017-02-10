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Обострение ситуации в Донбассе

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Детали

Додон встретился с послом России в Молдавии


10.02.2017 16:04:37

Глава Молдавии заявил, что обязательства, согласованные с российской стороной во время визита в Москву, начали обретать реальные очертания.

Сегодня Игорь Додон провел встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным, на которой обсуждалась эволюции урегулирования двусторонних проблем.
«Я высоко оценил тот факт, что обязательства, которые были согласованы в Москве в отношении мигрантов и возобновления экспорта, начали реализовываться. Я имею в виду, что в скором времени в Молдову приедет группа экспертов из "Россельхознадзора" и "Роспотребнадзора" для инспектирования предприятий страны в целях возобновления экспорта молдавской продукции в Россию», – заявил Додон.

Президент Молдовы и российский посол договорились об активизации сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес, в том числе в культурно-образовательной сфере.

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