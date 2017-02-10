Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником

10.02.2017 11:19:27

На заседании Госдумы первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин напомнил депутатам о том, что 10 февраля отмечается День дипломатического работника.

«Все убедились не только в важности их работы, но и в преданности своему делу, порой им приходится жертвовать жизнью», — сказал Затулин и предложил депутатам поздравить дипломатов с профессиональным праздником.

«Во времена Козырева (бывший министр иностранных дел. — Ред.) не стал бы говорить об этом, но сейчас мы должны с чистой совестью и уважением поздравить людей, находящихся здесь и за пределами нашей родины, выполняющих важную миссию ведения внешней политики России», — добавил Затулин.

Депутаты присоединились к этим поздравлениям аплодисментами.

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