Алиев поблагодарил Лукашенко за экстрадицию блогера Лапшина в Баку

09.02.2017 15:43:10

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с экстрадицией в Баку блогера Александра Лапшина. О содержании телефонной беседы двух лидеров сообщается на сайте главы Азербайджана, сообщает РБК.

"Ильхам Алиев поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусскую сторону за демонстрацию справедливой позиции и экстрадицию в Баку блогера Александра Лапшина", — отмечает пресс-служба азербайджанского лидера.

Данный шаг расценивается как "проявление азербайджано-белорусской дружбы" и "соблюдение верховенства закона и международных конвенций", подчеркивается в сообщении.

Лапшина экстрадировали в Азербайджан во вторник, 7 февраля. По прилете в Баку он был этапирован в следственный изолятор № 1 Минюста страны.

Баку обвиняет блогера, который является гражданином Израиля, России и Украины, в незаконном въезде в Азербайджан по украинскому паспорту. В 2013 году блогер был внесен в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну в связи с посещением Нагорно-Карабахской Республики, однако в июне 2015 года Лапшин посетил Азербайджан.

Генпрокуратура Азербайджана направила в Минск запрос об экстрадиции Лапшина в январе 2017 года. Белорусские власти решили выдать блогера, что вызвало резкую критику в Москве. После экстрадиции в Кремле заявили, что принимают все возможные меры для защиты Лапшина.

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