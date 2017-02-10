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Детали
НАТО превратит Украину в плацдарм для обкатки военных технологий
|10.02.2017 13:03:49
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал страну надежным партнером НАТО и напомнил, что у Киева и альянса есть общий план действий. По его словам, Украина будет продолжать делать все возможное для дальнейшего углубления сотрудничества с альянсом.
«Украина может рассчитывать на все что угодно, кроме присоединения к системе коллективной защиты альянса. Никаких обязательств по отношению к Украине, страны НАТО на себя брать не собираются. А в остальном они на сотрудничество готовы, начиная от использования украинской территории в своих целях, и заканчивая участием в совместных маневрах и учениях.
В Киеве уже поняли, что полноценного членства они не получат, но при этом готовы исполнять все обязанности члена этой организации без того, чтобы обязательства других членов организации распространялись на них», – объясняет заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
В Киеве, новая военная доктрина которого предполагает возобновление курса в НАТО, уже пообещали через три года обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с армиями альянса.
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