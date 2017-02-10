Обострение ситуации в Донбассе далее »
- 16:04:37
- Додон встретился с послом России в Молдавии далее »
- 12:38:29
- Президент Литвы обвинила Москву и Минск в подготовке войны с Западом далее »
- 12:24:48
- Киев обещает ввести военное положение при ухудшении ситуации в Донбассе далее »
- 11:19:27
- Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником далее »
- 15:43:10
- Алиев поблагодарил Лукашенко за экстрадицию блогера Лапшина в Баку далее »
- 15:16:16
- Россельхознадзор будет провожать белорусскую продукцию от границы до магазинов далее »
- 14:18:00
- Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников далее »
- 13:26:42
- Главный бандеризатор Украины: Мы не отречемся от УПА, несмотря на шантаж Качинского далее »
- 11:34:56
- В Эстонии изменилось понятие ПМЖ для граждан других стран далее »
- 17:12:48
- Экстрадированный из Белоруссии блогер Лапшин доставлен в СИЗО Баку далее »
-
Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником далее »
-
Владимир Жарихин в программе "Грани времени"на "Радио Свобода" далее »
-
Владимир Жарихин в программе "Пиджаки" далее »
-
Константин Затулин в программе "Первая студия" на 1 канале далее »
-
Игорь Шишкин в программе "Особая статья" далее »
-
Константин Затулин: Ни у кого нет эксклюзива на любовь к Родине! далее »
-
Константин Затулин встретился с сочинцами далее »
Рубрика / Политика
Президент Литвы обвинила Москву и Минск в подготовке войны с Западом
|10.02.2017 12:38:29
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что планирующиеся в этом году российско-белорусские военные учения «Запад-2017» демонстрируют подготовку Москвы и Минска к войне с Западом. Об этом она сказала в ходе выступления в Риге, передает портал Delfi.lt.
«Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ожидаем учений "Запад - 2017", во время которых концентрируются очень многочисленные и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом», — заявила Грибаускайте.
Она добавила, что подобные действия со стороны России и Белоруссии вынуждают страны Балтии просить у НАТО дополнительные гарантии безопасности.
В свою очередь, председатель комитета национальной безопасности и обороны Литвы Дарюс Яунишкис сказал, что учения «Запад-2017» в этом году будут главным вызовом национальной безопасности Литвы.
Ранее в этот же день, 10 февраля, в Литву было доставлено десять танков Вооруженных сил США, передает «Интерфакс». «Техника уже на железнодорожной станции Гайжюнай. Немного позже начнутся разгрузочные работы», — сказала представитель вооруженных сил страны Лорета Каваляускене. Отмечается, что американские военные были присланы в страны Балтии весной 2014 года, с тех пор происходит их периодическая ротация.
Стратегические учения «Запад-2017» были анонсированы Генштабом РФ в сентябре 2016-го. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов пояснил, что основным замыслом учений «Запад-2017», как и любых других учений такого типа, станет отработка вопросов обеспечения безопасности на том или ином стратегическом направлении.