XX Юбилей Института стран СНГ

Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

Фотоальбом Сергея Горбачева «От Третьей обороны – к Русской весне»

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Обострение ситуации в Донбассе

Обострение ситуации в Донбассе  далее »
10.02.2017
16:04:37
Додон встретился с послом России в Молдавии далее »
12:38:29
Президент Литвы обвинила Москву и Минск в подготовке войны с Западом далее »
12:24:48
Киев обещает ввести военное положение при ухудшении ситуации в Донбассе далее »
11:19:27
Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником далее »
09.02.2017
15:43:10
Алиев поблагодарил Лукашенко за экстрадицию блогера Лапшина в Баку далее »
15:16:16
Россельхознадзор будет провожать белорусскую продукцию от границы до магазинов далее »
14:18:00
Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников далее »
13:26:42
Главный бандеризатор Украины: Мы не отречемся от УПА, несмотря на шантаж Качинского далее »
11:34:56
В Эстонии изменилось понятие ПМЖ для граждан других стран далее »
08.02.2017
17:12:48
Экстрадированный из Белоруссии блогер Лапшин доставлен в СИЗО Баку далее »

Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником далее »

Владимир Жарихин в программе "Грани времени"на "Радио Свобода" далее »

Владимир Жарихин в программе "Пиджаки" далее »

Константин Затулин в программе "Первая студия" на 1 канале далее »

Игорь Шишкин в программе "Особая статья" далее »

Константин Затулин: Ни у кого нет эксклюзива на любовь к Родине! далее »

Константин Затулин встретился с сочинцами далее »

Детали

Киев обещает ввести военное положение при ухудшении ситуации в Донбассе


10.02.2017 12:24:48

Власти Украины постоянно обсуждают вопрос введения военного положения, в случае ухудшения ситуации в Донбассе его введут очень быстро, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала "1+1".

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в понедельник заявила о необходимости ввести военное положение в Донбассе. Климкин не исключил такого шага. Однако замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев ранее заявлял, что вопрос введения военного положения в связи эскалацией ситуации в Донбассе пока не обсуждается.

"Вопрос неоднократно проговаривался. Есть соображения безопасности, есть соображения правового характера. То есть этот вопрос постоянно находится в состоянии обсуждения. Если ситуация этого потребует, это произойдет очень-очень быстро", — приводит слова Климкина новостной сайт телеканала "1+1".

При этом министр вновь не исключил в случае ухудшения ситуации введения военного положения. "Но само по себе состояние войны не предполагает однозначно именно введения военного положения", — сказал министр. По словам Климкина, суверенное право объявить военное положение в стране имеет Совет национальной безопасности и обороны Украины. И именно он будет решать, ухудшилась ли ситуация настолько, чтобы ввести военное положение.

В конце января ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед".

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы по теме дня "Обострение ситуации в Донбассе "

Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников

Трамп и Донбасс

Петр Порошенко размораживанием конфликта в Донбассе попытался оказать услугу своему далекому шефу.

В ГД связали убийство Гиви с желанием Киева привлечь поддержку Запада

Следы организации убийства командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) ведут в Киев: власти Украины, идущие на обострение в Донбассе, рассчитывают в конечном счёте привлечь внимание Запада и заручиться его поддержкой, заявил первый заместитель председателя Комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.

Владимир Жарихин: Главным виновником невыполнения Минских соглашений являются Франция и Германия

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью «Материку» рассказал о причинах обострения ситуации в Донбассе и перспективах разрешения конфликта.

Призрак большой войны

Призрак бродит по Украине. Призрак военного положения.

Донбасс: что за компромиссы предлагает нам Запад?

Эксперты обсуждают новые планы урегулирования ситуации в регионе. Комментирует политолог Виктор Пироженко.

В Донецке в результате теракта погиб командир ополчения Гиви

Бешеные псы: пойдет ли Киев на введение военного положения в Донбассе

Юлия Тимошенко в понедельник, 6 февраля, заявила о необходимости ввести военное положение на территории Донбасса.

Порошенко нужно было обострение ситуации в Донбассе, чтобы предупредить снятие санкций с России

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал, зачем Порошенко обострение в Донбассе

Захарченко оценил шансы на мирное разрешение конфликта в Донбассе

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.