"Перестройка" по-ташкентски - стратегия Шавката Мирзиёева

10.02.2017 11:44:32

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

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За несколько месяцев президентства Шавкат Мирзиёев успел дать обозревателям надежду на то, что в Узбекистане осуществляется либерализация политической и экономической жизни. Ведь за первыми решениями о расширении функций парламента, об амнистии, о либерализации валютного рынка, последовали совсем свежие постановления об уменьшении обязательной доли продажи валютной выручки для предприятий, о выплате с февраля 2017 года пенсий наличными в полном объеме, принята программа противодействия коррупции. 7 февраля глава государства подписал стратегию по дальнейшему развитию страны на 2017-2021 годы. Так что, в Узбекистане началась эпоха перемен?

Российский эксперт по Центральной Азии Андрей Грозин предлагает не торопиться с выводами. По его словам, из трех направлений - политика, экономика, кадры - только последнее дает повод говорить о реальных подвижках.

"Шавкат Мирзиёев, похоже, собрал каркас своей будущей команды в экономическом и отчасти в силовом блоках. Президент решает главную задачу - формирование команды лояльных людей, опираясь на которых, можно будет в перспективе запускать некие процессы реформирования. Причем, я думаю, что до политической системы дело если и дойдет, то в последнюю очередь, и без каких-либо революционных изменений. Это может быть не "перестройка", а вариант "перестройка - лайт-лайт", - считает эксперт.

По словам источника, в скороспелости ряда решений проявляется опала Рустама Азимова, который многие годы при Исламе Каримове был вице-премьером по финансам, а теперь направлен новым президентом поднимать птицеводство - с задачей обеспечить не менее ста кур-несушек для каждого подворья.

Впрочем, Андрей Грозин исходит из того, что удаление Азимова из команды ведущих управленцев надо оценивать системно. "Шавкат Мирзиёев экономический блок процентов на семьдесят уже сформировал "под себя". Силовой блок - условно на пятьдесят-шестьдесят процентов. Идет возвращение в команду президента людей, которые при Исламе Каримове в разное время были удалены от власти, например, Абдуллы Арипова и Закира Алматова. И, наоборот, удаление некоторых влиятельных лиц, в первую очередь Азимова, от реального Олимпа", - говорит заведующий отделом Центральной Азии и Казахстана Института стран СНГ.

В СМИ обсуждаются кадровые изменения в СНБ, давшие наблюдателям основания говорить о распаде тандема президента и влиятельного главы СНБ Рустама Иноятова, и едва ли не о новых перспективах для либерализации политической жизни в связи с ослаблением влияния последнего. Однако Андрей Грозин предлагает и тут не торопиться с выводами.

"Да, Иноятов в обозримом будущем в любом случае уйдет, и в силу состояния здоровья, и в силу возраста. Но, хотя зарубежная оппозиция предлагает точку зрения, что система власти держится именно на чекистах, которые "крышуют" и теневые схемы бизнеса, и обмен валюты, и так далее, я не склонен преувеличивать возможности влияния аппарата СНБ на реформы или, наоборот, противодействия им. Скорее, такое противодействие могут оказать региональные элиты, которые находятся далеко от контролирующего центра", - рассуждает Андрей Грозин.

Иностранные бизнесмены пока не торопятся верить в экономическую и политическую перестройку в Узбекистане. Андрей Грозин, сославшись на контакты, состоявшиеся у него в феврале с "весьма заметными фигурами из Узбекистана", утверждает, что они конкретные меры по либерализации финансово-экономической сферы представляют себе очень расплывчато.

"Могу также утверждать, что у различных консалтинговых компаний, работающих на западный бизнес, я наблюдаю общий настрой - подождать, несмотря на заявления Ташкента об экономической либерализации. В последнее время выжидает, вопреки расхожему представлению о его экспансии в Узбекистане, и китайский бизнес. Декларации пока восприняты хорошо, но все ждут практических шагов и того, как в ближайшие месяцы выстроит Ташкент стратегию с тем иностранным бизнесом, который в стране уже работает", - говорит Андрей Грозин.

Он напоминает, что масштабная попытка либерализации экономики предпринималась и при Исламе Каримове во второй половине 2000-х, но она не принесла серьезного результата. "Тем не менее разговоры в Узбекистане о реформе уже идут, начались конференции с привлечением экспертов, что для Ташкента - новость, раньше чиновники не очень привечали республиканских и особенно иностранных экспертов. Сейчас по крайней мере на имитационном уровне - обратная картина. Хотя я больших подвижек не жду. Скорее, жду узбекского варианта классической формулы "шаг вперед, два шага назад", - говорит собеседник.

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