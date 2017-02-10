XX Юбилей Института стран СНГ

Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

Фотоальбом Сергея Горбачева «От Третьей обороны – к Русской весне»

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Обострение ситуации в Донбассе

Обострение ситуации в Донбассе  далее »
10.02.2017
16:04:37
Додон встретился с послом России в Молдавии далее »
12:38:29
Президент Литвы обвинила Москву и Минск в подготовке войны с Западом далее »
12:24:48
Киев обещает ввести военное положение при ухудшении ситуации в Донбассе далее »
11:19:27
Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником далее »
09.02.2017
15:43:10
Алиев поблагодарил Лукашенко за экстрадицию блогера Лапшина в Баку далее »
15:16:16
Россельхознадзор будет провожать белорусскую продукцию от границы до магазинов далее »
14:18:00
Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников далее »
13:26:42
Главный бандеризатор Украины: Мы не отречемся от УПА, несмотря на шантаж Качинского далее »
11:34:56
В Эстонии изменилось понятие ПМЖ для граждан других стран далее »
08.02.2017
17:12:48
Экстрадированный из Белоруссии блогер Лапшин доставлен в СИЗО Баку далее »

Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником далее »

Владимир Жарихин в программе "Грани времени"на "Радио Свобода" далее »

Владимир Жарихин в программе "Пиджаки" далее »

Константин Затулин в программе "Первая студия" на 1 канале далее »

Игорь Шишкин в программе "Особая статья" далее »

Константин Затулин: Ни у кого нет эксклюзива на любовь к Родине! далее »

Константин Затулин встретился с сочинцами далее »

Детали

НАТО превратит Украину в плацдарм для обкатки военных технологий


10.02.2017 13:03:49

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


перейти на страницу автора

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал страну надежным партнером НАТО и напомнил, что у Киева и альянса есть общий план действий. По его словам, Украина будет продолжать делать все возможное для дальнейшего углубления сотрудничества с альянсом.

«Украина может рассчитывать на все что угодно, кроме присоединения к системе коллективной защиты альянса. Никаких обязательств по отношению к Украине, страны НАТО на себя брать не собираются. А в остальном они на сотрудничество готовы, начиная от использования украинской территории в своих целях, и заканчивая участием в совместных маневрах и учениях.

В Киеве уже поняли, что полноценного членства они не получат, но при этом готовы исполнять все обязанности члена этой организации без того, чтобы обязательства других членов организации распространялись на них», объясняет заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

В Киеве, новая военная доктрина которого предполагает возобновление курса в НАТО, уже пообещали через три года обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с армиями альянса.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Президент Украины Петр Порошенко заявил о решении провести референдум по поводу вступления в НАТО

По мнению Константина Затулина, проведение референдума в нынешних условиях выглядит довольно спорным решением.

Киеву сломали вектор развития

Лидер президентской кампании во Франции не нашел для Украины и Грузии места ни в Евросоюзе, ни в НАТО

Верховная Рада разрешила иностранным военным находиться в стране с оружием

В Грузии выступают за усиление присутствия НАТО в Черноморском регионе

Комитет парламента Грузии сорвал рассмотрение вопроса о внеблоковом статусе

В Грузии начали сбор подписей за внеблоковый статус

Грузия объявила о начале «новой эры» вооруженных сил в результате помощи от США

По следам варшавских гастролей Порошенко

О шулерских манерах Порошенко

НАТО и киевский режим втягивают Украину в войну

Состоявшийся в Варшаве очередной саммит НАТО расставил, пожалуй, все точки над і.

НАТО обещает дополнительную поддержку Украине, Грузии и Молдове

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.