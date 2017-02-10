Европейская «интрижка» Баку

10.02.2017 14:56:56

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель (5−6 февраля), первый после длительного перерыва, без преувеличения, оказался в центре внимания политической общественности не только в Азербайджане, но и Европы. Пристально и где-то с некоторой настороженностью следили за прошедшими встречами азербайджанского президента и в Москве, учитывая, в том числе, тесное сближение с Евросоюзом другой южно-кавказской республики — Грузии, получившей недавно безвизовый режим с ЕС.

Азербайджан, в отличие от Грузии, не демонстрирует тяги к евроинтеграции, равно как и дистанцируется от прочих интеграционных проектов. Но руководство страны подтверждает желание динамично развивать отношения с Брюсселем после недавнего значительного охлаждения. Именно за этим и поехал в европейскую столицу Ильхам Алиев — обсудить работу над новым документом о сотрудничестве и партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом, после подписания которого, как ожидается, отношения сторон расширятся во всех сферах. Необходимо отметить, что Баку уже подписал документы о стратегическом партнерстве с девятью государствами ЕС.

Азербайджан открывает новую главу сотрудничества с Европейским союзом. Именно так охарактеризовал итоги своего визита в Брюссель сам Ильхам Алиев. Программа визита была насыщенной — лидер Азербайджана встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, королем Бельгии Филиппом, главой Совета ЕС Дональдом Туском.

На встречах было отмечено, что между Азербайджаном и Евросоюзом осуществляется плодотворное сотрудничество в различных сферах, в том числе в области энергетики, безопасности, окружающей среды, транспорта и других направлениях. Стороны отметили важность для Евросоюза проекта «Южный газовый коридор», призванного сыграть большую роль в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации газоснабжения Европы. В этой связи Ильхам Алиев сказал, что расширение сотрудничества с ЕС станет хорошим месседжем для региона.

Обсуждался и нагорно-карабахский конфликт. В частности, Туск заявил, что Европейский союз поддерживает посреднические усилия и предложения Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта. «Этот конфликт неустойчив. Мы считаем, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения. Конфликт требует политического решения в соответствии с нормами международного права», — отметил глава Совета ЕС.

При всей видимой «мажорности» прошедшего визита, были и явные сигналы о том, что старые вопросы в отношениях Баку и Брюсселя все еще не сняты. Так, по инициативе азербайджанской стороны, была отменена запланированная встреча главы Европарламента Антонио Таяни с президентом Алиевым. Как сообщило издание commonspace.eu, это произошло из-за того, что в тот же день в Европарламенте должны были состояться дебаты о нарушениях прав человека в Азербайджане.

Ильхам Алиев ранее не раз обвинял Европарламент в антиазербайджанской позиции. В сентябре прошлого года он на встрече с делегацией Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан сказал, что принятая в 2015 году резолюция Европарламента привела к серьезному регрессу во взаимоотношениях. «Мы в Азербайджане принимаем это как очень враждебный шаг, основанный на неверной, ошибочной информации и предвзятости, попытку подорвать репутацию нашей страны», — сказал тогда азербайджанский лидер.

Главным итогом переговоров и встреч в Брюсселе, что провел президент Ильхам Алиев, можно считать позитивный настрой сторон к развитию и расширению отношений — не случайно, дан старт на выработку нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве, считает азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

По его словам, после того, как Баку отказался подписывать документ об ассоциативном соглашении, в отношениях воцарился вакуум. И теперь настал момент перешагнуть через разделительные барьеры и выйти на новый уровень взаимодействия.

«Бесспорно, есть еще расхождения во взглядах на многие вопросы повестки, не во всем стороны придерживаются одинаковых подходов. Особенно это проявляется в вопросах, касающихся прав человека, обеспечения свобод и т. д. Однако опыт показывает, что расхождения такого рода не могут быть препятствием на пути развития партнерства. К тому же некоторые силы в европейских структурах продолжают спекулировать так называемыми ценностями прав и свобод, чтобы ограничить возможности извлечения выгоды из сотрудничества. Им кажется, что они подвергают потерям Азербайджан. На самом же деле, теряют обе стороны, даже ЕС больше», — заявил Аббасов.

«В целом, азербайджанский лидер провел в Брюсселе продуктивные переговоры и консультации. И теперь дело за тем, чтобы рабочие группы смогли успешно преодолеть этап выработки нового документа с тем, чтобы в скором времени соглашение, отвечающее требованиям дня, которое регламентировало бы отношения Азербайджана и ЕС в свете возросших возможностей сторон и потенциальных вызовов времени», — отметил Аббасов.

Отношения между Брюсселем и Баку, по крайней мере, на нынешнем этапе, вряд ли стоит непосредственно привязывать к текущему кризису отношений между Россией и Западом, заявил в свою очередь азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

«Азербайджанская сторона всегда позиционировала свою политику по отношению к Европейскому Союзу и отдельным его государствам, как самодостаточную, опирающуюся лишь на собственные интересы. Не случайно, что даже в очень непростой период российско-европейских отношений диалог Баку с отдельными государствами ЕС развивался достаточно устойчиво и приносил серьезные дивиденды. Взять хотя бы тот факт, что Азербайджан за последние пять-семь лет заключил договора о стратегическом партнерстве сразу с 9 странами ЕС. Да и готовящийся в настоящее время договор о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС в целом в немалой степени опирается на положения и общий настрой этих девяти соглашений», — отметил эксперт.

