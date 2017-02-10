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Детали
Появится ли российская "грин-карта"
|10.02.2017 15:11:39
В России могут ввести аналог американской "грин-карты" – "карту русского". Она будет выдаваться бывшим соотечественникам, которые проживают в странах Балтии и СНГ. Законопроект разрабатывает депутат Госдумы Владимир Сысоев.
Предполагается, что документ будет подтверждать принадлежность лица - гражданина одной из стран СНГ или Балтии - к российскому народу. Отечественная "грин-карта" даст ряд привилегий, например, право на работу, бесплатную учебу, медицинскую помощь, скидки на проезд в Россию.
По словам Сысоева, "карта русского" хоть и не дает гражданства России, но позволит соотечественникам вернуть многие полагающиеся им права.
Для получения "карты русского" необходимо предоставить доказательство родства с русским или гражданином СССР, а также знать русский язык не ниже базового уровня. Не дадут документ людям, занимающимся антироссийской деятельностью.
Если закон будет принят, то первые русские "грин-карты" возможно будет получить уже с 1 января 2018 г. Именно с этого времени он вступает в силу.
Ранее, напомним, в Госдуму был внесен законопроект, упрощающий получение вида на жительство в России для носителей русского языка. Автор инициативы - первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин.
Согласно действующему законодательству, носитель русского языка, у которого есть вид на жительство, может получить гражданство при условии отказа от имеющегося иностранного гражданства.
«Законопроектом предлагаются поправки, которые дают право "носителям русского языка" на получение вида на жительство, как и другим иностранным гражданам, без заявления об отказе от иного гражданства, а также — устанавливают сроки действия вида на жительство и возможности его продления по общему для иностранцев порядку»,— отмечается в пояснении к законопроекту.
В настоящее время получение вида на жительство и гражданства «поставлены в зависимость от иностранных регламентов, от волюнтаризма иностранных чиновников, от политических проблем и текущих взаимоотношений между Россией и страной гражданства носителя русского языка», отмечает автор законопроекта.
Например, Узбекистан не признает, что Крым является частью России, поэтому «в посольстве этой страны не принимают заявлений о выходе из гражданства от граждан Узбекистана, ставших "носителями русского языка" в Крыму». Также в Узбекистане люди годами не могут выйти из гражданства, даже имея на руках уже российский паспорт.
Как отмечается в документе, с 2014 года воспользоваться законом, позволяющим получить гражданство носителям русского языка, смогли только те, кто иного гражданства не имел. Новый закон позволит получить вид на жительство без справки о подаче заявления на выход из гражданства.
Также документ корректирует определение «носителя русского языка».
Так, раньше пройти собеседование на комиссии по признанию иностранца носителем русского языка тем, мог только тот, кто родился или имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России. Теперь это ограничение снято и любой может придти на экзамен.
Носителем языка также считается иностранец, если он закончил учебное заведение на русском языке.
Вид на жительство позволяет иностранцу работать наравне с россиянами, вести бизнес, не иметь ограничения на время проживания. Однако приезжий не может трудиться в госорганах, быть избирателем в органы власти и выбираться в них.
Понятно, что поправки в закон ощутимо облегчат пребывание в России в первую очередь русским и людям других национальностей, свободно владеющих «великим и могучим».
Это первый реальный шаг после поручения Владимира Путина правительству с целью убрать бюрократические барьеры на пути российских соотечественников.
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