Обострение ситуации в Донбассе далее »
- 16:04:37
- Додон встретился с послом России в Молдавии далее »
- 12:38:29
- Президент Литвы обвинила Москву и Минск в подготовке войны с Западом далее »
- 12:24:48
- Киев обещает ввести военное положение при ухудшении ситуации в Донбассе далее »
- 11:19:27
- Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником далее »
- 15:43:10
- Алиев поблагодарил Лукашенко за экстрадицию блогера Лапшина в Баку далее »
- 15:16:16
- Россельхознадзор будет провожать белорусскую продукцию от границы до магазинов далее »
- 14:18:00
- Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников далее »
- 13:26:42
- Главный бандеризатор Украины: Мы не отречемся от УПА, несмотря на шантаж Качинского далее »
- 11:34:56
- В Эстонии изменилось понятие ПМЖ для граждан других стран далее »
- 17:12:48
- Экстрадированный из Белоруссии блогер Лапшин доставлен в СИЗО Баку далее »
-
Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником далее »
-
Владимир Жарихин в программе "Грани времени"на "Радио Свобода" далее »
-
Владимир Жарихин в программе "Пиджаки" далее »
-
Константин Затулин в программе "Первая студия" на 1 канале далее »
-
Игорь Шишкин в программе "Особая статья" далее »
-
Константин Затулин: Ни у кого нет эксклюзива на любовь к Родине! далее »
-
Константин Затулин встретился с сочинцами далее »
Рубрика / Общество
В украинских школах будут праздновать Волынскую резню
|10.02.2017 12:05:32
10 февраля 1943 года началась Волынская резня. Началась с уничтожения украинскими националистами деревни Паросля. Бандеровцы во главе с Григорием Перигийняком по кличке Башка зашли в Парослю под видом советских партизан, попросив у сельчан еды. Наевшись и напившись, украинцы начали насиловать польских девушек. А затем убивать.
Свидетельства, собранные польскими историками, ужасают. Например, украинские боевики отрубили двум подросткам ноги и руки, разрезали животы и засыпали раны солью, оставив полуживых умирать в поле. Годовалого ребёнка штыком прибили к доскам стола, засунув в ротик огрызок квашеного огурца… Девушкам перед смертью отрезали груди, уши, мужчинам отрезали половые органы. Фотографии страшных убийств УПА на Волыни можно найти в интернете только под знаком «18+» и пометкой «Слабонервным не смотреть!».
Бандеровца Перигийняку ликвидировали сами немцы спустя две недели после зверств в Паросле, когда сотня УПА попыталась атаковать немецкий гарнизон в Высоцке. Сегодня в этом селе под Ровно Башке установлен памятный знак как «отважному сотенному», а на малой родине — Старом Угринове в Ивано-Франковской области — его именем названа улица. Памятников же жертвам бандеровцев на территории Украины вы не найдёте.
Более того: с этого года в украинских школах будут отмечать годовщину создания УПА — учинившей геноцид поляков на Волыни. В 2015 году правительство утвердило «Концепцию национально-патриотического воспитания детей и молодежи», в соответствии с этим документом школьники будут чтить память «хероев», уничтоживших более 300.000 поляков. Кровь, насилие, убийства по этническому и религиозному признаку в Украине возводятся в культ и объявлены примером для подражания молодежи.
Об этом сообщил глава Ученого Совета Киево-Могилянской Академии (НаУКМА) и Руководитель центра качества образования Сергей Квит — в прошлом министр образования Украины и сотник националистической организации «Тризуб имени Степана Бандеры».
«Наши школы в этом году также будут обращать внимание на празднование годовщины УПА, потому что в основу этого документа была положена идея национально-патриотического и гражданского воспитания. То есть национально-патриотическое воспитание является частью гражданского воспитания. Это означает, что эта дата украинской истории адресуется всем гражданам Украины», — отметил Сергей Квит.
Сегодня польские политики открыто говорят официальному Киеву, что продолжение навязывание стране культа УПА и ОУН несовместимо с европейскими перспективами. Однако, Киев «ложил» на рекомендации поляков: пещерный национализм возведен там в ранг государственной политики. Что же касается перспектив «слияния» с ЕС, то в него не верят даже самые упоротые майданные скакуны…
Ольга Талова
Другие материалы по теме
Главный бандеризатор Украины: Мы не отречемся от УПА, несмотря на шантаж Качинского
Или Бандера, или Европа. Варшава поставила Киев перед невозможным выбором
|
Путь Украины в ЕС и так обещает быть марафонским. Если не бесконечным. А тут еще и такая подножка утомленному путнику. И от кого – от тех, на кого привыкли равняться. Куда теперь идти – совсем уже непонятно.
Воевавшие против Новороссии россияне получили то, на что напрашивались
|
«Эти люди ехали на Украину, чувствуя духовную близость с головорезами, намеревавшимися зачистить Донбасс», – комментируют политологи судьбу нескольких граждан России, воевавших или же митинговавших в рядах «Правого сектора». Теперь их будет преследовать российский закон, но, как оказалось, и на Украине они не нашли то, что искали.
Дело SS на Украине живет и процветает
|
Осквернение и взрыв памятника в Гуте Пеняцкой — результат государственной политики Киева
В Киеве озаботились «расовой чистотой» крымчан
|
Власть на Украине открыто проповедует идеи нацизма
Украинский неонацизм: «Азов» и его общественно-политические структуры
|
Украинский неонацизм: «Азов» и его общественно-политические структуры
Битва за Беларусь. На краю пропасти.
|
Сражаясь за Беларусь, мы защищаем Россию!
|
Современная колониальная власть, раскольники, униаты на Украине сделала ставку на фашизм, а значит, - мира не будет.
Радикальная трансформация украинского общества
|
Кто и какие усилия должен предпринимать для сдерживания роста радикальных организаций на Украине?
О наци в обличье «Национального корпуса»
|
Партсобрание, обернувшееся созданием очередной бандеровской партии, вызвало серьезный ажиотаж на Украине и вне ее, хотя партий и организаций, подобных созданному «Национальному корпусу» в сегодняшней Украине предостаточно.