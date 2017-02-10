Президент Литвы обвинила Москву и Минск в подготовке войны с Западом

10.02.2017 12:38:29

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что планирующиеся в этом году российско-белорусские военные учения «Запад-2017» демонстрируют подготовку Москвы и Минска к войне с Западом. Об этом она сказала в ходе выступления в Риге, передает портал Delfi.lt.

«Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ожидаем учений "Запад - 2017", во время которых концентрируются очень многочисленные и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом», — заявила Грибаускайте.

Она добавила, что подобные действия со стороны России и Белоруссии вынуждают страны Балтии просить у НАТО дополнительные гарантии безопасности.

В свою очередь, председатель комитета национальной безопасности и обороны Литвы Дарюс Яунишкис сказал, что учения «Запад-2017» в этом году будут главным вызовом национальной безопасности Литвы.

Ранее в этот же день, 10 февраля, в Литву было доставлено десять танков Вооруженных сил США, передает «Интерфакс». «Техника уже на железнодорожной станции Гайжюнай. Немного позже начнутся разгрузочные работы», — сказала представитель вооруженных сил страны Лорета Каваляускене. Отмечается, что американские военные были присланы в страны Балтии весной 2014 года, с тех пор происходит их периодическая ротация.

Стратегические учения «Запад-2017» были анонсированы Генштабом РФ в сентябре 2016-го. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов пояснил, что основным замыслом учений «Запад-2017», как и любых других учений такого типа, станет отработка вопросов обеспечения безопасности на том или ином стратегическом направлении.

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