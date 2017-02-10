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Детали
Киевский режим пошел ва-банк в Донбассе
|10.02.2017 13:26:03
На Юго-Востоке Украины продолжается обострение военного конфликта между киевским режимом и непризнанными республиками Донбасса. Не добившись возобновления в былом объеме полной и безоговорочной поддержки Запада, киевский режим тем не менее развивает наступление и идет ва-банк в конфликте с сепаратистами, силой добиваясь возвращения проблем Украины в актуальную международную повестку великих держав.
За неделю с лишним нового обострения на Юго-Востоке Киеву так и не удалось выполнить поставленные внешнеполитические задачи. Эти задачи состояли в том, чтобы напомнить Западному миру о существовании большой восточноевропейской страны, нуждающейся во всемерной поддержке, вернуть Украину в центр всеобщего внимания, снова выставить ее «невинной жертвой российской агрессии» и подтвердить единство евроатлантических рядов против России.
Результаты операции по принуждению к заинтересованности Украиной пока выглядят несколько смазанными. Да, президент Порошенко добился того, что ему позвонил Дональд Трамп и обсудил ситуацию на Юго-Востоке.
Но подробностей беседы с президентом США президент Украины граду и миру не поведал: о полной поддержке новой американской администрацией действий Украины не рассказывал, об осуждении Трампом России и обещаниях сохранять антироссийские санкции ни словом не обмолвился.
Ничего такого в разговоре Порошенко и Трампа с американской стороны явно не звучало, потому что после разговора с украинским лидером Дональд Трамп осудил журналиста Fox News, называвшего российского президента Путина убийцей, повторив, что Америке с Россией хорошо бы было поладить.
Европа отреагировала на обострение предложением провести срочную встречу в «нормандском формате». Дружной и безоговорочной поддержки Украины в ее «борьбе с российской агрессией» от Франции с Германией на сей раз не прозвучало: если европейские столицы продолжают поддерживать Киев, то эта поддержка заключается в том, что Берлин и Париж дипломатично отказываются говорить, кто спровоцировал эскалацию конфликта в Донбассе, призывая все стороны к мирному диалогу.
И требуют, между прочим, реализации Минских соглашений, то есть в том числе федерализации, местных выборов и прочего, чего Киев так и не сделал.
При этом возвращения Украины в международную политическую повестку в тех масштабах, в которых она в ней присутствовала в 2014–2015 годах, нет даже близко. Протекционистские меры Трампа и грядущие президентские выборы во Франции — куда более интересные темы для Запада. На Украину смотрят как на застарелую болячку, на которую поневоле приходится отвлекаться: дружный энтузиазм Америки и Европы и всеобщая поддержка Киева против Москвы, которые были три-четыре года назад, сейчас, похоже, окончательно миновали.
В этих условиях режим Порошенко идет ва-банк и продолжает эскалацию на Юго-Востоке, несмотря на отсутствие поддержки этих действий союзниками: без возвращения былого внимания к украинским проблемам и солидарности Запада с Киевом правящей «винницкой» команде не сохранить контроль над страной и не удержаться у власти.
Поэтому эскалация конфликта в окрестностях Донецка продолжается. Утром 8 февраля был убит один из самых знаменитых бойцов ополчения ДНР — командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный по позывному Гиви. Комбат не относился к числу «буйных» — неспособных к мирной жизни, неуравновешенных психически полевых командиров, мешавших работе руководства Донецкой народной республики. Михаил Толстых не лез в политику, не пытался использовать свой батальон для шантажа или вымогательств у мирного населения — своим убирать Гиви не было никакого резона.
Но в Киеве убийство командира «Сомали», разумеется, всё равно объявили спецоперацией ДНР и стоящей за ней Москвы. Так же, как они дежурно объявляют «кремлевской агрессией» и диверсиями «пророссийских боевиков» непрекращающиеся обстрелы городов Донбасса.
Вот только веры им теперь мало. О вине Киева в разжигании нового военного конфликта на сей раз говорят союзники Украины по обе стороны Атлантики. «Сам Киев тоже внес свой вклад в повторное разжигание войны. Отказавшись прошлой осенью от политики отвода войск, Украина стала всё чаще вторгаться в “серую зону” — пространство между позициями сторон, борьба за которое шла с тех пор, как сорвалось первое мирное соглашение, подписанное в сентябре 2014 года. После этого сепаратисты тоже начали в нее вторгаться. В результате нейтральная полоса превратилась в пороховую бочку: во многих местах правительственные войска от пророссийских сепаратистов отделяли лишь несколько сотен метров», — пишет влиятельный журнал Foreign policy.
Авторитетное американское издание указывает на то, что эскалация конфликта в Донбассе подозрительным образом совпала со вступлением в должность Трампа, приводит оценки экспертов, согласно которым Киев идет на обострение из-за утраты былой уверенности в поддержке Украины Вашингтоном, указывает на то, что украинский президент Порошенко использовал ситуацию, чтобы предостеречь Трампа от сближения с Владимиром Путиным и отмены антироссийских санкций.
Отдельно была упомянута официальная реакция Госдепа на обострение в Донбассе: официальный Вашингтон заявил о длительном конфликте Украины с Россией, но (в отличие от времен Барака Обамы) ни словом не обмолвился об исключительной вине России за этот конфликт. Схожая реакция поступает и из Европы: в ОБСЕ происходящие боестолкновения объяснили близостью враждующих сторон, а ведь эта близость — следствие официально объявленной Киевом в начале года тактики «ползучего наступления» украинских войск на разделительную нейтральную полосу. Особо ОБСЕ подчеркивает тот факт, что обе (обе!) стороны в нарушение Минских договоренностей так и не отвели от линии соприкосновения тяжелые вооружения.
Такая слабая международная поддержка Украины сегодня может обернуться международной изоляцией Украины завтра: Западу в конце концов надоест, что Киев принуждает их интересоваться украинскими проблемами и добивается к себе повышенного внимания.
Первые ласточки возможной в скором будущем изоляции уже появились. В разгар боев под Донецком Украина де-факто потеряла одного из самых последовательных и давних «адвокатов» ее «европейского выбора» — Польшу. Лидер польской правящей партии Ярослав Качиньский заявил, что «с Бандерой Украины в Европе не будет». Польско-украинский конфликт из-за героизации боевиков УПА продолжается уже много лет, а в последние полгода вступил в острую стадию.
Но даже после признания Варшавой Волынской резни геноцидом польского народа полгода назад, в 2016 году было сложно представить, что в разгар боев на Юго-Востоке, на фоне истошных киевских криков о «российской агрессии» и призывов ко всеобщей солидарности и борьбе с «кровавым Кремлем», Польша может отказать Украине в европейской интеграции и пригрозить не пустить ее в Евросоюз. Ведь действительно была самым последовательным и верным «адвокатом» Украины…
Так что Петр Порошенко в Донбассе играет с огнем. Терпения у европейцев с американцами осталось немного. Запад сегодня сам оказался на распутье: ему надо думать, что теперь делать с Трампом, «брекситом», с перспективой распада ЕС и роспуска НАТО, с угрозой прихода к власти Герта Вилдерса и Марин Ле Пен. Когда со своими проблемами разобраться не можешь, попытки хватать за рукав и заставлять обратить на себя внимание не могут не раздражать. Еще несколько месяцев такой политики, и команда Порошенко своих западных союзников так «достанет», что останется только спасаться от этих союзников бегством и просить от них защиты у Путина.
Александр Носович
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