По словам Велизаде, Баку никогда не скрывал, что не испытывает особых иллюзий по поводу перспектив развития отношений с Брюсселем. «На берегах Каспия никогда всерьез не задумывались о перспективах стать полноправным членом ЕС, как это делают в других столицах стран „Восточного партнерства“. Да и ЕС никогда не выказывал такого желания. В этих условиях, в условиях, когда никто не собирается „стучаться в дверь ЕС“, и никто не собирается эту дверь открывать, отношения должны строиться на равнопартнёрской основе, максимально учитывающей интересы сторон. Азербайджанская сторона рассчитывает именно на такие отношения, предлагая ЕС стать ее долгосрочным партнером по трансрегиональным энергетическим, транспортным, инвестиционным проектам, а также партнерство в сфере региональной безопасности. Судя по всему, в Брюсселе с такой постановкой вопроса вполне согласны», — сказал политолог.

Российский политолог Виталий Арьков, напротив, видит непосредственную связь прошедшего визита Алиева в Брюссель с политикой Кремля. В этом смысле, по его мнению, наблюдаемое сегодня сближение Баку и Брюсселя обоюдное.

«Если мы вспомним, то еще совсем недавно отношения Баку и Брюсселя сложно было назвать дружественными. Азербайджан в достаточно жесткой форме указывал Евросоюзу не „совать свой нос“ в его внутренние дела и, признаться, имел на это право, т.к. европейские чиновники и парламентарии делали в адрес этого южно-кавказского государства заявления и принимали резолюции по таким, якобы имеющим место нарушениям демократических основ, кои у самих критиков (государств) — сплошь и рядом. Как известно, в чужом глазу видят соринку, а своем и бревна не замечают. Истинной же причиной напряженности на линии Брюссель-Баку была близость последнего к Анкаре и Москве, с которыми у Брюсселя отношения, как мы знаем, были испорчены вдрызг. Фактор лоббизма Еревана с помощью покровительствующего ему Парижа также имел место и продолжает быть», — заявил Арьков.

По словам эксперта, Азербайджан не видит реальных, удовлетворяющих хотя бы частично его интересы, подвижек в карабахской теме. Поскольку основным посредником мирных переговоров по Нагорному Карабаху является Россия, то Азербайджан подобными своими действиями (сближение с ЕС) отвечает ей соразмерно. «Далеко не факт, что Брюссель окажется в состоянии (и имеет на то желание) решать Карабахскую проблему в интересах Азербайджана. И даже не столько потому, что ключи от нее находятся в Москве, сколько по причине сильного армянского лобби и в руководящих структурах Евросоюза, и в США, по-прежнему являющихся гегемоном. Однако европейская „интрижка“ Баку вполне способна подтолкнуть Москву к давно ожидаемым от нее на Каспии действиям в Карабахском вопросе», — полагает эксперт.

Что касается Евросоюза, по мнению Арькова, сближение с Азербайджаном следует рассматривать в увязке с принятием Европарламентом решения по «безвизу» для Грузии и хотя очередными, но на сей раз уж очень смелыми и резкими заявлениями со стороны Белоруссии. «Полагаю, вышеперечисленные шаги Евросоюза, как и целый ряд других, можно рассматривать как ответные действия на ведущиеся за его спиной переговоры о разделе сфер влияния в Европе между Кремлем и новой командой в Белом доме. На днях о своей озабоченности на этот счет вскользь сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Во время встречи в Берлине с президентом Украины Петром Порошенко она заверила его, что не допустит никаких геополитических сделок за спиной Киева. Добавил бы, что и за спиной Берлина, что волнует последний куда больше, т.к. — это я недавно отмечал в комментарии вашему изданию, — там считают Украину и все постсоветские республики в Европе своим „трофеем“, стараясь не допустить укрепления Варшавы, которое имеет место быть», — подчеркнул российский политолог.

Подыгрывая Брюсселю и Берлину, Баку не останется в накладе, считает он. «Как я отметил выше, Баку вполне может вынудить Москву на принятие решений по Карабахскому вопросу в его интересах. Также он может получить от Евросоюза остро необходимые сейчас экономике Азербайджана инвестиции, как в энергетический, так и в неэнергетический секторы. В этой связи не стал бы исключать даже подписания соглашения об ассоциации, от чего ранее Баку отказался. Полученные квоты на рынках Евросоюза Азербайджан выгодно может переуступить Турции, получив также дополнительные поступления в бюджет и новые рабочие места от открытия на своей территории предприятий турецкого бизнеса», — полагает Арьков.

При этом, как считает эксперт, Баку может совершенно не опасаться репрессивных экономических мер со стороны России — дело не зайдет дальше «озабоченности» МИД, поскольку Москва крайне заинтересована в дружественности Баку, ради чего готова «закрывать глаза» и не на такие прегрешения своего стратегического партнера на Южном Кавказе.

Анар Гусейнов

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