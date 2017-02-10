Киев обещает ввести военное положение при ухудшении ситуации в Донбассе

10.02.2017 12:24:48

Власти Украины постоянно обсуждают вопрос введения военного положения, в случае ухудшения ситуации в Донбассе его введут очень быстро, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала "1+1".

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в понедельник заявила о необходимости ввести военное положение в Донбассе. Климкин не исключил такого шага. Однако замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев ранее заявлял, что вопрос введения военного положения в связи эскалацией ситуации в Донбассе пока не обсуждается.

"Вопрос неоднократно проговаривался. Есть соображения безопасности, есть соображения правового характера. То есть этот вопрос постоянно находится в состоянии обсуждения. Если ситуация этого потребует, это произойдет очень-очень быстро", — приводит слова Климкина новостной сайт телеканала "1+1".

При этом министр вновь не исключил в случае ухудшения ситуации введения военного положения. "Но само по себе состояние войны не предполагает однозначно именно введения военного положения", — сказал министр. По словам Климкина, суверенное право объявить военное положение в стране имеет Совет национальной безопасности и обороны Украины. И именно он будет решать, ухудшилась ли ситуация настолько, чтобы ввести военное положение.

В конце января ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед".

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