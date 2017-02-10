В украинских школах будут праздновать Волынскую резню

10.02.2017 12:05:32

10 февраля 1943 года началась Волынская резня. Началась с уничтожения украинскими националистами деревни Паросля. Бандеровцы во главе с Григорием Перигийняком по кличке Башка зашли в Парослю под видом советских партизан, попросив у сельчан еды. Наевшись и напившись, украинцы начали насиловать польских девушек. А затем убивать.

Свидетельства, собранные польскими историками, ужасают. Например, украинские боевики отрубили двум подросткам ноги и руки, разрезали животы и засыпали раны солью, оставив полуживых умирать в поле. Годовалого ребёнка штыком прибили к доскам стола, засунув в ротик огрызок квашеного огурца… Девушкам перед смертью отрезали груди, уши, мужчинам отрезали половые органы. Фотографии страшных убийств УПА на Волыни можно найти в интернете только под знаком «18+» и пометкой «Слабонервным не смотреть!».

Бандеровца Перигийняку ликвидировали сами немцы спустя две недели после зверств в Паросле, когда сотня УПА попыталась атаковать немецкий гарнизон в Высоцке. Сегодня в этом селе под Ровно Башке установлен памятный знак как «отважному сотенному», а на малой родине — Старом Угринове в Ивано-Франковской области — его именем названа улица. Памятников же жертвам бандеровцев на территории Украины вы не найдёте.

Более того: с этого года в украинских школах будут отмечать годовщину создания УПА — учинившей геноцид поляков на Волыни. В 2015 году правительство утвердило «Концепцию национально-патриотического воспитания детей и молодежи», в соответствии с этим документом школьники будут чтить память «хероев», уничтоживших более 300.000 поляков. Кровь, насилие, убийства по этническому и религиозному признаку в Украине возводятся в культ и объявлены примером для подражания молодежи.

Об этом сообщил глава Ученого Совета Киево-Могилянской Академии (НаУКМА) и Руководитель центра качества образования Сергей Квит — в прошлом министр образования Украины и сотник националистической организации «Тризуб имени Степана Бандеры».

«Наши школы в этом году также будут обращать внимание на празднование годовщины УПА, потому что в основу этого документа была положена идея национально-патриотического и гражданского воспитания. То есть национально-патриотическое воспитание является частью гражданского воспитания. Это означает, что эта дата украинской истории адресуется всем гражданам Украины», — отметил Сергей Квит.

Сегодня польские политики открыто говорят официальному Киеву, что продолжение навязывание стране культа УПА и ОУН несовместимо с европейскими перспективами. Однако, Киев «ложил» на рекомендации поляков: пещерный национализм возведен там в ранг государственной политики. Что же касается перспектив «слияния» с ЕС, то в него не верят даже самые упоротые майданные скакуны…

Ольга Талова

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